escuchar

En sus redes sociales, la pitonisa cubana Mhoni Vidente compartió cuál es el mensaje de las estrellas para el fin de semana del 24 al 26 de noviembre. De acuerdo con la astróloga, serán días de reflexión y de comenzar a prepararse para la temporada navideña.

ARIES

Tendrás nuevas experiencias de vida y podrías sentir la llama del amor muy fuerte este fin de semana. Las cartas dicen que regresarán amores del pasado, que se combinarán con los del presente. Habrá fiestas y también comunicación importante para ti. Trata de conseguir algo para tu futuro.

TAURO

Brillas demasiado, por eso trata de no decir los detalles de tu vida para que no despiertes envidias. Despeja tu mente estos días, porque vienen muchos proyectos en 2024 que necesitan de tus consejos. No dejes que tu carácter te domine, porque tienes que aprender a soltar y dejar ir.

GÉMINIS

Tu mejor día será el domingo 26 de noviembre. Tendrás buena suerte, pero necesitas sacar cualquier duda de tu mente respecto a tu salud. Te queda un mes para poder terminar tus pendientes, así que reorganiza tus prioridades y comienza a hacerlos.

Mhoni Vidente dio sus predicciones del fin de semana

CÁNCER

Será un fin de semana de salir a visitar a la familia. Si tienes inquietudes sobre tu pareja, trata de buscar más evidencia antes de hacer conclusiones. Los astros te dicen que busques motivos para ser feliz todos los días.

LEO

Tendrás una gran compatibilidad y estabilidad, también podrías recibir una gran oportunidad de crecimiento laboral. Llegarás muy lejos con tus decisiones, porque estás en el mejor momento de tomarlas. Este fin de semana adelanta comprar los regalos de Navidad.

VIRGO

Tendrás que ser más perseverante en lo que hagas. Recuerda que lo más importante es que seas feliz y que te sientas pleno. Vienen ilusiones nuevas a tu vida en cuestiones amorosas, quizá con un Aries o Sagitario.

LIBRA

Estarás muy productivo en tu hogar y podrías aprovechar para comenzar con las decoraciones navideñas. Trata de pasar un fin de semana agradable, pero también de empezar a planear qué es lo que quieres hacer en 2024.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana Mhoni Vidente/Youtube

ESCORPIO

Céntrate en las posibilidades que tienes en frente y elige la que mejor te convenga. Deshecha todos esos pensamientos que no te permiten avanzar. El dinero podría llegar para ti a manos llenas, pero tienes que invertir en algo.

SAGITARIO

Tendrás un fin de semana de reuniones y compromisos laborales. Los que están solteros, sentirán ganas de casarse y de comenzar su vida en pareja. A veces tus patrones de comportamiento son muy autodestructivos, trata de cambiarlos para sentirte mejor.

CAPRICORNIO

Tendrás un fin de semana feliz, con arreglos en tu casa. Si alguien no quiere estar en tu vida, déjalo ir porque eres la prioridad. Comienza a planear qué es lo que deseas conseguir en 2024.

ACUARIO

Si estás casado o en pareja, disfrutarás de este fin de semana de unión. No te precipites para decidir, toma las cosas con calma. Te falta armonía en tu vida, así que busca cosas reales para ser feliz.

PISCIS

Viene una explosión para ti que te hará cambiar. Lo primero es que te realices como persona y busques qué es lo que quieres, para que puedas fijarte las metas y los pasos para lograrlo. Las cartas te dicen que te alejes de la manipulación y de las ataduras, para poder caminar con libertad.