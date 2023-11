escuchar

Una mujer anunció su propia muerte en Instagram, donde dejó un desgarrador mensaje de despedida para todos sus amigos y familiares, y su caso se volvió viral en las redes. Originaria de Brooklyn, en Nueva York, la protagonista de esta historia, de 38 años, utilizó el poder de las redes sociales para avisar que el cáncer de ovario, que le habían diagnosticado desde hace tiempo, terminó con su vida. Antes, se desempeñaba como editora de Razorbill, parte de la compañía Penguin Random House, que publica libros para niños y jóvenes.

Casey McIntyre murió el domingo pasado. “Una nota para mis amigos: si están leyendo esto, significa que fallecí. Lo siento mucho, es una tontería y lo sabemos. La causa fue una recurrencia de mi cáncer de ovario en etapa cuatro, previamente diagnosticado. Los amé a todos y cada uno de ustedes con todo mi corazón y les prometo que sabía cuán profundamente era amada”, fueron las primeras líneas de las conmovedoras palabras póstumas, que McIntyre escribió previamente en Instagram: “Los cinco meses de internación domiciliaria que pasé con mi familia y amigos en Virginia, Rhode Island y Nueva York, fueron mágicos”.

Casey McIntyre, de 38 años, murió a causa del cáncer de ovario @caseyrmcintyre / Instagram

El adiós a Casey McIntyre

La foto con la que acompañó el mensaje es un retrato familiar en el que aparecen ella, su esposo, Andrés, y su bebé, a quien nombraron Grace. Todos se ven sonrientes y felices. El papá de la niña y ahora viudo de McIntyre también se expresó para darle seguimiento a la carta, que inicialmente parecía no tener un fin.

“Casey tenía la intención de terminar esta publicación con una lista de cosas que fueron un consuelo y una alegría para ella durante su vida. Estoy desconsolado porque nunca veré esa lista”, comentó Andrés Gregory Rosa. “A medida que se enfermó más, no pudo terminarlo. Me imagino que habría incluido a nuestra hija Grace, las ballenas, el helado, sus queridos amigos, estar en la playa, a su sobrina y sus sobrinos a los que adoraba; leer 10 libros durante una semana de vacaciones; a sus queridos padres, su hermana y su increíble familia extendida; la natación, al sándwich de roast beef perfecto; y a mí, su ‘dulce miel’”, y finalizó con una expresión que sensibilizó a sus seguidores: “¡Ay Casey! No sé cómo lo haremos sin ti, pero lo haremos”.

La mujer de Brooklyn dejó un mensaje de despedida, previo a su muerte @caseyrmcintyre / Instagram

En la despedida, invitó a los lectores a dejar sus mensajes de condolencias. Hubo quienes le expresaron su cariño y gratitud, pese a que no la conocieron. “Casey, eras una completa desconocida para mí hace 20 minutos y ahora me siento realmente agradecida de haber visto y leído sobre el amor y la belleza que te rodeaban. Gracias. Que descanses en amor y luz”, fue una de las reacciones.

Lanzan una campaña de recaudación de fondos para Casey

El obituario de McIntyre se publicó al poco tiempo del mensaje programado. El viudo de la editora compartió que, tras la muerte de su esposa, se quedaron con una deuda millonaria debido a los gastos médicos, por lo que lanzaron una campaña de recaudación de fondos, que estaba cerca de llegar a su meta.

Casey y Gregory se casaron en 2015 y, cuatro años más tarde, a ella le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 3, durante un procedimiento de fertilización in vitro. “Me sometieron a una gran cirugía en enero (2020), me extirparon todo lo que tenía cáncer: una histerectomía completa, parte de mi bazo, parte de mi hígado, parte de mi pulmón. Esa fue la parte aterradora”, contó a Cup of Jo, de acuerdo con el New York Post.

LA NACION