La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 8 al 10 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y, además, planteó qué dictan los astros para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

ARIES

Debes aprovechar al máximo este fin de semana para descansar y pasar momentos de calidad con tus seres queridos. Lo más importante es que estés tranquilo y que no tengas preocupaciones de nada, relájate.

TAURO

Tus amigos serán tus mejores compañeros en los próximos días, serán quienes te inviten a salir y te hagan sentir mejor si estás en una etapa difícil. Si estás en busca de pareja, abre tu corazón a quien creas que es confiable y así comenzarás a relacionarte.

GÉMINIS

Podría complicarse un poco el cumplimiento de tus responsabilidades. No tendrás tiempo o, peor aún, motivación de estar presente en los compromisos que hiciste. No tienes opción, si no quieres quedar mal, aborda todo con responsabilidad.

CÁNCER

Lo que los astros quieren decirte este fin de semana es que dejes de tener expectativas tan altas de la gente. No todo el mundo es como tú quieres y no tiene por qué serlo. Acepta a las personas como son, es lo más sano.

LEO

Contarás con la ayuda de una persona especial, ya sea en un problema relevante o en una tarea minúscula que debes hacer. Aquí lo importante es que te sentirás acompañado y arropado por alguien, es lo que necesitabas.

VIRGO

Enfrentarás varios días muy complicados, pero es algo que tú mismo te buscaste. Por dejar todo hasta el final, tendrás que terminar con tus tareas con mucha prisa. La clave para lograrlo es que te organices y no descanses.

LIBRA

Tendrás la oportunidad de hacer un viaje o al menos darte una escapada pequeña fuera de la ciudad. Podría ser por trabajo o quizá solo con tu pareja, pero cualquiera que sea el motivo disfrútalo, te lo mereces.

ESCORPIO

Querrás involucrarte en los problemas de los demás, eres muy resolutivo y este fin de semana no será la excepción. Sin embargo, antes de tratar de solucionarle la vida a alguien, preocúpate por tus propios conflictos.

SAGITARIO

Es muy probable que te lleguen chismes y rumores de una persona que quieres mucho. O bien, te enterarás de que uno de tus amigos divulgó información tuya. No hagas nada para vengarte, solo aléjate.

CAPRICORNIO

Te surgirá la curiosidad de ver qué pasaría si le escribes nuevamente a tu expareja, sin embargo, no es lo más recomendable. Si lo haces te adentrarás en un hoyo sin salida otra vez. No abras heridas que ya estaban cerradas.

ACUARIO

Estarás más decepcionado que nunca porque algunas de tus expectativas no se cumplieron. La advertencia del Cosmos es que si continúas así, nunca serás feliz. Si algo no depende de ti, no intentes controlarlo.

PISCIS

Tus amigos estarán ocupados y no podrán salir contigo este fin de semana. Es la oportunidad para que comiences a ser más independiente y hagas cosas por ti mismo. No hay nada de malo en salir al cine o a comer en solitario.