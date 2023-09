escuchar

Dos jóvenes quisieron cambiar su vida de Baltimore, Maryland, donde pagaban solo 700 dólares por el alquiler, a Manhattan, en Nueva York, una zona donde los precios son cada vez más inaccesibles. Mientras hacían su búsqueda de un nuevo lugar, nada parecía acercarse al presupuesto con el que antes lograban un departamento de dos dormitorios. Tras debatirlo, los novios encontraron una solución y se mudaron a un monoambiente sin ascensor, situado en el quinto piso de East Village y de 9,29 metros cuadrados. Por este minúsculo espacio destinan US$1300 al mes.

Elana Wallach, de 22 años, y su pareja, Luis Cortorreal, de 25, compartieron su historia a Insider. Ella es licenciada de moda y trabaja en un local de telas, mientras que él es ilustrador gráfico. Ambos colaboran para pagar el alquiler del monoambiente, que cuenta con una cama, una cocina pequeña, algunos placards, una escalera de incendios, pero le falta el baño, dado que comparten uno comunitario con los inquilinos de otros microdepartamentos.

Para Wallach, su monoambiente también le da practicidad. “Hay una diferencia entre vivir en un lugar grande y algo destartalado y mugriento y quizá poco atractivo a la vista. Esto es más o menos lo opuesto, donde todo es realmente pequeño y condensado, pero lo que hay aquí nos parece muy bonito”, compartió. Por su parte, Cortorreal coincidió en su perspectiva: “Siento que podemos ser más nosotros mismos cuando no vivimos rodeados de compañeros de piso”. Ambos se encuentran en el mismo edificio que el tiktoker Axel Webber, que consiguió millones de reproducciones al publicar cómo es su vida en un espacio tan pequeño.

Un tiktoker muestra su microdepartamento en Nueva York

Para la pareja, todo lo necesario está a su alcance en los 9,29 metros cuadrados que conforman su departamento, incluso decoraron las paredes con todo tipo de imágenes que acumularon en los últimos años. Además, con una ubicación privilegiada en el centro de East Village, viven el esplendor de Nueva York todos los días. Al considerar todo esto, ambos coinciden en que no se mudarán, sobre todo porque destinan menos de una cuarta parte de sus ingresos. “Solo con una semana de trabajo cubro el alquiler, así que las tres últimas semanas que trabajo puedo gastármelas en lo que sea”, agregó Wallach.

Una “caja de zapatos en alquiler”

Los mini monoambientes en el centro de Manhattan suman cada vez más interesados. En su mayoría, jóvenes atraídos por el precio del alquiler. CNBC documentó varios casos recientes, entre ellos el de un entrenador de barista de 27 años que se mudó a un espacio de 7,89 metros cuadrados, al que llama su “caja de zapatos con alquiler estable”.

Los costos iniciales de su mudanza fueron de US$2874, que incluyeron US$1500 de honorarios al agente y US$697 por el alquiler del primer mes, así como US$687 en depósito. “Realmente no buscaba un microestudio en particular, pero vi el espacio. Me gustó, así que fui por él”, compartió. Aunque muchas personas no se imaginarían en un área tan reducida, el joven lo recomendó como una forma de apreciar lo que se tiene: “Tengo mucho más dinero para salir a la ciudad, a comer con amigos si se me antoja. Son US$687 frente a US$2000. Así que creo que me abre a la ciudad”.

J.R. Wills, de 27 años, muestra su microdepartamento en Nueva York