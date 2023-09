escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 13 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Deja de darle tantas vueltas a tus ideas y concéntrate en una. No analices tanto lo que quieres hacer, mejor actúa de inmediato. Cuando piensas demasiado las cosas es cuando peor te salen, así que mejor toma la decisión desde ahora.

Tauro

Las relaciones interpersonales requieren un poco de flexibilidad, algo que tú no sueles tener. Así que abre tu corazón, relájate y déjate llevar, no seas tan estricto contigo ni con quienes te rodean. Déjate sorprender.

Géminis

Necesitas concentrarte en un solo objetivo y no divagar en tantas cosas porque al final solo terminarás confundiéndote. La recomendación de los planetas es que ya no saltes de un lado a otro, así verás cómo avanzas por un solo camino.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Tu sensibilidad es tu mayor fortaleza y debilidad, pero no permitas que eso sea una limitante en tu vida. Nunca temas expresar tus sentimientos, sal a decírselos al mundo entero sin remordimiento. Pero al mismo tiempo usa tu parte racional para no dejarte llevar tanto por lo emocional.

Leo

Se impone que seas un poco más comprensivo con las demás personas, que las escuches sin juzgarlas y sin creer que tú podrías hacerlo mejor. Asegúrate de que el ego no te ciegue, no eres perfecto y tienes que comprenderlo.

Virgo

Los astros te dicen que ya no busques la perfección en todo porque no existe. No todo tiene que ser tal como lo imaginaste, a veces las cosas son buenas y tú no te das cuenta solo porque les faltó un pequeño detalle que habías idealizado.

Libra

Sueles tener una gran necesidad de equilibrio cuando hay dudas a tu alrededor. Calma esa ansiedad, siempre estarás rodeado de incertidumbres y debes saber controlarlas. Toma decisiones con confianza y sin mirar a un lado.

Escorpio

No permitas que tu intensidad te haga desconfiar de todo y de todos porque no siempre estás en lo correcto. Permítete ser vulnerable cuando sea necesario y verás cómo tus relaciones personales se fortalecen.

Sagitario

Posees un espíritu aventurero implacable, pero eso no significa que tengas el derecho de escapar de tus responsabilidades. Es necesario que cumplas con todos tus compromisos antes de adentrarte en una nueva experiencia.

Capricornio

No permitas que el trabajo te consuma, está bien ser ambicioso y querer crecer más cada día, pero también debes tener una buena calidad de vida. Encuentra tiempo para ti y para hacer las cosas que te gustan.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

La recomendación del Cosmos para ahora es que aprendas a escuchar los consejos que te dan otras personas. A veces eso puede ayudarte a mantener los pies sobre la tierra y la realidad, y no perderte en tus fantasías.

Piscis

La única advertencia que debes tomar en cuenta este miércoles es que poseer sueños tan altos tiene también un precio caro. En ocasiones tendrás que lidiar con la presión de cumplirlos, lo que no es sano para nadie.