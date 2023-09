escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que los solicitantes de asilo afirmativo ahora deberán llevar a un intérprete. Por varios años, el gobierno de Estados Unidos les proporcionaba uno para que pudiera acompañarlos durante la entrevista definitiva, pero ahora tendrán que buscarlo por sus propios medios. Si los extranjeros no se presentan con alguien que domine el idioma en el que se les haga la entrevista, su solicitud podría verse afectada.

La agencia detalló que a partir del 13 de septiembre de 2023 todos los peticionarios que no hablen inglés o que deseen que su trámite de asilo se haga en otro idioma tendrán ser acompañados por un traductor. También es importante que el acompañante tenga buen dominio del lenguaje y que la comunicación con él sea fluida. De lo contrario, se tienen que presentar pruebas creíbles de por qué no puede hablarlo al 100 %.

Los solicitantes de asilo en EE.UU. tendrán que responder las preguntas de la entrevista en inglés, si no lo dominan deberán llevar a un traductor Gregory Bull - AP

“Si usted necesita un intérprete y no trae uno a su entrevista, o si su intérprete no domina el inglés y usted no demuestra una razón justificada, puede que consideremos esto como una incomparecencia a su entrevista. Podríamos desestimar su solicitud de asilo o referir dicha solicitud a un juez de inmigración. Determinaremos caso por caso si la razón está justificada”, según el comunicado enviado por la entidad migratoria.

Además, hay algunos requisitos que el intérprete debe de cumplir:

Tener al menos 18 años.

No ser el abogado o representante autorizado del solicitante.

No ser un testigo que testifica a nombre suyo.

Tampoco un representante o empleado del gobierno de su país de nacionalidad.

Ni una persona que tiene una solicitud de asilo pendiente y no ha sido entrevistada aún.

Por otro lado, el Uscis dio detalles de la razón por la que se tomó esta decisión para disipar cualquier confusión de los próximos asilados. Especificó que hace tres años, en septiembre de 2020, ellos mismos publicaron una regla temporal con la que los solicitantes podían recurrir a un intérprete telefónico del Servicio para su entrevista, en lugar de llevar a uno por su cuenta.

La finalidad de esta medida era reducir la propagación del Covid-19, que en ese momento estaba en auge y se desestimó como emergencia nacional apenas en mayo de 2023: “Publicamos cuatro de esas reglas temporales subsecuentes para extender el requisito, hasta la extensión vigente del 12 de septiembre de 2023. Con la expiración, volvemos al antiguo requisito reglamentario”.

Decenas de migrantes llegan a la frontera de EE.UU. a solicitar asilo todos los días

¿Qué es un asilo afirmativo?

Existen dos tipos de asilo en EE.UU.: el afirmativo y el defensivo, según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. El primero es el que tramita normalmente un extranjero con normalidad, si se le niega entra en un proceso de expulsión. En ese momento puede comparecer ante un juez de inmigración para que revoque la decisión y es allí cuando introduce la solicitud de asilo defensivo, para evitar que lo deporten. El principal requisito para pedir el resguardo de las autoridades estadounidenses es “estar físicamente en el país”, según la página oficial de Uscis.