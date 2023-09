escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 8 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tienes una gran determinación y la demostrarás este fin de semana. Solo trata de no llevarte a nadie en el camino porque por la fuerza que tienes es muy probable que pase. Aprende a dosificar tu energía, no debes gastarla toda en un día.

Tauro

La recomendación para esta jornada es que no seas tan necio ni te aferres solo a tus ideas. Lo mejor es que te veas más flexible ante tus seres queridos, eso les dará más tranquilidad a muchos. La vida no siempre tiene que seguirse con un guion, adáptate.

Géminis

Eres uno de los signos del Zodíaco más cambiantes, a veces estás eufórico y al siguiente minuto te sientes triste. Lo que puedes hacer es encontrar un punto de equilibrio para que tus emociones no vayan de un extremo a otro.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Debes ser consciente de que tu punto débil es la sensibilidad que tienes. Si bien eso puede ser una ventaja para ti en algunos escenarios, tienes que controlarte. No permitas que tus emociones te dominen.

Leo

Descubrirás en los próximos días que no pasa nada si no estás en el foco de atención. Aprenderás que está bien vivir en la sombra de vez en cuando. El mundo no se terminará y, por el contrario, te sentirás más tranquilo.

Virgo

Es necesario que a veces te relajes, que aceptes las cosas tal cual son, no todo puedes cambiarlo ni controlarlo. Si algo no salió como lo planeaste, simplemente resígnate, permítete cometer errores de vez en cuando.

Libra

Es preciso que empieces a tomar decisiones sin darle mil vueltas al asunto, sé más decidido y rápido. Si lo que buscas es estar en constante equilibrio, ten por seguro que al tambalear no lo conseguirás. No dudes de nada.

Escorpio

Sueles ser una persona muy intensa, pero en los lugares menos adecuados. Lo que puedes hacer a partir de ahora es aprovechar esa intensidad para enfrentar tus problemas, en lugar de guardártelos como lo haces.

Sagitario

Odias las ataduras, todo lo que signifique un compromiso duradero te asusta. Sin embargo, para encontrar tranquilidad en la vida es importante que trates de comprometerte con algo o alguien. No todo puede ser aventura y diversión.

Capricornio

Eres muy ambicioso y gracias a eso te sometes a extenuantes jornadas de trabajo. Trata de relajarte un poco, no va a pasar nada si un día decides terminar antes y darte un momento de descanso. Eso es más saludable.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Trata de enfocar la energía que tienes en proyectos realmente importantes, no en aquellos que no te brindarán frutos. No te distraigas al intentar todas las ideas que te surgen, solo las que realmente valgan la pena.

Piscis

La mayor parte del tiempo vives en un mundo de ensueño, pero eso no es real. Tienes que comenzar a ver a tu alrededor para ser más realista y darte cuenta de que no todo es como en las películas. Enfrenta la realidad.