El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 21 de mayo

Escuchar

Consolidada como una figura de referencia en el análisis de los astros, Nana Calistar captó la mirada en las plataformas digitales con sus posts sobre el arte de predecir el cosmos. En la jornada del martes 21 de mayo, la pitonisa mexicana divulgó sus horóscopos más recientes basados en temas fundamentales como el amor, las finanzas y el ámbito profesional de cada signo del zodíaco.

Aries

Ten cuidado con las infidelidades, porque estarán a la orden del día y descubrirás verdades dolorosas. Fortalece tu autoestima y cambia tu perspectiva pesimista que con el tiempo te ha dañado. Evita involucrarte en karmas no resueltos del pasado.

Tauro

Pronto te desengañarás sobre un familiar cercano. Usa incienso de vainilla y copal para mejorar el flujo de energía. Un viaje se materializará, asegúrate de que todo transcurra como deseas.

Explora tu destino con las predicciones estelares de Nana Calistar UNSPLASH

Géminis

Descubrirás una infidelidad hacia un amigo y dudarás si contárselo. Cuida de no ser influenciable y evitar caer en errores por seguir a otros. No tomes a pecho los comentarios negativos; mejor enfócate en los seres queridos que necesitan tu apoyo. Es un buen momento para tomar decisiones clave en proyectos personales.

Cáncer

Es hora de alejarte de quienes te restan energía y no aportan nada positivo. Mantén un cuidado especial para no sufrir accidentes. Tu intuición se agudizará, úsala para no repetir errores del pasado. Un sueño revelador te dará un mensaje importante, atiéndelo para mejorar tu presente.

Leo

Aprende a decir “no” y no te sobreexijas. Reanima tus metas y proyectos, nunca es tarde para empezar. Sé precavido con las pérdidas financieras. Un nuevo amor podría surgir a través de las redes sociales.

Virgo

Despídete de amistades falsas que solo aparecen en momentos de necesidad. Protege tus sentimientos, especialmente de personas indecisas. No te obsesiones con amores pasados, enfócate en tu crecimiento personal. Avances financieros están en camino, actúa sabiamente.

Encuentra orientación en los horóscopos de Nana Calistar para el martes 21 de mayo Pixabay

Libra

No le des más oportunidades a quien no las merece. Mantén tu opinión para ti cuando no te la pidan. Descubrirás una mentira de un amigo cercano. Los problemas de insomnio necesitan atención para evitar ansiedad. Reflexiona sobre tus relaciones y ajusta tus expectativas.

Escorpio

Ignora los chismes familiares y céntrate en tus propios asuntos. Un viaje planeado podría cancelarse, ajusta tus expectativas. El blanco será tu color de la suerte esta semana, úsalo en negocios para atraer prosperidad. Mantente firme en tus decisiones y no dejes que un antiguo amor desestabilice tu vida.

Sagitario

Cambios significativos te aguardan tanto en el ámbito laboral como en el personal. Si estás en pareja, evita conflictos por malentendidos. Presta atención a los sueños premonitorios; traen mensajes importantes. Aprende a valorarte más y a no esperar demasiado de los demás para evitar desilusiones.

Capricornio

Es vital que aprendas de tus errores pasados para no repetirlos. Ten cuidado con los que pretenden involucrarte en problemas familiares.

Celebra la magia del cosmos con los horóscopos de Nana Calistar para el martes 21 de mayo UNSPLASH

Acuario

Prepárate para recibir noticias inesperadas; mantén la discreción y no te involucres en conflictos ajenos. Un viaje puede traer cambios significativos para bien. Sé prudente en la carretera para evitar accidentes. Las relaciones se fortalecerán con buenas noticias, aunque debes cuidarte de personas con dobles intenciones.

Piscis

Date tiempo para reflexionar sobre lo que realmente te aporta valor en la vida. No limites tus sueños; tienes una vida para alcanzar tus metas. Valórate adecuadamente y no permitas que todos tengan acceso a ti. Cuida tu salud física, evita subidas de peso. Expresa tus sentimientos a quienes te apoyan y olvida los errores pasados.

LA NACION