El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este martes 19 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. Hoy, el Sol va a recibir una influencia directa de Neptuno, se van a poner uno frente al otro. Esto significa que los límites de la identidad de cada persona no estarán definidos con claridad.

Aries

Te conectarás con todo lo oculto y, así, liberarás por fin los sentimientos que tenías guardados. Incluso sentirás inquietud al manejar información confidencial, sentirás que no puedes con un peso tan grande, pero no es así.

Tauro

Habrá un poco de tensión entre tú y tus socios, existe la posibilidad de que el acuerdo entre ustedes se rompa. Lo primero que debes evaluar es que no sea parte de un impulso tuyo, después toma una decisión definitiva.

Géminis

Pasarás un buen martes al lado de tus compañeros de trabajo, solo trata de que esa diversión no interrumpa tus actividades y que tengas el tiempo de cumplir con todos tus compromisos. No te distraigas con cualquier cosa.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Es tiempo de que estés al tanto de los más pequeños de la casa porque podrían enfrentar un período de rebeldía en caso de que no les prestes atención. En cuanto al amor, recibirás un flechazo repentino de un desconocido.

Leo

Pídeles apoyo a tus seres queridos en caso de que lo necesites. No te permitas pasar solo las penumbras, hay mucha gente dispuesta a ayudarte si se los expresas. Resolverás asuntos familiares que estaban estancados.

Virgo

Te sentirás listo para superar cualquier enfrentamiento de ideas que tengas con otras personas. Te convertirás en una persona más flexible y con la capacidad de escuchar las opiniones de alguien más, aunque no concuerden con las tuyas.

Libra

Te adentrarás a nuevos retos profesionales, gracias a tu ambición por aumentar tus ingresos económicos. Detectarás oportunidades incluso donde todavía no so tan notables, tu intuición superará a la lógica y verás con más claridad todo.

Escorpio

Evita adoptar una actitud demasiado insistente ante quienes te rodean. Si alguien ya te dijo que no, no tienes por qué tratar de que sea lo contrario. Respeta las decisiones de los demás si quieres que respeten las tuyas.

Sagitario

La recomendación de los planetas para esta jornada es que evites protagonizar discusiones porque no obtendrás nada bueno de ahí. Es mejor que te relajes y que no atraigas nada negativo. No te entrometas tampoco en conflictos ajenos.

Capricornio

Se modificarán un poco las expectativas que tenías acerca de la vida social, tanto que comenzarás a actuar de diferente forma con la gente. Ahora querrás obtener solo relaciones auténticas y profundas, no falsedades.

Acuario

Es preciso que ajustes tus procesos de trabajo si lo que quieres es obtener un mejor rendimiento. Recuerda que nada se logra si no te esfuerzas. Respecto a tu hogar, es posible que enfrentes un ambiente muy emocional.

Piscis

Vivirás aventuras variadas y con eso cambiará un poco tu perspectiva de vida. Se te abrirán nuevas formas de pensar y de apreciar las cosas. Si tenías un viaje planeado prepárate para cualquier imprevisto porque estarán a la orden del día.