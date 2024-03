El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 28 de marzo

Escuchar

Aunque Walter Mercado dejó físicamente este mundo hace más de cuatro años, su presencia y su única forma de desentrañar los misterios del universo perduran en el corazón de sus admiradores. Su legado sigue vivo, gracias a Dannette Benet Mercado, su sobrina, quien hoy en su columna de El Nuevo Herald, compartió las predicciones para el jueves 28 de marzo, con el foco puesto en el amor, el dinero y el trabajo para cada signo zodiacal.

ARIES

Debes poner en claro aquello en lo que tengas dudas. Tu palabra, sabia, directa y convincente, te llevará a solucionar cualquier malentendido. Eres fuerte y sabes a dónde llegar.

Tus números son: 28, 25 y 3.

Horóscopo de Aries

TAURO

Te recuperas de salud gracias a alguien a quien has ayudado. Ahora, asume la responsabilidad que tienes contigo mismo. La lectura y la música serán tus formas de relajación.

Números de la suerte: 8, 3 y 2.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

Muestra tu estilo único e individualidad en todo lo que hagas. No permitas que otros se beneficien de tus grandes ideas. Es momento de que alcances tus metas.

Números de la suerte: 8, 47 y 25.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

No hagas nada a la ligera, sino que primero analiza tus opciones antes de tomar una decisión. Todo lo que te propongas será fácil de conseguir. Descarta cualquier rencor de tu vida.

Números de la suerte: 20, 4 y 11.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Cultiva todos tus dones sociales e invita a tu vida a personas clave que puedan ayudarte en tus proyectos. Tus relaciones mejorarán en estos días.

Números de la suerte: 27, 50 y 33.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Si te equivocas en algo, acéptalo y aprende de esa experiencia. No quieras ocultar o negar las cosas que te salieron mal. Si deseas progresar, aprende de tus experiencias para no caer en el mismo error.

Números de la suerte: 2, 15 y 41.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Si capitalizas todo lo negativo que te pasa como una experiencia de aprendizaje, crearás nuevas oportunidades de triunfar. El abuso de tus energías te agota, trata de descansar.

Números de la suerte: 8, 10 y 12.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Se reanuda la armonía en el amor. Aquellos que pasen por alguna prueba se encuentran con soluciones definitivas. Tu actitud debe ser suave y apacible a la hora de comunicarte.

Números de la suerte: 6, 35 y 2.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

No todo saldrá conforme lo planificaste. Esfuérzate por no fomentar situaciones incómodas y da tiempo de que sanen las heridas.

Números de la suerte: 5, 10 y 8.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

No seas tú el que siempre quiera solucionar los problemas. Toma las cosas una a la vez y, si no puedes resolverlas, no te desesperes.

Números de la suerte: 9, 18 y 38.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

Hoy deberás tener paciencia y tolerancia con aquellas personas con las que compartas. Trata de no imponerte y mide tus acciones. Los pequeños detalles cobran gran relevancia ahora, porque muy pronto verás los frutos de tu trabajo.

Números de la suerte: 4, 14 y 1.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Dale frente a todas tus responsabilidades con tu familia y trabajo, así te liberarás de tus problemas. No esperes que alguien toque a tu puerta con todas las respuestas. Los planetas exaltarán tu creatividad.

Números de la suerte: 15, 10 y 1.

Horóscopo de Piscis