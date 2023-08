escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 23 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Te nacerá la motivación de ponerle más esfuerzo a tu trabajo, de terminar todo lo que dejaste pendiente, así como de estudiar cosas nuevas. Comenzará una etapa diferente para ti gracias a esas ganas que tienes de crecer.

Números de suerte: 30, 44, 3.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Estarás más eufórico en tus relaciones interpersonales, lo que te ayudará a conectar emocionalmente con tus seres queridos. En el área de los negocios, gustarás de hacer cualquier transacción y, por fortuna, todas te dejarán ganancias.

Números de suerte: 17, 50, 2.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Estás en el momento perfecto para entablar una conversación con tu pareja y, por fin, solucionar ese problema que tienen desde hace tiempo. Pon en claro todo lo que sientes y también sé flexible para escucharlo a él o ella.

Números de suerte: 25, 13, 41.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se impone que seas consciente de que no todo el mundo piensa igual y que no tiene por qué ser así. Estarás totalmente aferrado a tus ideas, lo que no está mal, sin embargo, lo negativo es que trates de que todos tengan la misma opinión que tú.

Números de suerte: 11, 28, 4.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No permitirás que nadie se aproveche de ti, ni emocional ni económicamente. Estarás más atento que nunca a cualquier intento de engaño o traición. Valorarás más tus posesiones materiales porque sabes el esfuerzo que te costó tenerlas.

Números de suerte: 32, 24, 19.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se te facilitará todo lo referente a las remodelaciones y adecuaciones del hogar. También tendrás una comunicación más eficaz con tu familia. Por otro lado, adquirirás un carácter más fuerte y todos lo notarán.

Números de suerte: 12, 20, 10.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Estarás algo irritable, lo que podría ocasionar que les des una primera mala impresión a los demás. Así que si estás en el proceso de conocer a alguien, trata de controlarte y no mostrar tu peor cara, al menos no por ahora.

Números de suerte: 8, 49, 15.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Contarás con la ayuda necesaria para salir adelante, si es que estás en medio de un problema. Valora ese tipo de gestos de tus allegados, quienes siempre están a tu lado cuando se requiere. Gustarás de invertir más.

Números de suerte: 33, 18, 7.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La energía planetaria está sobre tu signo, lo que significa que tendrás muchas posibilidades de triunfar en cualquier cosa que te plantees. Podrás llevar a cabo tus metas sin ningún obstáculo de por medio, incluso se te hará sencillo trabajar.

Números de suerte: 21, 37, 4.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La recomendación de los planetas para este miércoles es que seas cuidadoso a la hora de expresar lo que sientes o piensas. La gente no siempre está preparada para escuchar cosas fuertes, así que trata de ser dócil en ese aspecto.

Números de suerte: 8, 29, 13.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todo lo relacionado con el amor está bien proyectado para ti: pasarás días de fascinación y euforia al lado de tu pareja. En cuanto a tu empleo, aprenderás a trabajar en equipo y todos los miembros se verán beneficiados.

Números de suerte: 46, 12, 5.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se te harán presentes todos tus enemigos, así que es hora de enfrentarlos. Trata de estar tranquilo, pero a la vez defenderte de todos los ataques. Es preciso que también sigas preparándote en tu área profesional, solo así mejorarás.

Números de suerte: 14, 36, 9.

