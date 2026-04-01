El calendario lunar es una herramienta útil que detalla el momento en que la Luna pasa por sus diferentes fases. Para los creyentes de lo esotérico, estas pueden influir en distintos aspectos y pueden ayudar a determinar cuándo son los mejores días para cortarse el pelo en abril.

Muchos consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

El calendario lunar puede ayudar a determinar el mejor momento para cortarse el pelo (Foto: Freepik)

Los mejores días para cortarse el pelo en abril en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Miércoles 1° de abril

Domingo 5 de abril

Martes 28 de abril

Miércoles 29 de abril

Jueves 30 de abril

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Miércoles 15 de abril

Jueves 16 de abril

Viernes 17 de abril

Lunes 20 de abril

Martes 21 de abril

Miércoles 22 de abril

Jueves 23 de abril

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Miércoles 8 de abril

Jueves 9 de abril

Viernes 10 de abril

Sábado 11 de abril

Domingo 12 de abril

Lunes 13 de abril

Martes 14 de abril

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Las fases de la Luna y sus efectos en el pelo (Unsplash)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para llevar a cabo un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también puede influir en el resultado del corte. El satélite natural pasa primero por su fase llena en Libra durante el jueves 2 de abril. En tanto, el cuarto menguante ocurre el viernes 10 y se ubicará en Capricornio. Por su parte, la Luna nueva en Aries se da el viernes 17 de abril. Por último, el cuarto mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Cáncer, que ocurrirá el viernes 24.

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según la fase y el signo por el que transita la Luna:

En abril hay Luna llena en Libra

Luna llena en Libra : es el momento de máxima regeneración. Además, cortar el cabello en Libra favorece el equilibrio y la simetría. Por lo tanto, es el mejor momento para hacer un cambio de look drástico o un corte que requiera mucha precisión estética. También es la fase ideal para aplicar mascarillas hidratantes profundas, ya que el folículo está más receptivo a absorber nutrientes.

: es el momento de máxima regeneración. Además, cortar el cabello en Libra favorece el equilibrio y la simetría. Por lo tanto, es el mejor momento para hacer un cambio de look drástico o un corte que requiera mucha precisión estética. También es la fase ideal para aplicar mascarillas hidratantes profundas, ya que el folículo está más receptivo a absorber nutrientes. Cuarto menguante en Capricornio : favorece el fortalecimiento de la raíz y ralentiza el crecimiento. A su vez, cortar en un signo de Tierra ayuda a que el cabello nazca más resistente y “duro”. En ese sentido, es el momento perfecto para recortar las puntas dañadas o mantener la forma de un corte corto que no se quiere que se deforme rápido. También es ideal para realizar una limpieza de cuero cabelludo (exfoliación), ya que el cuerpo tiende a eliminar toxinas en esta fase.

: favorece el fortalecimiento de la raíz y ralentiza el crecimiento. A su vez, cortar en un signo de Tierra ayuda a que el cabello nazca más resistente y “duro”. En ese sentido, es el momento perfecto para recortar las puntas dañadas o mantener la forma de un corte corto que no se quiere que se deforme rápido. También es ideal para realizar una limpieza de cuero cabelludo (exfoliación), ya que el cuerpo tiende a eliminar toxinas en esta fase. Luna nueva en Aries : tradicionalmente se considera una fase de reposo energético. Cuando se encuentra en Aries (un signo de Fuego muy activo), el cabello puede estar más rebelde o propenso al frizz. Por ello, es preferible dejar que el cabello descanse y no cortarlo. Se puede aprovechar este día para realizar un masaje capilar suave con aceites naturales (como coco o almendras) para estimular la circulación sanguínea sin intervenir la fibra capilar con tijeras.

: tradicionalmente se considera una fase de reposo energético. Cuando se encuentra en Aries (un signo de Fuego muy activo), el cabello puede estar más rebelde o propenso al frizz. Por ello, es preferible dejar que el cabello descanse y no cortarlo. Se puede aprovechar este día para realizar un masaje capilar suave con aceites naturales (como coco o almendras) para estimular la circulación sanguínea sin intervenir la fibra capilar con tijeras. Cuarto creciente en Leo: este signo se caracteriza por la “melena del león”, lo que lo hace el mejor para aportar volumen, densidad y fuerza. Cortar el cabello bajo esta influencia hace que crezca más grueso y con una estructura mucho más imponente. También se puede optar por tratamientos de volumen que den textura.