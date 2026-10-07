El mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en octubre en la Argentina

Los seguidores de la astrología tienen en cuenta diferentes herramientas y creencias para complementar la interpretación de los astros. Cada movimiento planetario propone un escenario particular para los signos del Zodíaco. Los aspectos que se forman en el cielo pueden repercutir en las emociones, los vínculos, la predisposición y determinados acontecimientos de la vida cotidiana.

Se habla de energía disponible cuando se desea reflexionar, trabajar o aprovechar oportunidades a partir de lo que ocurre con las constelaciones. Es por ello que muchas personas recurren a rituales, elementos o disciplinas que les permiten acompañar el clima astral. Los mantras aparecen como una de estas alternativas, ya que ayudan a enfocar la atención, fortalecer una intención y mejorar determinados aspectos personales.

El mantra para cada signo del Zodíaco Freepik

Su práctica consiste en repetir una frase o invocación de manera consciente, con el objetivo de concentrarse en un propósito y dejar de lado pensamientos que pueden generar preocupación o dispersión.

Muchas personas las incorporan a su rutina como una forma de meditación, mientras que otras las emplean para acompañar procesos de cambio o momentos importantes de sus vidas.

Qué son los mantras

A continuación, el mantra ideal para cada signo del Zodíaco para tener buena suerte en octubre de 2026.

Aries: “Om Akaraya Namaha”

Esta frase se relaciona con la fuerza interior, la determinación y la capacidad de avanzar sin perder el equilibrio. El signo del carnero puede recurrir a ella para manejar con mayor serenidad situaciones que demanden paciencia y evitar que su impulso natural lo lleve a actuar antes de tiempo. Una alternativa en español puede ser: “Avanzo con fuerza, paciencia y confianza”.

Tauro: “Om Dhanvantari Namaha”

La estabilidad y el bienestar son algunos de los aspectos que busca fortalecer esta invocación. Para las personas de Tauro, puede convertirse en una herramienta para atravesar períodos de revisión sin perder seguridad ni confianza en aquello que construyeron. Otra opción puede ser: “Confío en lo que construí y recibo bienestar”.

Géminis: “Om Medhaya Namaha”

Los gemelos pueden utilizar esta frase para ordenar sus pensamientos y expresarse con mayor precisión, especialmente cuando existen demasiadas ideas al mismo tiempo. Su repetición puede ayudar a aprovechar el talento comunicativo y encontrar soluciones originales. Una alternativa puede ser: “Ordeno mi mente y encuentro las palabras adecuadas”.

Cáncer: “Om Somaya Namaha”

Esta invocación está vinculada con la energía lunar, regente de este signo. Ayudará al cangrejo en la búsqueda de equilibrio emocional. Es una herramienta para explorar su interior sin permitir que las inseguridades condicionen sus decisiones. Otra variante puede ser: “Escucho mis emociones y encuentro tranquilidad”.

El mantra del signo cáncer Canva

Leo: “Om Hreem Shreem Lakshmibhyo Namaha”

Las personas de Leo pueden atraer prosperidad, confianza y reconocimiento personal con este mantra. Su repetición favorece una actitud más receptiva frente a las oportunidades y permite valorar los propios talentos sin depender constantemente de la aprobación externa. Una alternativa puede ser: “Reconozco mi valor y recibo nuevas oportunidades”.

Virgo: “Om Budhaya Namaha”

La claridad mental y la capacidad de analizar cada situación con inteligencia son cualidades que se relacionan con este mantra. Este signo del elemento Tierra puede emplearlo para organizar prioridades y administrar mejor su energía durante un período en el que podría sentirse exigido por múltiples responsabilidades. Otra opción puede ser: “Confío en mi inteligencia y resuelvo con calma”.

Libra: “Om Kleem Krishnaya Namaha”

El mes comienza con una energía especialmente vinculada a este signo, por lo que esta invocación puede acompañar la búsqueda de armonía y equilibrio en los vínculos. La balanza puede recurrir a ella para fortalecer su capacidad de atraer relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad, sin dejar de lado sus propios deseos. Una alternativa puede ser: “Atraigo vínculos sinceros y elijo desde el equilibrio”.

Escorpio: “Om Aim Hrim Shrim Klim Chamundaye Viche”

La intensidad y la capacidad de transformación propias del signo del escorpión encuentran afinidad con este mantra. Se encuentra asociado con la fortaleza para atravesar obstáculos y procesos de renovación. Ayuda a dejar atrás inseguridades, recuperar determinación y transformar situaciones complejas en oportunidades de crecimiento. Otra variante puede ser: “Libero lo que pesa y transformo mi camino”.

Sagitario: “Om Gurave Namaha”

Esta frase se vincula con la sabiduría, el aprendizaje y la búsqueda de orientación. El signo del arquero puede emplearla para mirar las experiencias de octubre desde una perspectiva más amplia y evitar decisiones tomadas únicamente por entusiasmo. Favorece la incorporación de nuevos conocimientos y la capacidad de reconocer aprendizajes en situaciones inesperadas. Una alternativa puede ser: “Aprendo de cada experiencia y encuentro mi dirección”.

Capricornio: “Om Karmaphaladayai Namaha”

Las personas de Capricornio pueden recurrir a esta invocación para fortalecer su paciencia en momentos difíciles o de imprevistos que desafíen su talento por la planificación. Este mantra resulta apropiado para quienes trabajan por objetivos a largo plazo y necesitan mantener la concentración sin frustrarse por las demoras. Otra opción puede ser: “Confío en mi esfuerzo y respeto mis tiempos”.

Acuario: “Om Namo Narayanaya”

Esta frase se asocia con la protección, la calma y la búsqueda de una perspectiva más amplia frente a las circunstancias. Para este signo del elemento Aire, puede resultar útil durante un mes que invita a revisar ideas y proyectos antes de tomar decisiones definitivas. Una alternativa puede ser: “Confío en mi camino y mantengo la calma”.

Piscis: “Om Varunaya Namaha”

La sensibilidad, la intuición y la capacidad de conectar con el mundo emocional encuentran un punto de apoyo en este mantra. Favorece la serenidad y una conexión más consciente con las propias necesidades. Las personas de Piscis pueden utilizarlo para canalizar sus sentimientos de manera constructiva. Otra variante en español puede ser: “Protejo mi energía y confío en mi intuición”.