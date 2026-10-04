Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 4 al 11 de octubre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 4 al 11 de octubre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la Luna creciente.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Este mes te aporta ideas para resolver las finanzas compartidas.

Carta de la suerte: As de Espadas. Poseerás claridad mental para dejar atrás dudas y acordar desde la verdad.

Tauro

Este nuevo mes trae conversaciones sinceras y claves para la pareja o sociedades.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. Un cambio favorable fluye para renovar y alivianar tus procesos estancados.

Géminis

Focalizá en organizar la salud, el trabajo y los hábitos incómodos.

Carta de la suerte: As de Oros. Tendrás una linda oportunidad de emprendimiento.

Signo Géminis

Cáncer

Octubre te aporta expresión auténtica y directa de tus deseos profundos en el amor.

Carta de la suerte: La Reina de Copas. Tu dulzura atrae entendimiento con los que amas y serenidad para tomar decisiones.

Leo

Este mes podrás generar más charlas para poner orden la familia y tus seres amados.

Carta de la suerte: El Sol. Tendrás más conciencia y alegría con aportes nuevos y felices a tu casa.

Virgo

Te llega capacidad para sumar mas detalles en negociaciones, charlas y estudios que te ayudan a avanzar.

Carta de la suerte: El Mago. Tendrás recursos y creatividad a favor para encaminar lo que te proponés.

Libra

Este mes tu signo brilla y te aporta estrategia pura para reorganizar contratos y dar más fuerza tu valor personal.

Carta de la suerte: Diez de Oros. Tranquilidad económica para disfrutar de lo construido con tus seres queridos.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

El mes de la entrada del sol a tu signo te llega con cualidades de palabras que te dan magnetismo para comunicar.

Carta de la suerte: As de Basto. Te llenarás de entusiasmo y energía renovada para el trabajo con pasión.

Sagitario

Te llega una etapa de introspección y silencio para procesar ideas antes de hablar.

Carta de la suerte: siete de Espadas. Aprenderas a tener alivio mental al soltar tensiones pasadas con gente que no te suma.

Capricornio

Octubre te aporta alianzas estratégicas y metas claras con amigos o equipos.

Carta de la suerte: Diez de Copas. Se compartirá felicidad y momentos llenos de calidez y satisfacción con la familia.

Las predicciones para capricornio

Acuario

El mes número diez te aporta planificación concreta y astuta de tus próximos pasos profesionales.

Carta de la suerte: Diez de Basto. Llega el un período de mucho compromiso y responsabilidad laboral.

Piscis

Te llega apertura mental y nuevas perspectivas para transformar tus hábitos de vida.