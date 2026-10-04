Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 4 al 11 de octubre
Descubrí las claves de lo que le depara a los diferentes signos del Zodíaco para estos siete días; cuál es la carta de la suerte de cada uno de ellos; descubrí los detalles
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 4 al 11 de octubre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la Luna creciente.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Este mes te aporta ideas para resolver las finanzas compartidas.
- Carta de la suerte: As de Espadas. Poseerás claridad mental para dejar atrás dudas y acordar desde la verdad.
Tauro
Este nuevo mes trae conversaciones sinceras y claves para la pareja o sociedades.
- Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. Un cambio favorable fluye para renovar y alivianar tus procesos estancados.
Géminis
Focalizá en organizar la salud, el trabajo y los hábitos incómodos.
- Carta de la suerte: As de Oros. Tendrás una linda oportunidad de emprendimiento.
Cáncer
Octubre te aporta expresión auténtica y directa de tus deseos profundos en el amor.
- Carta de la suerte: La Reina de Copas. Tu dulzura atrae entendimiento con los que amas y serenidad para tomar decisiones.
Leo
Este mes podrás generar más charlas para poner orden la familia y tus seres amados.
- Carta de la suerte: El Sol. Tendrás más conciencia y alegría con aportes nuevos y felices a tu casa.
Virgo
Te llega capacidad para sumar mas detalles en negociaciones, charlas y estudios que te ayudan a avanzar.
- Carta de la suerte: El Mago. Tendrás recursos y creatividad a favor para encaminar lo que te proponés.
Libra
Este mes tu signo brilla y te aporta estrategia pura para reorganizar contratos y dar más fuerza tu valor personal.
- Carta de la suerte: Diez de Oros. Tranquilidad económica para disfrutar de lo construido con tus seres queridos.
Escorpio
El mes de la entrada del sol a tu signo te llega con cualidades de palabras que te dan magnetismo para comunicar.
- Carta de la suerte: As de Basto. Te llenarás de entusiasmo y energía renovada para el trabajo con pasión.
Sagitario
Te llega una etapa de introspección y silencio para procesar ideas antes de hablar.
- Carta de la suerte: siete de Espadas. Aprenderas a tener alivio mental al soltar tensiones pasadas con gente que no te suma.
Capricornio
Octubre te aporta alianzas estratégicas y metas claras con amigos o equipos.
- Carta de la suerte: Diez de Copas. Se compartirá felicidad y momentos llenos de calidez y satisfacción con la familia.
Acuario
El mes número diez te aporta planificación concreta y astuta de tus próximos pasos profesionales.
- Carta de la suerte: Diez de Basto. Llega el un período de mucho compromiso y responsabilidad laboral.
Piscis
Te llega apertura mental y nuevas perspectivas para transformar tus hábitos de vida.
- Carta de la suerte: As de Copas. Renuevas el amor y esto te da calma interior e inspiración afectiva.