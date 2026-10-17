Horóscopo de Escorpio sábado 17 de octubre: poné límites y evaluá

Para este sábado 17 de octubre, las predicciones señalan que los escorpianos vivirán una jornada marcada por los altibajos. Ante cualquier impedimento inesperado, la clave para mantener el equilibrio es conservar la calma y tomar el control de la situación. En el terreno del amor, evitá caer en tentaciones que puedan dañar la familia que construiste, priorizando siempre la solidez de tu vínculo. Respecto a tu riqueza y finanzas, muy pronto aparecerá una oportunidad de negocios que requiere tu mejor análisis; confiá en tu criterio para determinar qué es lo que realmente te conviene. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar y salud, estas recomendaciones astrológicas sugieren que ajustes tu alimentación: si comenzaste una dieta, recordá evitar el exceso de calorías y priorizá la incorporación de proteínas en tu día a día, siguiendo las claves del horóscopo para tu bienestar en el zodiaco.

Transitará un día con muchos altibajos. En caso que surja algún impedimento en este día, procure mantener la calma y así podrá tener todo bajo control.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 17 de octubre

Amor: Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación, evite poner en peligro su vínculo amoroso. Trate de pensar en la familia que construyo con tanto amor.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.

Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e intente incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Transitará un día con muchos altibajos. En caso que surja algún impedimento en este día, procure mantener la calma y así podrá tener todo bajo control.

Amor: Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación, evite poner en peligro su vínculo amoroso. Trate de pensar en la familia que construyo con tanto amor.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.

Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e intente incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |