Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 30 de noviembre al sábado 5 de diciembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada del último mes del año.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Diciembre te impulsa a cerrar asuntos pendientes y organizar nuevos proyectos de cara a los desafíos que vendrán. Será un buen momento para tomar decisiones con firmeza y recuperar la confianza en tus propias ideas.

Carta de la suerte: El Emperador. “Te invita a sostener tus convicciones y avanzar con determinación. Un cierre firme abrirá el camino hacia un comienzo sólido y seguro”.

Tauro

Diciembre trae recompensas por esfuerzos anteriores, cobros merecidos y avances en trámites legales que estaban demorados. La resolución de estos asuntos te permitirá mirar hacia adelante con mayor tranquilidad.

Carta de la suerte: Seis de Bastos. “Anuncia una etapa de reconocimiento y logros personales. Celebrar tus avances y planificar una escapada renovará tu entusiasmo para comenzar el año”.

Géminis

Durante diciembre podrían surgir traslados por motivos laborales o personales, acompañados de oportunidades económicas favorables. Será importante mantener el orden para consolidar tus proyectos y ganar estabilidad.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Te aconseja organizar los pendientes y trabajar con dedicación en tus planes de hogar. Cada paso bien pensado fortalecerá tu presente y tu futuro”.

Cáncer

Diciembre te invita a compartir momentos especiales con las personas que respetan tus afectos y valores. El acompañamiento de tus seres queridos será fundamental para tomar decisiones importantes con mayor confianza.

Carta de la suerte: Cuatro de Copas. “Te recuerda que el apoyo de quienes te quieren será clave para avanzar. Sentirte contenido te dará la tranquilidad necesaria para elegir tu próximo camino”.

Leo

Diciembre consolida los logros alcanzados y te impulsa a preparar el terreno para nuevos objetivos personales. La posibilidad de realizar cambios importantes en tu vida cotidiana despertará tu entusiasmo.

Carta de la suerte: El Carro. “Anuncia movimiento y determinación para concretar proyectos. Planificar una mudanza o un cambio de hogar podría convertirse en el impulso que necesitabas para avanzar”.

Signo zodiacal leo La Nación

Virgo

Diciembre favorece el regreso de ideas que habían quedado postergadas y conversaciones familiares profundas. Será un período propicio para reflexionar, resolver cuestiones pendientes y recuperar la serenidad.

Carta de la suerte: Cuatro de Espadas. “Te aconseja hacer una pausa para cerrar asuntos inconclusos y escuchar tu interior. El descanso y la reflexión te ayudarán a encontrar el orden que necesitás”.

Libra

Diciembre abre las puertas a encuentros, reconocimientos y oportunidades para mejorar tu situación económica. Las propuestas compartidas y los nuevos acuerdos podrían generar beneficios interesantes.

Carta de la suerte: Tres de Oros. “Te invita a administrar tus recursos con inteligencia y pensar en futuras adquisiciones. Encontrar el equilibrio entre compartir y cuidar tus bienes multiplicará tus oportunidades”.

Escorpio

Diciembre te propone valorar el camino recorrido y disfrutar de las buenas noticias que llegarán desde tu entorno. La experiencia acumulada será una herramienta fundamental para afrontar nuevas decisiones.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “Te aconseja confiar en tu intuición y reconocer todo lo que aprendiste durante el año. La sabiduría adquirida iluminará tus próximos pasos”.

Sagitario

Diciembre potencia tu entusiasmo, atractivo personal y deseos de proyectar nuevos viajes. El amor y los momentos compartidos tendrán un papel especial durante este período.

Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. “Anuncia celebraciones y encuentros que fortalecerán los vínculos. Compartir momentos en pareja y organizar salidas de a dos renovará la complicidad y la alegría”.

Capricornio

Diciembre favorece la aparición de alianzas laborales y la planificación de nuevas iniciativas. Los proyectos compartidos pueden convertirse en una oportunidad para crecer y encontrar mayor satisfacción personal.

Carta de la suerte: Tres de Copas. “Te invita a celebrar los pequeños logros y disfrutar de los momentos de afecto. La armonía con tus seres queridos renovará tu paz interior y acompañará tus proyectos”.

Signo Capricornio

Acuario

Diciembre trae estabilidad económica y una conexión más profunda en el terreno sentimental. Será un buen momento para fortalecer acuerdos, compartir deseos y pensar en proyectos junto a alguien especial.

Carta de la suerte: Dos de Copas. “Anuncia encuentros sinceros y nuevas ilusiones en el amor. Planificar actividades junto a esa persona especial renovará el entusiasmo y fortalecerá la conexión afectiva”.

Piscis

Diciembre te impulsa a ordenar tus objetivos y resolver cuestiones importantes de cara al futuro. Contar con el acompañamiento de las personas que te quieren será fundamental para avanzar con seguridad.