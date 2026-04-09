Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en abril

Los colores ocupan un lugar relevante en la vida de las personas gracias a su capacidad de representar estados emocionales, actitudes internas y formas de ser. Muchos creen que expresan una energía o vibración en particular, que se alinea con cada individuo o bien utiliza para intencionar algún deseo. Las diferentes tonalidades influyen en la percepción, en la toma de decisiones y en la manera en que se canalizan las cargas energéticas disponibles en un determinado momento.

Los colores influyen en la percepción Shutterstock

El uso consciente de los colores puede transformarse en un recurso práctico para acompañar diferentes procesos de la vida. Se trata únicamente de una forma de conectar con determinadas energías que facilitan el desarrollo personal, la superación de obstáculos o manifestación de ciertos anhelos. Incorporarlos en la vestimenta, en objetos personales o en espacios cotidianos permite sostener intenciones, reforzar cualidades y equilibrar tensiones que surgen en la vida diaria.

A continuación, el color recomendado para cada signo del zodíaco para manifestar la buena suerte durante abril.

Aries: carmesí

Las personas de Aries se encuentran en un momento de fuerte protagonismo personal, gracias a la llegada de su temporada. En este mes, la acción y la iniciativa ocupan un rol central, por lo que esta tonalidad de rojo cereza les ayuda a canalizar la energía de manera más consciente, ayudando a evitar reacciones impulsivas o decisiones apresuradas. Representa su fuerza pero de una manera cuidada, con cierta reserva y criterio para evitar errores.

Tauro: verde menta

El signo del Toro se encuentra ante un mes de procesos y tránsitos que le requieren mayor paciencia para alcanzar la estabilidad tan anhelada. El verde menta aporta frescura y renovación, cualidades que permiten adaptarse a nuevas circunstancias sin generar resistencia. Esta tonalidad le ayudará a enfrentar cambios inesperados e imprevistos, sin frustrarse o caer en el estrés diario.

Géminis: cerúleo

Se trata de una tonalidad de azul celeste que resulta ideal para ordenar pensamientos, aclarar ideas y expresarse con sinceridad. Esta tonalidad ayudará al signo de los gemelos a disminuir la dispersión que los caracteriza, quitar el ruido mental y concentrarse en lo que verdaderamente les importa. Es un color útil para dejar de lado las opiniones de terceros que resultan poco productivas.

Los colores más acordes para cada signo en el mes de abril Juan Pablo Soler - LA NACION

Cáncer: durazno

Este signo del elemento Agua atraviesa un proceso de apertura emocional que requiere delicadeza y contención. Puede que muchos se sientan más sensibles que de costumbre, algo que podría perjudicar ciertos vínculos o tareas del día a día. El durazno combina suavidad y calidez, generando un espacio seguro para expresar sentimientos sin temor al qué dirán. Les beneficiará a la hora de mostrarse tal como son.

Leo: ámbar

Es una tonalidad amarilla intensa, parecida al mostaza. Resulta ideal para que las personas de Leo la lleven durante el mes de abril, gracias a la pasión, energía y posibilidades disponibles que trae la temporada Aries. En este color encontrarán creatividad, confianza y la capacidad de liderazgo, permitiendo que el reconocimiento llegue de forma natural. Es sin dudas una opción que trasmite vitalidad y optimismo.

Virgo: verde salvia

El verde salvia representa equilibrio, orden y sanación, aspectos fundamentales para el signo de Virgo durante abril. La temporada Aries plantea ciertos desafíos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y necesidad de control. Esta tonalidad les permite organizar rutinas y pensamientos sin caer en la autoexigencia excesiva ni el perfeccionismo.

Los colores adecuados para cada signo pueden estar en la vestimenta o en los espacios de la casa

Libra: azul pastel

Parecido al celeste, es una tonalidad que destaca por su sutileza, elegancia y calma, que será de gran ayuda para este signo del elemento Aire durante abril. Les traerá equilibrio en sus vínculos, tranquilidad mental y capacidad de reflexionar. Es un color ideal para meditar y dedicar tiempo a la introspección.

Escorpio: negro

Las personas de Escorpio atraviesan procesos internos intensos que requieren introspección y fortaleza. El negro profundo simboliza transformación, poder personal y conexión con lo esencial. Esta tonalidad permite transitar cambios desde un lugar de control y conciencia, sin temor a lo desconocido. A su vez, favorece la protección energética y el resguardo emocional. Para el signo del escorpión, este color actúa como un sostén en momentos de profundidad, permitiendo integrar experiencias y avanzar con mayor claridad.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Sagitario: azufre

Parecido al famoso amarillo patito, es el color elegido para las personas de Sagitario en este mes. Al utilizarlo, podrán adquirir mayor impulso, fuerza y energía para sus proyectos. Aporta alegría, optimismo y expansión, cualidades necesarias en este mes de tránsitos intensos y cambios constantes.

El amarillo simboliza mayor impulso, fuerza y energía iStock

Capricornio: gris grafito

El signo de la cabra se encuentra enfocado en objetivos concretos y decisiones a largo plazo en abril, por lo que esta tonalidad de gris le será muy útil. El gris grafito simboliza estructura, disciplina y claridad estratégica, les permitirá sostener compromisos con firmeza y organizar prioridades de manera eficiente.

Acuario: índigo

Las personas de Acuario atraviesan un período en el que la innovación y la creatividad ocupan un rol central. Es por ello que el violeta intenso será una herramienta útil para trabajar en su intuición, originalidad y conexión con ideas disruptivas. Esta tonalidad favorece la expresión de pensamientos diferentes y la materialización de proyectos personales.

Piscis: turquesa claro

El signo de los peces se encuentra en una etapa de transición emocional y renovación interna, por lo que el turquesa claro les será de gran ayuda. Esta tonalidad aporta calma, inspiración y equilibrio entre sensibilidad y claridad mental. Les permite cerrar ciclos desde la comprensión y abrir espacio a nuevas intenciones, dejando atrás los rencores y penas del pasado.