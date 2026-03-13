Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en marzo

Durante marzo, el Sol transita en Piscis hasta el día 20, lo que otorga cierta sensibilidad y deseos de conectar con el interior. Por su parte, Mercurio retrógrado es un tránsito que invita a revisar decisiones, replantear vínculos y reorganizar proyectos personales antes de avanzar definitivamente.

En ese sentido, este mes propone alinearse con los objetivos personales y actuar de manera coherente. Es por ello que muchas personas desean manifestar sus deseos durante sus rutinas o hábitos de cada día. El uso de colores es una gran herramienta de encarnar una energía deseada. Vestir una prenda, llevar accesorios o incluso decoración es una buena manera de conectar con ciertos sentimientos, propósitos o ideas.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

A continuación, el color ideal para cada signo del Zodíaco durante marzo 2026.

Aries: turquesa

El ingreso de Venus en su constelación impulsa a las personas de Aries hacia la expresión emocional. Sin embargo, con Mercurio retrógrado deberán cuidar de sus formas de hablar y uso de palabras. De esta manera, el turquesa les aporta el equilibrio que necesitan entre el impulso y la reflexión, y así ayudarlas a comunicar sus deseos sin caer en reacciones apresuradas o forzosas.

Tauro: verde esmeralda

La llegada de Venus en Tauro hacia el final del mes fortalece a este signo de Tierra. Podrán recuperar estabilidad y confianza en diferentes áreas de su vida. El verde esmeralda ayudará a sus nacidos a planificar a futuro, pensar en nuevas oportunidades y proyectos con mayor positivismo y esperanza. Este tono resulta ideal para fortalecer decisiones económicas y emocionales que requieren paciencia.

Géminis: mostaza

Mercurio retrógrado afectará especialmente al signo de los gemelos durante el mes de marzo. Su regente podría pausar proyectos, generar demoras en sus planes o deseos, por lo que muchos podrían caer en el pesimismo o perder la motivación. Es así que el color mostaza estimula la concentración y el pensamiento estratégico para mantener la mente en los objetivos sin dejarse llevar por los imprevistos.

Cáncer: gris

El gris provee calma e instrospección a las personas de Cáncer OLEG BALIUK - Freepik

Durante el tercer mes del año, las personas de Cáncer podrían sentir la necesidad de tomar cierta distancia emocional de situaciones de su plano afectivo. El gris las ayudará a dedicar tiempo en calma y paz para sí mismas, sin dejar que asuntos familiares, de pareja o amigos las afecten. Es un tono que motiva la introspección, pero sin caer en una susceptibilidad.

Leo: azul klein

El tránsito del Sol en Aries, que es otro signo de su mismo elemento el Fuego, activa el entusiasmo de los leoninos. Este tono potencia su creatividad, sin dejar de lado su sentido de responsabilidad y dedicación. Es un color ideal para conectar con su productividad y confianza personal, sin caer en excesos o distraerse.

Virgo: arena

La Luna llena en Virgo planteó un momento clave de culminación personal para este signo de Tierra. De esta manera, este tono asociado a la naturaleza y pureza lo ayudará a mantener su tranquilidad y no dejarse llevar por pensamientos intrusivos. Lo conecta con la estabilidad y la simplicidad, sin planteos innecesarios o emociones impulsivas.

Libra: rosa “dusty”

Los tránsitos de su planeta regente, Venus, este mes activan el área amorosa del signo de la balanza. Este tono que se traduce a “rosa empolvado” promueve la armonía, empatía y diálogo sincero. Suaviza conflictos y facilita los acuerdos en situaciones difíciles o de lucha de poder.

Escorpio: azul índigo

El azul índigo conecta con la sensibilidad de Escorpio Freepik

La presencia de Marte en Piscis aporta cierta intensidad y profundidad a la hora de analizar o pensar los vínculos. Escorpio se encuentra ante semanas de repaso, donde deberá escuchar su intuición, sin dejar de lado la racionalidad y capacidad de análisis. El azul índigo conecta su sensibilidad con el pensamiento crítico.

Sagitario: melocotón

Su planeta regente, Júpiter, se encontrará retrógrado durante este mes. Esto podría generar que los sagitarianos se sientan confundidos y desmotivados. El melocotón lo conecta con su entusiasmo y anhelos de aventura, y así dejar de lado la negatividad de los imprevistos de la vida cotidiana.

Capricornio: azul profundo

El signo de la cabra se encuentra ante la necesidad de tomar ciertas decisiones en el mes de marzo. Es momento de realizar cambios estructurales que podrían alterar favorablemente el rumbo de su 2026. Este color expresa firmeza, disciplina y pensamiento estratégico ante tiempos de lucha y mucho trabajo.

Acuario: cobre

Luego de su temporada reciente, los nacidos bajo este signo de Aire comienzan un nuevo año de vida con ganas de renovarse y materializar sus ideas. El cobre representa innovación, capacidad de destacarse a través del trabajo y esfuerzo. Lo ayudará a crear bases sólidas para crear la realidad que tanto anhela.

Piscis: blanco marfil

Marzo es el mes ideal para Piscis, puesto que el Sol, Marte y la Luna nueva transitan en su constelación. El signo de los peces enfrenta semanas de buenas noticias, nuevos comienzos y cierta sensibilidad. El blanco marfil simboliza pureza emocional y el inicio de una etapa diferente, que permite cerrar cosas pasadas con compasión y abrir espacio a sus deseos para este año.