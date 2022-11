Este planeta que revela cómo sos en el amor y qué tenés que tener en cuenta

escuchar

La carta astral se encuentra compuesta por planetas, casas y signos. Si bien el Sol, la Luna y el Ascendente son los tres aspectos más nombrados en la astrología moderna, existen otros factores que influyen directamente en los individuos y su forma de ser. En ese sentido, es clave estudiar el lugar de los planetas, dado que estos rigen diversos aspectos de la vida de las personas.

Venus es conocido como el planeta del amor. Por ello, se lo relaciona directamente con las relaciones sentimentales de pareja, aunque también influye en la familia y amigos. Este determina la forma de amar de una persona. Asimismo, su presencia en un signo en particular da a conocer qué aspectos le resultan atractivos y enamoran.

A continuación, un análisis de cómo influye la presencia de este planeta del amor en cada signo del Zodíaco y qué debería tener en cuenta cada uno.

Venus en Aries

BSV ARIES

Las personas que poseen esta cualidad astrológica se destacan por su temperamento fuerte. Suelen sentirse atraídas por las relaciones vertiginosas y arriesgadas, dado que lo prohibido es una de sus debilidades. Sin embargo, no tienen mucha paciencia a la hora de lidiar con conflictos de pareja. Por eso, si aprenden a comunicar lo que sienten de manera amable y a escuchar al otro, triunfarán en el amor.

Venus en Tauro

BSV TAURO

Quienes cuentan con esta posición en su carta astral priorizan la tranquilidad en sus relaciones. Al enamorarse, su pareja se convierte en su prioridad y le gusta hacer actividades en conjunto. Pueden ser muy apasionados y cariñosos, por lo que por momentos resultan un tanto demandantes. Deberán ser pacientes y aprender a no ser posesivos para prosperar junto a sus amados.

Venus en Géminis

BSV GÉMINIS

Este signo del elemento Aire se identifica por ser uno de los más sociables del Zodíaco. De esta manera, al combinarse con el planeta del amor, buscarán compartir las mismas cualidades con su pareja. Les encanta la diversión y la comedia, y que les hagan reír. Para dar el siguiente paso en una relación, es importante que presten atención a temas más serios y que aprendan a dialogar sobre sus valores.

Venus en Cáncer

BSV CÁNCER

Las personas que posean esta condición astrológica son de las más cariñosas y protectoras con sus parejas. Buscan encontrar su media naranja para poder comenzar una familia y construir un hogar juntos. Son seres sensibles, por lo que muchas veces pueden verse atrapados en sus pensamientos. Para sentirse correspondidos, es importante que aprendan que cada persona demuestra su amor de maneras distintas.

Venus en Leo

BSV LEO

Los nacidos con esta posición en los astros se enamoran con facilidad de aquellas personas que son divertidas y activas, y entregan todo de sí mismos impulsivamente. Esto provoca que, en algunas ocasiones, desarrollen sentimientos por personas que no conocen realmente. Para obtener vínculos maduros, deberán ser prudentes y aprender a evaluar a las personas con mayor objetividad.

Venus en Virgo

BSV VIRGO

La atención a los detalles es una de las armas de seducción para los nacidos con el planeta del amor en este signo del elemento Tierra, a quienes les gusta dar y recibir obsequios, hacer gestos de cariño y planear salidas como cenas románticas. Sin embargo, este pragmatismo puede provocar que sean muy serios y fríos a la hora de amar. Es importante que trabajen en comunicar sus sentimientos hacia su pareja.

Venus en Libra

BSV LIBRA

Esta es una de las combinaciones astrológicas más románticas e idealistas. Quienes cuenten con ella se sienten atraídos por el exterior: la belleza les resulta muy importante. Deberán aprender a no dejarse llevar solo por lo estético y conocer en profundidad a las personas para no introducirse en relaciones que realmente no les convienen.

Venus en Escorpio

BSV ESCORPIO

La adrenalina es una de las cosas que atrae a las personas con esta posición en su carta natal. Es que Escorpio es el signo del misterio, lo prohibido y lo oculto. Es probable que se involucran con personas que no les convienen o que tengan romances que no son viables. Deberán aprender a manejar su intensidad y pasión para construir relaciones realistas con proyección a futuro.

Venus en Sagitario

BSV SAGITARIO

Algo que enamora a las personas con Venus en Sagitario es el positivismo. Les gustan las personas alegres y optimistas, que puedan ser productivas y un tanto soñadoras. Conciben a sus parejas como pares, compañeros de sus aventuras y deseos. Sin embargo, deberán tener cuidado de no caer en una relación de fantasía y asumir las responsabilidades que esta conlleva.

Venus en Capricornio

BSV CAPRICORNIO

Quienes poseen esta condición astrológica buscan la estabilidad en sus relaciones. No suelen involucrarse a corto plazo o con vínculos efímeros, sino que les gusta poder proyectar con su pareja a futuro. Es así que a muchos les cuesta confiar en los demás y analizan mucho a las personas, incluso antes de conocerlas completamente, lo que provoca que pierdan oportunidades.

Venus en Acuario

BSV ACUARIO

Las personas con esta posición en su carta natal se encuentran interesadas por lo novedoso y lo distinto. Se sienten atraídas por personas que no suelen ser el centro de atención o consideradas como atractivas por otros. Pueden ser impulsivos e independientes a la hora de amar, motivo por el cual pueden causar conflictos en sus relaciones. Deben aprender a escuchar y tomar en cuenta los deseos del otro.

Venus en Piscis

BSV PISCIS

Este signo del elemento Agua es fantasioso y soñador, por lo que quienes cuenten con su presencia en el planeta del amor serán muy románticos. Son particularmente sensibles y empáticos con los demás, y siempre intentan ayudar a quienes aman. Sin embargo, deben aprender a no dejarse llevar por su imaginación y a conocer a las personas antes de involucrarse sentimentalmente, ya que muchas veces les cuesta ver la realidad.

LA NACION