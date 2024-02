escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Se expanden los asuntos profesionales y la influencia que recibirá la Rata esta semana le otorga grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, social y laboral. No faltarán oportunidades, así que deberás aprovechar al máximo este período, sin dejar de lado la diversión y el placer. Las relaciones pasarán buenos momentos y podrás disfrutar de un clima propicio para el desarrollo de la pareja. Brillo, amor y armonía señalan el momento ideal para enamorarse, inspirarse y viajar. La alegría y la colaboración serán el marco apropiado para profundizar una relación que irá creciendo con el tiempo.

Tendencia : viajes y salidas románticas.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana, las personas del signo del Búfalo ocuparán un lugar de protagonismo en el trabajo. Será un buen momento para emprender negocios, lanzar nuevas ideas o buscar un nuevo empleo porque transmitirán fuerza y convicción. Si las cosas no suceden cómo tenías planeado, no te desalientes. Todo se dará en el momento oportuno. El trabajo y las finanzas se mantendrán estables, pero puede que no te sientas del todo satisfecho. Es un período para reformular objetivos con tranquilidad, tomarse un descanso y alejarse de la rutina. En el amor, podrá reaparecer alguien del pasado que te lleve a descubrir algo que quedó inconcluso.

Tendencia : no tomar decisiones definitivas en momentos de incertidumbre.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Mejorará sensiblemente la comunicación en la vida del imponente Tigre, que sabrá recopilar información de interés en su trabajo o carrera. Es momento de hacer planes, de pensar en el futuro y mostrar ambición. También será una fase fértil para las ideas: te sentirás más a gusto interactuando y se expandirán los contactos. Te proyectarás con una excelente imagen, pero deberás estar atento y no desaprovechar las oportunidades que se presenten. En esta etapa, este signo podrá encontrar a la persona ideal para hacer buenos negocios y ubicarse en el lugar de éxito profesional que busca desde hace tiempo.

Tendencia : desplegarás todo tu encanto y sabrás disfrutar del amor.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato sentirá presiones en el ámbito laboral. El desafío que tendrás esta semana es poder liderar proyectos con confianza en tus capacidades y aprender a escuchar lo que los demás tienen para decir. Recibirás un impulso especial en tus actividades, así que podrás encaminar algunos asuntos y te dedicarás con determinación a perseguir tus anhelos. Se movilizarán antiguos deseos que inclinarán a este signo a realizar algunos cambios que le permitirán sortear obstáculos y ver el lado positivo de cada situación. Tendrás la oportunidad de vivir una gran pasión y cumplir un gran objetivo en cuanto al amor y la vida de relación en general.

Tendencia : experimentarás un gran ímpetu que sabrás encauzar positivamente.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Sabrás aprovechar las oportunidades que te ayudarán a conseguir tus propósitos más adelante. Pero deberás cuidarte de actitudes impulsivas para no caer en empeños imposibles. Las energías que gravitan sobre el Dragón señalan una etapa de pruebas constantes en cuanto al carácter y las relaciones. Los conflictos en la comunicación pueden generar susceptibilidades. De todos modos, si lográs estabilizar tu intenso mundo emocional, podrás comprender más a fondo la naturaleza de tus vínculos. Estarás muy solicitado y es posible que algún amigo necesite de tu ayuda. La vida social será intensa y te dará sorpresas agradables.

Tendencia : pensar antes de hablar.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esta semana las energías estarán de tu lado, puesto que se acomodan temas relacionados con documentos, gestiones, deudas y transacciones. La Serpiente sabrá hacer valer sus derechos, pero deberá manejarse con cautela, especialmente a la hora de relacionarse. Se favorecerán visiblemente las finanzas y las circunstancias permitirán realizar operaciones monetarias ventajosas. Los viajes de placer, así como lo relacionado a tus actividades, traen beneficios y nuevos contactos. Recibirás alentadoras novedades familiares y se augura un tiempo de buena sintonía en las relaciones, tanto sociales como de pareja.

Tendencia : dejar de lado rencores o enojos que erosionan tu corazón.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La gran fuerza de voluntad y dinamismo del Caballo adquiere un sentido práctico que beneficiará a los nativos del signo en esta etapa. Una nueva mirada y forma de abordar tus asuntos te llevará a deshacerte de asuntos o relaciones del pasado para centrarte en el desarrollo positivo en la nueva etapa que se inicia. Habrá buenas novedades profesionales luego de los primeros días de la semana. Será ahí cuando tus ideas comenzarán a avanzar y tomar forma. Las ansias de libertad, propias de este signo, pueden interferir en la vida de relación. La clave será lograr equilibrar momentos de soledad con la pareja.

Tendencia : viajes, lectura y acercamiento a la naturaleza y al agua.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Este signo comenzará una etapa de gran importancia y mayor solidez en el ámbito profesional. Quien haya hecho las cosas bien, recibirá a cambio grandes beneficios. Será una etapa de cosecha que te llevará a encauzar tus asuntos de un modo diferente. Lograrás superar indecisiones y pondrás en marcha proyectos con buenas perspectivas. El momento marca la renovación total de las energías y un nuevo ciclo personal que traerá grandes novedades. Hacia el fin de semana, se abre un nuevo capítulo en la vida sentimental de la tierna y emotiva Cabra.

Tendencia: estar bien predispuesto y abierto a lo nuevo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Comenzarás la semana de manera positiva. Favorable para la economía, es posible que cuentes con una entrada de dinero extra que equilibrará las cuentas. Este período representa un gran aprendizaje para este signo, con una tendencia hacia el autocontrol, la moderación y una actitud de cautela que te llevará a lograr grandes avances y sentirte más seguro y relajado. En cuanto al amor, será una época excelente para el intrépido y encantador Mono, de las mejores del año. Cuestiones que sentías lejos de tus posibilidades podrán darte sorpresas en estos días. También será una etapa muy provechosa para tomar decisiones en la pareja.

Tendencia : un asunto familiar se resuelve de manera sorprendente.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Llega un período nuevo y renovador que imprime grandes cambios y profundas transformaciones a la vida del Gallo. La fuerza y el coraje con el que contarás en estos días te permitirán tomar decisiones definitivas y darle un giro positivo a muchos de tus asuntos. Sin embargo, habrá cuestiones familiares que deberán ser atendidas y que, poco a poco, irás resolviendo con paciencia y buena predisposición. Pujantes e incansables, las personas que se rigen por este signo contarán con una sana confianza que les hará tomar la iniciativa. Además, surgirán posibilidades de progreso en las relaciones. La felicidad está cerca, pero deberás mantener los pies en la tierra.

Tendencia : vivir el presente, soltar el pasado y evitar preocuparse por demás del futuro.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Con notable predisposición positiva, el Perro afrontará desafíos de manera práctica y con mucha determinación. Habrá un oportuno cambio de rumbo en tus actividades que mejorará la situación económica, debido a ingresos extras o a la finalización de un trabajo. Luego de los primeros días de la semana, será ideal para realizar gestiones, encuentros de trabajo o trámites pendientes. El deseo de disfrutar la vida impulsará a este signo a explorar nuevos caminos. Buscarás aventura y actividades para compartir con amigos o en pareja. El optimismo y una inusitada vitalidad te acompañarán esta semana.

Tendencia : idear proyectos que te conecten con el deseo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana, el Chancho contará con el poder y la fuerza para el liderazgo, aunque será posible que se generen celos y ánimo competitivo en el ámbito laboral. Estarás muy afilado, ya que tus intuiciones darán en el blanco. Tendrás una poderosa capacidad de reconocer los mejores momentos para actuar y decidir, así como para neutralizar cualquier influencia externa negativa. Una singular protección actuará en el momento justo para ayudarte a prevenir actos impulsivos y equívocos. En el ámbito de los afectos, comenzarás una etapa en la que manifestarás mayor sabiduría, madurez y compromiso a la hora de relacionarte.