Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El momento fomentará cambios y renovaciones en la vida de la Rata. Se concretan planes gestados con anterioridad a base de esfuerzo y disciplina. Enfrentarás lo nuevo con la decisión necesaria, sabiendo que poseés en tus manos un futuro lleno de oportunidades. Si utilizás esta poderosa energía de manera positiva, podrás modelar tu destino a la medida de tus deseos y posibilidades. Etapa para relajar y confiar, dejando de lado la tendencia al mando y el control. Muchas estructuras rígidas internas caerán ahora, es tiempo de ver todo de un modo diferente. Necesitarás de un espacio de tranquilidad y armonía.

Tendencia : momento de establecer nuevas metas.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Reafirmarás tus creencias y actitudes. Etapa propicia para conocerte mejor y saber cuáles son tus verdaderos propósitos y tu real vocación. Es posible que el Búfalo inicie una nueva actividad o afronte sus asuntos laborales de un modo diferente. Habilidad y rapidez en las tareas cotidianas que te permitirán contar con más tiempo libre para realizar aquello que posiblemente hayas dejado de lado. Momento de limpieza en tus relaciones, de enfrentar ciertas cuestiones y ponerle fin si fuera necesario. Armonizar tus sentimientos será una tarea que ahora se tornará imperiosa.

Tendencia : necesitarás espacios propios de calma y silencio para meditar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana, el Tigre disfrutará de cada novedad que le permita romper con la rutina y, aunque deberás cuidar el bolsillo, no te faltará dinero para darte ciertos gustos. En ocasiones deberás lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, ya que hay una lentitud vinculada a acciones ajenas. La perseverancia se pondrá a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando en tus anhelos, es momento de potencia la determinación que caracteriza a tu signo Tigre. La vida de relación propone el desafío de emprender algunos cambios. Tratá de mantener la cabeza fría y no sacar conclusiones apresuradas.

Tendencia : rodearte de gente que te inspire.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Ante ciertos temas la espera no será una opción sino una necesidad, en especial al comenzar la semana donde muchas cuestiones se desarrollarán con lentitud. Luego, el Gato contará con mayor claridad de pensamiento y buen discernimiento a la hora de tomar decisiones. En el terreno de las relaciones puede existir un distanciamiento físico o emocional, se hará necesario reconectar en la pareja, evitar discusiones o reproches. Tal vez darse un tiempo y un espacio para salvaguardar la individualidad de cada uno, pero eso habrá que hacerlo bien, sin volcar ningún tipo de frustración o proyecciones en el otro.

Tendencia : vivir el amor como una simbiosis podría generar problemas.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón está viviendo un año muy movilizante y con grandes oportunidades de resurgir. Aumentará tu rendimiento y estarás activo como para continuar y llevar a buen término aquello que hayas iniciado. Oportunidades sociales y románticas pueden surgir a raíz de la participación en actividades culturales, intelectuales o espirituales. Es posible que repentinamente se resuelva un asunto que te preocupa desde hace tiempo. Un misterioso proteccionismo actuará en tu vida y te alejará de cualquier riesgo. En el amor habrá esclarecimiento y comprensión que descorre velos y permite ver realidades ocultas.

Tendencia : equilibrio interior, sensatez y buen discernimiento.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Tranquila y sigilosa, en estos días la Serpiente sentirá un gran deseo de acción. Un ritmo incesante que, bien utilizado, te permitirá alcanzar alguna ambición. Gracias a la influencia que recibirás podrás experimentar un cambio positivo y superar algunas debilidades o limitaciones. Una nueva forma de pensar y ver las cosas que además, podrá abrir nuevos caminos para salir de ciertos esquemas. Se podrán generar rupturas o alejamientos de viejas amistades con las que ya no compartís intereses, elecciones y posturas. A la vez, surgirán contactos con personas que con el paso del tiempo se convertirán en grandes amigos.

Tendencia : buen momento para reflexionar y aclarar tus sentimientos.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Iniciativas relacionadas con el comercio; nueva etapa de desarrollo, crecimiento y prosperidad para el brioso Caballo. Una visión más objetiva y práctica del mundo te inclinará a encarar transformaciones de fondo en la manera de encarar todos tus asuntos. Los amigos ocuparán un lugar importante en estos días, habrá acercamiento, confianza y cálidos momentos. Deberás lidiar con estados de ánimo que pueden ser cambiantes. Procurá canalizar positivamente las emociones a través de actividades que te den placer y bienestar. Para que todo vaya bien en el amor, deberás cumplir las promesas.

Tendencia : viajes o escapadas que revitalizan y conectan con lo natural.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Buen momento para los negocios y las finanzas de la Cabra. La vida profesional y la economía tienden a mejorar en esta etapa que se presenta positiva para cerrar acuerdos, negociar y firmar. Las relaciones laborales o con socios serán propicias, gozarás de abundancia en todo tipo de asociación con un toque de buena suerte. Es tiempo de compartir ideas y proyectos en equipo. En cuanto a la vida social será un período de apertura, con tendencia a multiplicar contactos y relaciones. Se pondrán en movimiento recursos internos que te ayudarán a ver claro dónde están las oportunidades y el amor.

Tendencia : etapa ideal para resolver temas pendientes y sentirte aliviado.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono sabrá aprovechar al máximo la buena influencia que recibirá esta semana: es tiempo de confiar y arriesgar. Vendrán días óptimos para todo comienzo, entrevista laboral, ofrecer productos o recibir cobros atrasados. Tu mente estará inspirada para generar ideas brillantes y lucrativas. Habrá mucha acción y buenas energías a favor, sin embargo, el cansancio se hará notar en esta época del año. Una vida más sana y ordenada será muy beneficiosa para la salud. Estarás muy perceptivo y deberás seguir tus corazonadas en cuanto al amor, ya que la intuición será importante.

Tendencia : ideas productivas, definiciones y convenientes acuerdos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Las circunstancias ofrecerán al Gallo la oportunidad de desarrollar, a través del trabajo, su auténtica personalidad y vivir intensas y sorprendentes experiencias. También se movilizará la necesidad de seguridad material, por lo que te esforzarás para realizar los cambios necesarios y mejorar la economía. Los viajes estarán favorecidos y es posible que en estos días puedas planear o concretar algo soñado. En el amor será una etapa para reflexionar más que para la acción y las decisiones definitivas. La buena influencia que recibirás en estos días te permitirá sacar conclusiones claras y oportunas.

Tendencia : acuerdos en familia que gratifican a todos.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

En esta etapa, el Perro podrá ampliar los conocimientos, descubrir nuevas formas de comunicar y conocer interesantes personas. Etapa de gran claridad mental que te permitirá encontrar el camino correcto tanto en el plano profesional como en el personal. Contarás con gran impulso para enfrentar nuevos desafíos, consiguiendo llevar adelante tareas con energía y logrando beneficios materiales. Analizar todo en profundidad te llevará a actuar de manera eficaz y responsable. Tomar las decisiones justas será vital para proteger tus ingresos y bienes. La vida de relación exigirá seriedad y compromiso para su expresión vital.

Tendencia : dejar que las cosas fluyan sin pretender tener el control sobre todo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana la organización para el Chancho será esencial, debiendo estar atento a cada detalle, ya que cualquier distracción u olvido puede traer futuras complicaciones. Esta etapa exigirá administrar con racionalidad y pensando en el futuro. Si te sentís sobrecargado por las exigencias, lo mejor será mantener la calma y continuar firme en tus objetivos. La influencia del momento infunde un espíritu entusiasta y resistente ante las adversidades, pero cuidado con los arrebatos e impulsividades. Con voluntad y esfuerzo podrás revertir cualquier situación complicada. Oscilaciones emocionales que generan incertidumbre en el amor.

Tendencia : recibirás un agradable regalo o algún beneficio inesperado.