Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de agosto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Una energía benévola acompañará a quienes han nacido un año Rata y que hayan realizado esfuerzos anteriormente, así como a los que se encuentren frente a un nuevo emprendimiento. Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades redundará en grandes posibilidades que te favorecerán personal y económicamente. Aunque los asuntos laborales y actividades demanden gran parte del tiempo, podrás disponer de un espacio para el ocio y la distensión. El contacto con la naturaleza y las salidas románticas traen alegría a tu vida. Pero cuidado con los olvidos, las distracciones y los despistes.

Tendencia : progresar hacia metas claras.

El año nuevo chino 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo dará un paso al frente en el trabajo y hará excelentes negocios. Buenas perspectivas para consolidar tu posición y sentir la seguridad que necesitás. Contarás con mayor libertad de acción pero deberás ser más flexible para conseguir tus objetivos. Controlar temas de salud, hacer ejercicios para dominar la ansiedad y cuidar los hábitos cotidianos se hará imprescindible en esta etapa. Habrá acercamiento familiar, lograrás armonía y hacer planes con los hijos. El bienestar anímico y espiritual fomentará el éxito en el amor. Serás capaz de resignar parte de tu independencia para compartir más tiempo con la persona amada.

Tendencia : tu compromiso y perseverancia natural abrirán nuevas puertas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana, el Tigre desplegará su impronta más arriesgada, sabiendo que el momento ha llegado y es tiempo de hacer cambios para salir adelante. Capacidad para mediar y negociar; ideal para dialogar y llegar a importantes acuerdos a través de la diplomacia y la contemplación de las necesidades de los demás. Resolverás con buen criterio y firmeza cuestiones laborales y sentirás gran satisfacción. Los viajes, estudio y la comunicación serán favorecidos. El contacto con la naturaleza renovará tu espíritu, oxigenarse es la consigna. La vida afectiva pasará por un buen momento si alejás los malos pensamientos y la desconfianza.

Tendencia : ir paso a paso con confianza y sin ansiedades.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Esta semana el Gato tendrá ocasión de mostrar sus talentos, destacarse y conseguir alguna mejora. Buen momento para cerrar cuestiones laborales y económicas. Algo se ilumina y te permite ver con mayor claridad aquello que generaba preocupación. Es tiempo de avanzar y calcular bien hacia donde direccionás la inversión, ya sea económica, de energías o ilusiones, incluso el esfuerzo físico. En el amor, la tendencia será a analizar y revisar lo que busca tu corazón. Un tiempo reflexivo para liberarte de antiguas limitaciones, recelos o temores. Es importante que te sientas tranquilo, saber reposar la mente, el cuerpo y el alma.

Tendencia : se despeja el camino.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es fuerte, decidido y le gusta vivir bien. Se esfuerza por conseguirlo sin descanso y sabe aprovechar los resultados como pocos. Trabaja y estudia con dedicación, haciendo enormes sacrificios que luego se convertirán en placer. En éste período, será preciso que abandones algunos hábitos o lugares seguros y te aventures en jugadas que impliquen cierto riesgo. La búsqueda de la propia autonomía se hará notar y es momento de exponerte y actuar. Serán muchas las oportunidades, es tiempo de renovación, ideal para transformar cualquier tendencia negativa, tanto en lo económico laboral, como en el amor.

Tendencia : una singular protección te guiará en todo momento.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La experiencia y los conocimientos adquiridos servirán de base a la Serpiente para lanzarse hacia sus sueños. El panorama será ideal para lograr control sobre tus asuntos con mayor madurez y organización. Bregarás por soltar amarras, desarrollar nuevas ideas y proyectarte hacia el futuro. En este proceso, podrás dejar atrás viejos condicionamientos y conflictos que te impedían avanzar. Habrá cuestiones pendientes relacionadas a la familia o la vivienda que deberás enfrentar y resolver con éxito. La buena predisposición y una actitud más flexible beneficiarán el diálogo y la comprensión en las relaciones.

Tendencia : enfocarte en el presente evitando alimentar viejos recuerdos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Semana de mayor armonía y energía positiva para el Caballo. Sentirás que tus fuerzas se renuevan y podrás contar con buen ánimo y predisposición para ponerte en movimiento. Ciertas mejoras laborales o buenos negocios te permitirán saldar deudas y mejorar tu vida. El equilibrio logrado en el ámbito laboral y económico te dará tranquilidad y tiempo necesario para dedicarte a cuestiones personales postergadas. Excelente momento para desarrollar talentos y crear algo novedoso. Un fuerte deseo de encontrar el equilibrio en todos los aspectos de tu vida, suaviza la comunicación en las relaciones y crea cálidos momentos.

Tendencia : prestar atención al sexto sentido que no falla.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Una gran fuerza de voluntad acompañará a la Cabra durante estos días. El área profesional estará activada y, aunque los esfuerzos y la dedicación serán importantes, lograrás colocarte en un lugar de protagonismo en el trabajo y toda actividad que realices. La Cabra es cariñosa y protectora, sabe infundir respeto a su alrededor. Sus palabras son pocas pero justas y su pensamiento asertivo. En el campo del amor, aunque su compromiso sea inalterable, suele parecer cauto y desconfiado. Si naciste un año Cabra, esta etapa te invita a soltar, expresar, a combatir la timidez y el miedo a sentirte expuesto.

Tendencia : vencer cualquier resistencia, externa o interna.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono tiene la suerte de su lado. Acostumbrado al liderazgo y la iniciativa, es ambicioso, siente la necesidad de mostrar sus conquistas materiales y una tendencia a derrochar. Éste será un buen momento para animarte a difundir tus actividades, promocionar tu negocio o servicio, aprovechando tus cualidades para las relaciones públicas, tu don para sociabilizar. En cuanto al amor, no habrá que llegar al estancamiento de la relación. Renovarse en lo pequeño y no mermar las expresiones de amor traerá éxito. Los solitarios desarrollarán su arte para seducir y conquistar y sabrán desplegar su magnetismo animal.

Tendencia : ser buen negociador ante las diferencias.

A cada animal del horóscopo chino le depara algo distinto

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Días positivos para el Gallo, que podrá hacer gala de sus cualidades para el trabajo y la generación de riqueza. Habrá cambios que marcarán una nueva etapa. Auspicioso en cuanto a comunicación, negocios, acuerdos y expansión de las actividades. Las circunstancias te permitirán avanzar y vivir con mayor tranquilidad. El miedo y las indecisiones deberán quedar atrás; la clave del progreso está en la confianza respecto a tus capacidades y al porvenir en general. Gentil y dispuesto a brindar consejos y ayuda, el Gallo estará siempre rodeado de personas que lo respetan y aprecian.

Tendencia : soltar lo que sea necesario, con amor y gratitud.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Un renovado impulso invitará al Perro a vivir con mayor entusiasmo y abierto a nuevas experiencias. Si bien no es tiempo de grandes logros materiales, dinero no faltará. Para quien esté en la búsqueda de un cambio o un nuevo empleo, es posible que reciban buenas noticias en estos días o bien que comiencen a tener mejores expectativas en el trabajo actual. Los amigos y la vida social en general serán esenciales; con encuentros, celebraciones y cálido afecto. Para lograr armonía en el amor, deberás ser más prudente con los reclamos y trabajar el desapego. Moderar la tendencia a desconfiar, y aquietar la mente.

Tendencia : el contacto con la naturaleza revitaliza y cambia el humor.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Las energías serán propicias en cuanto al trabajo y ocupaciones en general. El Chancho está relacionado con la abundancia y trabaja en pos de ella con gran tesón. En esta etapa, si te dedicás con esmero y sin desalentarte, verás multiplicar los logros. Es tiempo de realizar mejoras en la manera de manejar los propios recursos que impliquen ahorrar y organizarte mejor. No desesperarte por obtener ganancias y ser más previsor. Para la salud, será un período de depuración tanto física como psicológica. En el amor pueden presentarse algunos cambios o imprevistos, pero a largo plazo éstos se traducirán en la consolidación de vínculos.

Tendencia : desarrollar tolerancia a los propios errores, evitar la autocrítica excesiva.

Signo Años correspondientes Rata 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Búfalo / Buey 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo / Gato 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031