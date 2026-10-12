Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 12 al 18 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La intuición de la Rata estará estimulada y le proporcionará grandes ventajas. No pierdas tiempo en asuntos sin importancia, ya que en esta etapa tendrás la oportunidad de avanzar hacia tus metas más importantes. Período de recolección, en donde los esfuerzos anteriores darán sus frutos. Será preciso controlar la ansiedad y los caprichos así como actuar con método y sin arriesgar demasiado. Ideal para Efectuarás convenientes cambios en relación al trabajo y vida personal. Será necesario atender la salud y hábitos cotidianos, descansar bien y realizar alguna actividad física o artística placentera.

Tendencia : reflexiones necesarias respecto a la vida afectiva.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En el terreno del trabajo y lo económico, los cambios irán lentos pero firmes. El Búfalo, dueño de una gran determinación y perseverancia, jamás se rinde a la hora de luchar por su futuro. En esta etapa, no desestimes ninguna de las oportunidades que se presenten ya que lograrás encauzar las energías y transformar cualquier obstáculo en fuerza productiva. La vida social y los amigos ocuparán un lugar de privilegio y es posible que recibas alguna propuesta para iniciar alguna actividad en común o realizar un viaje. Iniciarás un período expansivo, con facilidades para la conquista y la expresión de tus más íntimos sentimientos.

Tendencia : centrarte en el presente evitando ansiedades.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Un fuerte interés por todo lo relacionado a la profesión y los negocios estimulará al Tigre y despertará la pasión por las actividades que realice. La complementación con socios o compañeros de trabajo será un positivo factor de creatividad y hará que todo fluya en armonía. Sin embargo, no será conveniente tomar decisiones apresuradas con respecto a inversiones o grande movimientos de dinero. A través del amor descubrirás nuevas facetas hasta ahora desapercibidas. Podrás regenerar tu vida afectiva y manifestar el intenso poder de seducción característico de tu signo Tigre. Posible viaje en pareja.

Tendencia : giro positivo de la suerte y el destino.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato podrá contar con el apoyo de personas que ayudarán a cumplir sus objetivos. Deberás estar atento en cuanto al dinero, el equilibrio financiero no deberá ser perturbado por gastos importantes durante esta etapa. En cuanto a lo personal, será preciso cuidarte de reacciones impulsivas o intolerantes. El desafío estará en esquivar y no engancharte ante cualquier provocación. Se movilizan temas pendientes del pasado que permanecen inconscientes con el fin de resolverlos definitivamente. Buscar el modo de conectar con tus deseos y sentimientos más auténticos será la forma de evitar problemas físicos y anímicos.

Tendencia : lidiar con los imprevistos te fortalecerá.

Qué le depara a cada signo del horóscopo chino esta semana Gémini

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta etapa brindará al fantástico Dragón, claridad y fortaleza para comprender la realidad que lo rodea. Si verán beneficiados los asuntos intelectuales, los negocios y la comunicación. Podrás disfrutar de muchas facilidades para lograr crecimiento económico, llevar a cabo nuevos emprendimientos o concretar otros que venías planeando. Tu espíritu competitivo irá en aumento y te llevará a superar grandes desafíos. El arte y todo lo creativo estarán subrayados en este período en el que te sentirás inspirado y muy prolífero en ideas y recursos. Un descubrimiento cambia el panorama y la rutina en el amor.

Tendencia : consideración cuidadosa, paciencia, moderación.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente comenzará la semana con nuevas expectativas de progreso. Querrás aumentar tu caudal de conocimientos y esto te permitirá tener más comprensión del mundo que te rodea. Te mostrarás mentalmente positivo y revelarás cierto brillo intelectual que se manifestará en el trabajo y la economía. Habrá actividad en el hogar, refacciones y temas pendientes de la casa; pero atención con los roces en la convivencia familiar. Un profundo cambio interior te llevará a revisar el modo en que llevás adelante tus vínculos, a plantear tus verdaderos deseos y necesidades en cuanto al amor y la vida de relación.

Tendencia : avance a través de la gratitud y la confianza.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana el Caballo iniciará una etapa rica en oportunidades de progreso. Realizarás movimientos acertados de dinero y, junto con una actitud constante y voluntariosa, contarás con el empuje para superar cualquier obstáculo. Lucharás hasta lograr el trabajo que buscás, el ascenso que merecés, y la consolidación de lo que te pertenece. Es posible que, gracias a la buena influencia con la que contarás en estos días, comiencen a activarse viajes o asuntos laborales y profesionales relacionados con el extranjero. En cuanto al amor, observarás tu vida de relación bajo un nuevo enfoque. Habrá replanteos y todo se pondrá en duda.

Tendencia : generar estabilidad interior para fluir con las oportunidades.

Él horóscopo chino para esta semana

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Noticias alentadoras reactivarán ciertos proyectos que la Cabra tenía estancados y hasta olvidados. El desafío de esta semana estará en proponerte concretar asuntos postergados o que mantenías en el mundo de las ideas. Sabrás invertir tiempo, energía y dinero en aquello que sea realmente importante, ya sea en cuanto al trabajo, familia, salud y bienestar. Tomarás conciencia de ciertos aspectos de la realidad y podrás eliminar todo lo que sea negativo y te reste fuerzas. El momento marca un nuevo punto de partida en cuanto a las relaciones. Ideal para iniciar romances o bien avanzar sobre un proyecto compartido.

Tendencia : ayuda y protección que allanan el camino.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Excelente etapa para el Mono que podrá sentir una profunda renovación interior y fuerza vital para encauzar sus asuntos y salir airoso ante cualquier escollo. Tu economía podrá tener un cambio notable, por lo que deberás actuar con inteligencia y utilizar tus recursos con estrategias bien precisas. Te sentirás más seguro para poner en práctica viejos proyectos. Los trabajos de investigación, análisis y los estudios estratégicos podrán constituir las tareas más destacadas de esta etapa. Habrá mucho entusiasmo pero también posibles desbordes emocionales. Cuidado con las acciones impulsivas que puedan malograr tus vínculos.

Tendencia : firmeza, determinación y mucha energía.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana, el Gallo podrá disponer de suficiente energía para concretar un importante proyecto laboral. Procurá plantearte objetivos posibles, que te permitan crecer sin presiones. Los primeros días serán más inestables, luego, aplicarás toda tu energía en dar solución a cualquier problema que trabe tu progreso. Nuevo punto de partida en tu vida de relación. La influencia del momento inclinará al diálogo y el acercamiento y es posible que a partir de ahora se definan antiguos temas. En general gozarás de buena salud, aunque con algunos problemas de garganta. Atención a los cambios de clima.

Tendencia : la intuición será tu mayor potencial.

Uno por uno, esto dicen los astros para cada signo del horóscopo oriental Shutterstock

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

En el mes de tu signo Perro, contarás con el coraje necesario para abrirte a nuevas posibilidades. Se trata de un período favorable y vital con la oportunidad de alcanzar algún logro importante. Manifestarás tu personalidad de manera fuerte e influyente, pudiendo consolidar negocios lucrativos o recibir alguna propuesta que implique viajes o contacto con el extranjero. Esta semana podrán producirse cambios importantes en tus metas y proyectos para el futuro. El momento favorece las relaciones amorosas y otorga un gran poder de comprensión. Se atenúan ciertas tensiones y podrá renacer la pasión en las parejas.

Tendencia : defender tus posturas y manejarte con aplomo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Al comenzar la semana podrás estar distraído y con poca capacidad de concentración, por lo que será preciso ir despacio y con cuidado. Luego, cada Chancho iniciará un período más satisfactorio y propicio para tomar decisiones y actuar. Tu situación tiende a estabilizarse y tu nivel de competencia y profesionalidad estarán mejor valoradas, incluso podrás solicitar alguna mejora en el trabajo. La influencia que recibirás traerá inspiración y creatividad a tus ideas y acciones; movilizará tu vida afectiva y promete novedades alentadoras. Es tiempo ideal para deshacerte de sentimientos negativos y recuerdos dolorosos del pasado

Tendencia : soltar todo aquello que ya cumplió su ciclo.