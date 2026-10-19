Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 19 al 25 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Período nuevo y renovador para la Rata. El momento imprime grandes cambios y profundas transformaciones. Podrás tomar decisiones definitivas en cuanto a tus ocupaciones y darle un giro a tus actividades. Publicitar, renovar, actualizar métodos y modernizar tu lugar de trabajo será muy positivo ahora. Aunque algunos asuntos dependerán de terceras personas, sabrás esperar y actuar cuando las circunstancias sean propicias. Contarás con una excepcional intuición y no te resultará difícil avanzar y dejar de lado lo negativo. Buen momento para desprenderte de gente que no sea digna de tu dedicación y confianza.

Tendencia: algo deseado se concreta.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Buen momento para reformular los objetivos con tranquilidad. Esta semana los asuntos profesionales del Búfalo requerirán de extrema atención. Es posible que haya cambios que te favorezcan en el entorno laboral, pero que también impliquen mayores responsabilidades y tiempo de dedicación. Tu comprensión y sensibilidad serán los puntos fuertes para encontrar soluciones eficaces en el ámbito laboral. Posibilidad de abandonar algún proyecto que no te convence y ver con mayor claridad el camino a seguir. En cuanto a la vida amorosa, es tiempo de buscar el equilibrio entre la fidelidad a tu propio ser y lo que debés dar a los demás.

Tendencia: recepción de sabios consejos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía que recibirá el Tigre esta semana proporcionará la oportunidad de bucear en sus deseos más profundos. Importante para las finanzas, sanear la economía, renegociar mejoras y ordenar las cuentas: será algo que traerá grandes satisfacciones. Se fortalecen las relaciones humanas y el trabajo en equipo. Deberás aprovechar la oportunidad de recibir ayuda de otras personas, ya que es posible que, a través de ella, surjan nuevas circunstancias en el ámbito profesional. Etapa importante para la sanación del cuerpo y el alma, lo cual beneficiará cada faceta de tu vida. Llegó la hora de conectar con el amor y la dimensión espiritual de la vida.

Tendencia: brillo y talento reconocido, logros.

A cada signo del horóscopo chino le depara algo distinto Gémini

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Momento ideal para trabajar arduamente y luchar por aquello que deseás alcanzar, ya que podrás disponer de la energía necesaria para conseguirlo. El Gato podrá recibir elogios que serán muy estimulantes y te animarán a tomar la iniciativa. Aunque no se trate de un tiempo de abundancia económica, las condiciones tienden a mejorar y te sentirás a gusto asumiendo retos, viajes de negocios o cambios innovadores en el trabajo. Tendrás la oportunidad de corregir algunos hábitos y de introducir un poco de disciplina con el fin de mejorar tu calidad de vida. Apertura mental y mayor disponibilidad hacia el amor y las relaciones.

Tendencia: eliminar pautas nocivas y ser firme.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Semana favorable para comunicar, hacer un viaje o trasladarte por asuntos personales o de trabajo. Cada Dragón sabrá aprovechar la influencia positiva del momento que le permitirá desarrollar al máximo sus recursos, mejorar la productividad y aumentar los ingresos. Pero deberás estar atento en cuanto al trato con personas de tu entorno y no permitir que algo insignificante arruine la armonía en el medio ambiente laboral. La estabilidad alcanzada te permitirá dedicarte a algunos asuntos que muchas veces has tenido que postergar. En el amor: cuidado con la desconfianza, no tomar decisiones bajo presunciones negativas.

Tendencia: dejar de postergar y manifestar tu lado más aguerrido.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Sigilosa y dueña de una fría calma, a la Serpiente le agrada planificar e ir despacio. Pasarás por un período tranquilo, sin ningún tipo de sorpresas. Las finanzas estarán equilibradas y no habrá mayores dificultades. Muchos se sentirán liberados de temores e inseguridades y experimentarán una especie de renacer personal. Un incremento de energía que podrás aplicar a proyectos que venías postergando. En cuanto al amor, te enfrentarás con el desafío de madurar y crecer. Podrás reconocer tus propias debilidades y transformar lo necesario para mejorar tu vida de relación y así poder cumplir tu sueño de amor.

Tendencia: firme propósito, moderación en todas las cosas

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

En esta etapa el Caballo enfrentará grandes transformaciones. En el trabajo, algunos cambios positivos pueden cambiar tu rutina diaria. Una mejora en el salario, un cambio de cargo o tal vez, un nuevo empleo puede llegar en estos días. Oportunidad de descubrir nuevas aptitudes y alterar el rumbo que venís tomando en la profesión. Lucharás por lo que realmente te haga feliz pero cuidado y no excederte al realizar grandes esfuerzos que alteren tu equilibrio y bienestar, así que deberás dosificar las actividades, descansar bien y cuidar tu alimentación. La vida de relación exigirá seriedad y compromiso para su expresión vital.

Tendencia: tiempo de recuperación física, mental y emocional.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Buen momento para recargar energías, sanar y conectar con tu mundo interior. La Cabra, sutil pero determinada, logrará los medios para concretar sus objetivos. El desafío estará en saber administrar e invertir tiempo y energía adecuadamente. Sentirás un gran aporte de vitalidad logrando armonía y calor humano, generando una vibración positiva que atraerá lo mejor. Entusiasmo, alegría y buenos momentos que podrás compartir con amigos. Poco a poco se renueva la vida de la Cabra marcando el inicio de una etapa de mayores logros y realización. Posibles situaciones confusas pondrán a prueba la solidez de las parejas.

Tendencia: tiempo ideal para transformar una mala tendencia y abrirte al amor.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono vivirá un tiempo propicio para fomentar relaciones, multiplicar contactos y buscar formas de tender puentes. Si aprovechás correctamente la energía con la que ahora contarás, tendrás ocasión de ir en pos de grandes objetivos. Habrá brillantes posibilidades de intercambio comercial y nuevos negocios. Tu energía resultará contagiosa y favorecerá proyectos creativos y arriesgados. Ante cuestiones relacionadas a temas inmobiliarios, asesorarte será una buena opción para evitar cualquier error. Algunos asuntos familiares toman relevancia en esta etapa, ya sean materiales o dinámicas familiares a revisar.

Tendencia: etapa de afirmación y liderazgo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El esfuerzo continuo y el orden, propios de tu signo Gallo, te llevarán por el camino del éxito. Ideas productivas, definiciones y convenientes firmas de contratos podrán darse en estos días. Una gran fuerza de voluntad te acompañará durante esta etapa, harás esfuerzos y ocuparás un lugar de protagonismo en el trabajo. Buen momento para emprender negocios, lanzar nuevas ideas o buscar un nuevo empleo ya que transmitirás fuerza y convicción. Período de experiencias excepcionales, no tengas miedo en probar cosas nuevas. Una fuerte intuición y sensibilidad, acompañará tus decisiones y no equivocarás el camino.

Tendencia: esclarecimiento positivo de tu situación afectiva actual.

El horóscopo chino de esta semana

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La inquieta e inventiva mente del Perro se activará al recibir un aporte de originalidad y creatividad. Momento clave para reafirmar objetivos y planificar los pasos a seguir. Conseguirás terminar tareas con anticipación y tendrás oportunidad de tomarte un tiempo para atender asuntos personales un poco descuidados. En lo personal, habrá vaivenes emocionales y posibles distracciones. Algunos desajustes anímicos te harán tomar decisiones. Te interesará buscar tranquilidad, no te dejes influir por los demás y efectuá una labor de introspección que te ayude a conectarte con vos mismo y tus verdades.

Tendencia: dudas sobre muchas cuestiones que dabas por sentado.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para el Chancho, la influencia del momento augura días más bien lentos e inciertos, pero que traerán consigo una gran percepción intuitiva. Es una posición muy inspirada, ideal para meditar y luego tomar decisiones bien pensadas. Los amigos y círculos sociales serán la clave para recuperar el buen humor y predisposición. Una constante inquietud por avanzar y salir adelante te llevará a buscar nuevas alternativas. El mayor desafío estará en desechar los malos pensamientos y los temores de la mente. Encontrarás la manera de salir de situaciones que hasta ahora fueron limitantes. Lealtad y protección en las relaciones.

Tendencia: evitar la vida sedentaria y las fuertes tensiones.