Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 al 31 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata es el primer signo del horóscopo chino, necesita sentirse libre y no pueden soportar estar atado a algo que le impida hacer su voluntad. Le gusta los viajes y aprender de todo. Si no puede viajar lo hará con la imaginación: su cuerpo y su mente siempre están en movimiento. Esta etapa será ideal para proyectar objetivos a corto y largo plazo basándote en la fe y la confianza que te identifican. Un vuelco positivo en cuanto a las finanzas afianzará tu situación y te hará sentir recompensado. Pero deberás evitar el derroche y, si es posible, ahorrar. En el amor surgirán algunas dudas que te llevarán a replantear tu situación.

Tendencia : Cuidado con cargar con más responsabilidades de las que puedas asumir.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Etapa ideal para definir proyectos, aspiraciones y posibilidades. Obtendrás reconocimiento al hacerte cargo de tareas que implican mayor poder y responsabilidad. Se trata de un tiempo excelente para el Búfalo en cuanto a dar inicio a nuevas actividades en donde podrá destacarse por su empeño y habilidad. Propuestas inusuales de amigos te harán replantear viejas y rígidas estructuras de pensamiento. La vida recobra mayor sentido al adquirir una nueva y liberadora filosofía de vida. Siempre en búsqueda de la perfección, la vida de relación deberá regularse bajo el impulso de la libertad y la independencia.

Tendencia : Nuevos dominios podrán convertirse en perspectivas reales.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana tendrá algunos matices para el Tigre que deberá reducir el paso, dedicarse a lo que esté pendiente y no pretender ir con tanta prisa. Habrá un tiempo de espera en cuanto al trabajo y la economía que será más propicio para replanteos internos que para la acción decidida. En cuanto a estos asuntos, muchas veces la paciencia del Tigre será puesta a prueba. Pero en la vida íntima, afectiva y familiar, las cosas marcharán viento en popa. Un tiempo positivo para el acercamiento, la comprensión y buena comunicación. La familia, los hijos y el amor estarán en primer plano.

Tendencia : Enamoramiento, flechazos, nuevos amores.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Vivirás una etapa productiva que te dará un nuevo aliento para continuar adelante. Con inteligencia y buena administración el Gato podrá saldar deudas y guardar un resto. Darás pequeños pasos que serán importantes en tu futuro. Tu ingenio brillará más que nunca y podrás planear estrategias y obtener dinero de las fuentes más impensadas. Crece la autoestima logrando expresarte con más espontaneidad, superando inseguridades e inhibiciones. Podrás recomponer tu vida sentimental, encontrar complementación en la pareja o bien iniciar una nueva aventura que puede ser prometedora.

Tendencia : Enfrentar sin esquivar los compromisos afectivos y familiares.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La semana comienza con lindas novedades para el Dragón, augurando un período de total renovación e impulso positivo para alcanzar las metas. Un tiempo donde deberás encontrar el equilibrio justo en sentir y pensar. La clave estará en alcanzar el punto de armonía en las contradicciones que puedas estar sintiendo. Se vienen vientos de cambios y deberá encontrar al Dragón organizado y con los pies en la tierra. Siempre optimista, sociable y divertido, sin embargo en este tiempo necesitarás más tranquilidad, silencio y momentos de soledad para encontrar las respuestas que estás buscando.

Tendencia : Simplificar la vida.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Al comenzar la semana, la influencia que recibirá la Serpiente la impulsará hacia una actitud introspectiva, con la posibilidad de ver con mayor claridad su situación y llegar a interesantes conclusiones. La practicidad abrirá el camino hacia la concreción de aquello que deseás con fuerza. Habrá mejoras en la comunicación que favorecerán las alianzas y fomentará un clima distendido en el trabajo. Buen momento para recomponer la economía y lograr mayor estabilidad. En las relaciones, la Serpiente deberá rever su manera de posicionarse frente al otro. Más flexibilidad y menos exigencias bastarán para que la pareja avance sobre ruedas.

Tendencia : No dar espacio al desaliente ni permitir que arrebaten tus sueños.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Algún proyecto podría dar un vuelco repentino, lo cual te llevará a poner en consideración tus planes. Si estás convencido de lo que estás haciendo deberás tomar esta situación como una prueba y seguir adelante. De lo contrario, será preciso revisar cada detalle y realizar los cambios necesarios para encauzar la situación. Pronto llegarán buenas novedades a través de vías inesperadas y un nuevo camino hacia la prosperidad se presentará en tu vida. El brioso Caballo recibirá una influencia excitante y estimulante en cuanto a la comunicación y las relaciones; habrá colaboración relevante en asuntos comunes, dinamismo y buena sintonía.

Tendencia : Renovaciones domésticas, embellecimiento del hogar.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Mejora el trabajo y la economía de la Cabra y es posible que esta etapa traiga grandes novedades y mejoras. Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de novedosos proyectos. Con un fuerte espíritu de empresa, la Cabra manifestará mucho ingenio para realizar lo que se proponga. Te sentirás en eje, capaz de afrontar cualquier desafío y ésta postura abrirá el camino hacia tu despegue. Mejora el clima entre hermanos o parientes, comunicación y diálogo fluido que acercan y gratifican. Aunque deberás estar atento a los detalles ya que podrás estar algo distraído, habrá sintonía en las relaciones y lindos momentos en familia.

Tendencia : Intuiciones que dan en el blanco.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Agosto será un mes armonioso para el Mono. Un nuevo tiempo que traerá desafíos pero que también promete madurez, crecimiento y logros tangibles que el Mono sabrá valorar y atesorar. Se inicia un tiempo propicio para desenmarañar viejos temas, superar antiguos conflictos y alivianar la mochila. Acercamiento hacia nuevas posturas y filosofías de vida, la espiritualidad permitirá al Mono subir escalones en su evolución y contar con mayor confianza hacia el porvenir. Posibilidad de realizar viajes relacionados a diferentes actividades o movilizarte por asuntos afectivos.

Tendencia : Nueva ilusión, pero también interrogantes y algo de miedo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Etapa propicia para realizar viajes o darte algún gusto largamente esperado. Los nacidos un año Gallo tendrán la posibilidad de encontrar su verdadera vocación, estarán inspirados y recibirán comprensión y aliento de parte de amistades y entorno en general. Ciertos amigos podrían ser la clave para cerrar un negocio que traerá beneficios. Posibilidad de generar nuevos e importantes contactos relacionados con tu profesión y carrera. Promete una semana productiva, con algunos progresos en cuanto a la economía y el bienestar. En el amor, será mejor darle a la relación el espacio y la confianza necesaria para que crezca sana.

Tendencia : Una perspectiva diferente modificará la vida en su conjunto.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro recibirá una buena influencia que le permitirá mejorar el rendimiento laborar y las finanzas. Se descomprimen tensiones provocadas por diferencias de ideas y será tiempo propicio para el trabajo en equipo en donde es muy posible que debas tomar el mando y encaminar proyectos. Si bien la vida social y familiar será agitada, ciertos momentos de soledad serán necesarios para organizar las ideas y establecer prioridades. Tiempo de liberación en el que quedarán atrás asuntos o personas del pasado. Las relaciones de pareja se pueden ir a los extremos, ser sabio con las palabras será la clave para mantener la armonía.

Tendencia : La terquedad no es buena consejera a la hora de consensuar.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Beneficiosa renovación. La semana ofrecerá al Chancho muchas posibilidades en todo sentido. Habrá superación en el área intelectual, podrás adquirir nuevos conocimientos y encontrar motivación y satisfacción en tareas educativas. El Chancho es trabajador y comprometido, pero puede ser algo estructurado. En estos días deberás ser más flexible para adaptarte a los cambios que pueden presentarse en el ámbito laboral. En el amor, una actitud comprensiva y de cooperación multiplica el entendimiento y trae grandes satisfacciones tanto en la vida en pareja como en las nuevas conquistas.

Tendencia : Armonía y bienestar personal a través de actividades físicas.