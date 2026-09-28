Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Etapa revolucionaria para las activas Ratas. Los cambios llegarán de alguna manera y es tiempo de atender lo que esté pendiente. Buen momento para poner al día papeles y concluir cuestiones postergadas. La comunicación y los negocios estarán favorecidos ya que tendrás gran lucidez para saber defender tus ideas y luchar por alcanzar los objetivos trazados. No descuides el debido descanso. Un espacio de recreación y relax luego de mucho trabajo será reparador y vivificante. Tiempo significativo en donde tus decisiones y acciones repercutirán fuertemente en el futuro. El humor mejora la comunicación en las relaciones.

Tendencia : proyectos sobre viajes que reconfortan.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Fuerte, firme y leal; el Búfalo es responsable, trabajador y productivo, pero no es propenso a los cambios abruptos. En esta etapa, estarás inspirado y con mente abierta podrás descubrir nuevas ideas y formas de pensar. Buscarás nuevos caminos; la comunicación y el intercambio pasarán por un momento significativo tanto en tu carrera como en el ámbito personal. Deberás cuidarte de la excesiva auto-exigencia y aprender a delegar cuando sea necesario. Gestionar de manera sabia las energías disponibles será esencial ahora. Necesidad de establecer relaciones comprometidas pero con mayor independencia y autonomía.

Tendencia : destinar tiempo al ocio y el relax; darte algunos gustos.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana sentirás el peso de las responsabilidades, el trabajo y todo aquello que te cause agotamiento mental. Lo que te moleste será fuera de casa, ya que en hogar encontrarás tu mejor refugio, pero te verás en la obligación de salir y enfrentar los retos externos. La poderosa fuerza creativa de tu signo Tigre te llevará a encontrar soluciones sorprendentes cuando la situación se ponga difícil. En cuestiones financieras la tendencia será a estabilizar y ordenar las cuentas. Sabrás darle una salida creativa a los obstáculos y cuidar tu patrimonio. Se aclara el panorama afectivo. Pero si algo en lo profundo anda mal, saldrá a la superficie.

Tendencia : descubrir tus deseos más genuinos para convertirlos en algo concreto.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Intuitivo, sensible e independiente, el Gato sabrá idear proyectos que, llevados a la práctica, brindarán grandes beneficios. Satisfacción al encontrarte en un medio que finalmente te reconoce y promueve. Si algún proyecto se estanca, no te impacientes, es posible que lleguen otros mejores. Buen momento para los estudios o cualquier actividad intelectual que realices, para desarrollar talentos creativos y personales y, aunque deberás trabajar duro, el beneficio no tardará en llegar. Ser práctico y resistirse a todo lo que pueda desorganizar tus planes, será el gran desafío. En el amor habrá una pausa que será ideal para aclarar tus sentimientos.

Tendencia : excelente para iniciar actividad física.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana el Dragón contará con una atractiva fuerza de convicción y habilidad para los negocios. Es posible que surjan oportunidades financieras, pero es aconsejable tener cuidado con los gastos. Los negocios relacionados con la familia prosperan aunque pasarás por algunos momentos conflictivos en cuanto a las relaciones y la convivencia. Ponerte al frente y confrontar de manera eficaz y sin afectarte, será el desafío que deberás afrontar en estos días. Con tacto y buena predisposición lograrás cambios positivos que te harán sentir aliviado. En el amor, harás concesiones que hasta ahora rechazabas.

Tendencia : decidir qué querés conservar y qué necesitás soltar.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Tiempo de evaluar nuevos proyectos ya que sentirás la necesidad de renovar tus actividades. Comenzarás la semana con algunos gastos dentro del hogar. Será oportuno resolver asuntos domésticos pendientes ya sea en la casa, papeles o bien acomodar las dinámicas diarias familiares. En cuanto al trabajo y la economía, un frío análisis servirá para tomar decisiones que traerán con el tiempo grandes satisfacciones. Conectarás con tus deseos más profundos, manifestarás tu costado más intuitivo y sentirás una particular sensibilidad hacia tu entorno. Buen momento para avanzar en las conquistas y sentir gran unión y sincronía en las parejas.

Tendencia : descartar cualquier estado de carencia y conectar con la abundancia.

El horóscopo chino para cada uno de los 12 signos

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana surgirán cambios y oportunidades de progreso que deberás aprovechar al máximo. Estamos en un año Caballo y comenzando el mes del Perro, signo afín al portentoso equino. Se trata de un tiempo de oportunidades en el cual sabrás actuar con rapidez y en el momento justo. Las circunstancias activan las comunicaciones, entrevistas y los negocios. Ideas creativas favorecen la vida de relación. Se augura un período de mayor armonía y facilidades para lograr tus propósitos. Tomarás decisiones encaminadas hacia la armonía y el bienestar en las parejas así como apertura y buena predisposición para los más solitarios.

Tendencia : un cambio o innovación en la imagen te hará sentir renovado.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana la Cabrá podrá sentir cierta liberación y se sentirá particularmente relajada. Un viejo problema se resuelve, trae alivio y te libera de algún modo. Una etapa especial para demostrar tus capacidades y experiencia adquirida. Gozarás de fortaleza y vitalidad aunque será preciso enfocarte y evitar dispersiones, no permitas que la indisciplina te impida avanzar hacia tus metas. Estarás más agudo y en condiciones de capturar detalles y todo aquello que los demás no ven. Tu percepción te guiará hacia las mejores posibilidades. Esta sensibilidad ayudará a redefinir eventuales objetivos y dará un nuevo impulso a todos tus asuntos.

Tendencia : equilibrio interior que descarta incertidumbres y dudas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La energía y fuerza de voluntad con la que contará el Mono ayudará a concretar actividades postergadas así como iniciar nuevos proyectos. Te sentirás renovado y con fuerza vital que te ayudarán a superar obstáculos en tu vida diaria. Tu disposición y optimismo te permitirán ampliar los objetivos más prioritarios y satisfacer tus deseos personales. Ocuparás un lugar de protagonismo, las iniciativas que se tomen serán de gran significación y es posible que surjan novedades que te lleven a actuar y tomar decisiones que no tenías en mente. Ciertos cambios te llevarán a planificar en pareja proyectos a futuro.

Tendencia : sanación física y espiritual.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

En este período el Gallo manifestará su talento especial para administrar la intensa energía que posee y concretar los proyectos que tiene en mente. Te ayudará mucho actuar con audacia pero al mismo tiempo medir bien los riesgos ante cada situación. Recurrirás más de una vez a tu ingenio para encontrar soluciones ante ciertas demoras en el ámbito laboral ya que la incidencia del momento potenciará tus cualidades permitiéndote superar cualquier escollo. Se impone la necesidad de ver con nuevos ojos lo que está sucediendo en cuanto a tus sentimientos. Renace un ansia profunda de compartir afectos y buenos momentos.

Tendencia : protección especial que acompaña en cada decisión.

El horóscopo chino de esta semana para el Perro

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro contará con gran energía para afrontar los asuntos cotidianos y lograr cumplir con toda la tarea, tal como necesita para sentir tranquilidad. Etapa productiva en la que podrás percibir una ganancia extra que te permita darte un gusto o invertir en el hogar. En general contarás con una gran protección, aunque habrá algunos asuntos que deberán ser terminados y eso representará un gran desafío. Esta etapa del año es especial para tu signo, así que toca ponerte al día, renovar y experimentar una especie de renacer personal. La necesidad de estar en pareja te llevará a intentar nuevas experiencias de manera positiva y constructiva.

Tendencia : buenas noticias en el amor: los resultados superarán todo lo previsto.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En este período el Chancho terminará de recomponer su vida profesional, se reconciliará consigo mismo y estará dispuesto a avanzar. Deberás saber repartir tiempo y energía entre el trabajo y la familia ya que la demanda será importante. Podrás mejorar tanto tu posición profesional así como las finanzas. El impulso hacia nuevos proyectos será tan fuerte que ante los obstáculos te sentirás aún más estimulados. Tus metas se verán influenciadas por algunas amistades por lo cual necesitarás tener un contacto más constante y directo. Se avecina un nuevo período en cuanto a los vínculos con grandes oportunidades de comenzar un romance.

Tendencia : calmar ansiedades realizando aquello que te apasiona.