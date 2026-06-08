Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de junio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Algunos cambios darán un toque estimulante a las actividades de la Rata. Tal vez renovar en el trabajo, modificar hábitos o bien poner en marcha un nuevo proyecto. El momento señala la culminación de un asunto y sugiere un nuevo punto de partida. En las parejas surgirán revisiones que servirán para mejorar la comunicación y generar mayor acercamiento. A las Ratitas más solitarias les esperan nuevas ilusiones. Saldrás de una situación afectiva negativa y abrirás el corazón a novedosas experiencias. Hacia el fin de semana, sentirás la necesidad de escapar de las urgencias y el bullicio de la vida diaria, relajarte y armonizar.

Tendencia : notable don de seducción.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Mucha actividad y vitalidad que movilizará al tranquilo Búfalo en estos días. El panorama laboral se despeja y puede surgir una oportunidad que has estado esperando por mucho tiempo. Toda actividad que comiences en este tiempo estará destinada a un crecimiento lento, pero firme y duradero. Te sentirás más valiente para luchar contra cualquier obstáculo y no tendrás miedo a las adversidades que puedan presentarse. Tu desarrollado sexto sentido te ayudará a saber dónde depositar tu fuerza y confianza. En las relaciones deberás estar atento y no demandar más de lo que sos capaz de ofrecer.

Tendencia : trabajar el desapego y soltar el control.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre posee una psiquis fuerte y estructurada en el sentido de dominio de los impulsos y seguridad en sus acciones. Aunque pueda parecer frío o distante, sus emociones son intensas y es un signo muy sociable. En este período se acentúa esta naturaleza y podrás disfrutar compartiendo y participando en grupos e iniciativas donde podrás convertirte en líder o consejero fácilmente. En cuanto a lo económico y laboral, podrás enfrentar cada compromiso y, con una postura convincente será buen momento para dialogar, lograr acuerdos y negociar exitosamente. Los nuevos romances tendrán una carga de pasión y erotismo extra.

Tendencia : el compromiso con tus ideales te fortalece.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Buen momento para el Gato en cuanto a nuevos comienzos, pero deberás ser precavido y no actuar de manera impulsiva. Si aprovechás positivamente la energía disponible, lograrás el éxito en los negocios y el trabajo en general. Las relaciones y los intercambios en el ámbito cotidiano se verán facilitados. Si surgen problemas de salud, será debido a las presiones y el exceso de preocupaciones. Es tiempo de atender estas cuestiones, descansar bien y realizar alguna actividad física o artística placentera. El ámbito social cobra una inusual importancia. Los amigos estarán muy presentes y es posible que una amistad se convierta en romance.

Tendencia : susceptibilidad. Necesidad imperiosa de autoprotección.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Buen momento para mostrarte, dar a conocer tu trabajo o encontrar un empleo acorde a tus expectativas. Período de intenso análisis que llevará al Dragón a tomar decisiones oportunas para progresar en el área profesional. Aparecerán nuevas posibilidades y será ideal para resolver asuntos de papeles y llegar a acuerdos con familiares. Convendrá estar atento a las circunstancias del entorno, como también a tus reacciones, ya que en ocasiones tus emociones estarán a flor de piel. Será un buen período para la mente y la comunicación pero cuidado con las exageraciones y las posturas extremas que podrían causarte problemas.

Tendencia : volver a creer en el amor.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Novedades en el ámbito profesional para la Serpiente. La influencia del momento sugiere refinar aún más tu potencial intelectual e invitan a abrirte a lo nuevo. Habrá importantes exigencias en el sector laboral, por lo que será preciso tomarte todo con calma. Se acerca una etapa de mayor armonía y conexión que te permitirá percibir lo que se está gestando en tu interior. Podrás observar aquello que está oculto en tu inconsciente y sacar conclusiones acertadas respecto a tu situación actual. La madurez afectiva propiciará armoniosas uniones, capacidad para unir criterios diferentes y disfrutar del amor.

Tendencia : hacer aquello que te haga brillar los ojos.

El horóscopo chino para cada uno de los 12 signos

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una gran seguridad interior llevará al Caballo a la búsqueda de nuevos horizontes. La influencia de esta semana genera un cambio sustancial en el modo de abordar tus actividades. Habilita a la inspiración a través de chispazos de intuición y una gran claridad mental que te permitirá ver más allá. Un cambio en el modo de manejar el dinero te hará sentir más confiado y seguro. Inicio de una etapa feliz en cuanto a los sentimientos. Tu naturaleza más sensible te inclina a dar un cálido recibimiento al amor. Propicio para el encuentro con personas positivas, desechando toda relación oscura y negativa.

Tendencia : desarrollar y alimentar la autoestima.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana, la Cabra podrá realizar algo remarcable, recibir elogios y sentir mayor confianza. Se ilumina tu poder y fuerza interior y te sentirás vital y motivado. Se resignifican cuestiones del pasado señalando un momento de renovación, la necesidad de encontrar armonía, salud y paz interior. Experiencias negativas buscan ser sanadas y se necesitará un tiempo de retiro para lograrlo. Lograrás entonces, con pensamientos, sentimientos y acciones positivas crear tu propia realidad que te conectará con la abundancia y el amor.

Tendencia : la libertad está en la capacidad de ser uno mismo todo el tiempo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Iniciativas renovadas y planes que se van concretando. Para el creativo e inquieto Mono es momento de ocupar el rol protagónico. Tus asuntos se movilizan y deberás destinar tiempo y energía para enfrentar los nuevos desafíos y realizar todo aquello que te propongas. Te sentirás en plena evolución afirmando tu personalidad y alejando las preocupaciones. Sentirás gran satisfacción al superar obstáculos transformando lo negativo en algo positivo. El equilibrio y la motivación vendrán con el afecto de la persona que amás o con un flechazo inesperado que te inspirará creativamente.

Tendencia : conquistas en el plano material y personal.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Período portador de buenas novedades para el Gallo. Se incrementa la vitalidad y surgen oportunidades; es posible que consigas algo estable si es que estás buscando empleo. La influencia del momento te alinea con tus verdaderos deseos y necesidades. Recibirás una energía benéfica que te alentará y llevará a la acción. Si naciste un año Gallo, esta etapa del año puede ser muy productiva y alentadora, notarás un cambio de actitud que abrirá nuevas puertas. Oportunidad de viajar o planificar un viaje en estos días. Excelente para reconciliarse con la vida, sentir mayor bienestar general y conectar con el amor.

Tendencia : manifestar la fortaleza interior.

El horóscopo chino de esta semana para el Perro

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro vivirá una etapa enriquecedora en la que podrá renovarse y transformar positivamente todo aquello que limita o impide su progreso. Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades redundará en grandes posibilidades laborales que favorecerán tu economía. Tendrás éxito con un antiguo proyecto que todavía no has puesto en práctica. Tu capacidad para lidiar con las circunstancias te hará fuerte y resistente a cualquier cambio que aparezca en el camino. Podrás reconocer las propias tendencias negativas y transformarlas para mejorar la vida de relación e ir en busca del amor.

Tendencia : inspiración y optimismo que generan el apoyo de los demás.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El impulso y la necesidad de renovación, llevarán al Chancho a realizar acciones más arriesgadas. Tendrás la energía suficiente para concretar un importante cambio laboral. Plantearte objetivos claros y posibles que te permitan crecer sin presiones será la consigna. El intercambio de opiniones con colegas y personas de tu entorno te permitirá despejar dudas y elegir bien. Buen momento para el acercamiento con amigos y gente afín; habrá reencuentros y alegrías compartidas. En el amor, podrás iniciar una relación signada por la comprensión, la ternura y deseo más profundo.

Tendencia : establecer metas que iluminen el camino.