Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de junio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 15 al domingo 21 de junio. La reconocida astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la presencia de la Luna nueva.

Las predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La Luna nueva marca un período de renovación afectiva para los arianos, quienes deben escuchar a tu corazón antes de actuar.

Carta de la suerte : El As de Copas. “Los vínculos crecen cuando das espacio al diálogo y la comprensión”.

Tauro

Los nacidos en Tauro mejoran su vida afectiva y fortalecen, de una vez por todas, los lazos familiares.

Carta de la suerte : El Diez de Copas. “Recibís demostraciones de cariño que te ayudan a confiar más en el amor ”.

El signo Tauro La Nación

Géminis

Los nacidos en Géminis se verán seducidos por una fuerza interna que los empujará a confiar en la sabiduría del corazón.

Carta de la suerte : La Templanza. “Nuevas emociones aparecen para recordarte que en el amor también necesita fe, paciencia y apertura emocional”.

Cáncer

La Luna nueva mejora los vínculos afectivos para los nacidos bajo el signo de Cáncer. El sentido de pertenencia marca un antes y un después en las construcciones que hagas a futuro.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “La introspección te ayuda a descubrir qué necesita realmente tu corazón”.

Leo

Los leoninos se aferran a los encuentros y momentos vividos con personas especiales para estimularse.

Carta de la suerte : El Sol. “La confianza en tus sentimientos te ayuda a construir vínculos más sólidos”.

Jimena La Torre y su pronóstico para la segunda mitad del año

Virgo

Los nacidos en Virgo se refugian en la promesa del amor sincero. Esta semana es una oportunidad inmejorable para declararse a esa persona con la que comparten muchos momentos.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Aprendes a equilibrar lo que das y recibís para fortalecer relaciones más saludables y estables”.

Libra

La Luna nueva quiere que los nacidos bajo el signo de Libra se refugien en aquellas personas que brindan un sentimiento sincero hacia su persona.

Carta de la suerte : La Estrella. “Encontrarás caminos para crecer y evolucionar”.

Escorpio

Los escorpianos se aferran a la Luna nueva para activar relaciones que empezaron a apagarse en el último tiempo.

Carta de la suerte : El Juicio. “El crecimiento va de la mano cuando compartís lo que sentís”.

Sagitario

Los sagitarianos expandirán sus emociones con cautela, viendo el momento para tomar una pausa y oxigenarse.

Carta de la suerte : Cuatro de Espadas. “Recargar energías será clave para afrontar la segunda mitad del año”.

Signo de sagitario

Capricornio

Los nacidos en Capricornio favorecen conversaciones sinceras en pareja y ayuda a aclarar los sentimientos reprimidos.

Carta de la suerte : El Papa. “Los acuerdos que surjan ahora pueden fortalecer la relación a largo plazo”.

Acuario

La Luna nueva en Acuario mejora la comunicación familiar y activa los mecanismos para la reconciliación.

Carta de la suerte : El Seis de Copas. “Las palabras adecuadas generan cercanía y permiten abrir nuevas oportunidades afectivas”.

Piscis

Los piscianos atravesarán un proceso de armonía, con las emociones a flor de piel. Se deberá mejorar el diálogo en la pareja.