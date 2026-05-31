Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 1 al 7 de junio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 1 al domingo 7 de junio. La reconocida astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de 7 días estará marcado por la presencia de la Luna llena.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de Jimena La Torre

Aries

La llegada de la Luna llena conectará a los arianos con las emociones intensas. Fortalecer el diálogo con cercanos hará mejorar tus vínculos.

Carta de la suerte : El Cuatro de Bastos. “El diálogo y el compromiso sincero dará sus frutos”.

Tauro

Los nacidos en Tauro tendrán una semana movida con muchos sentimientos que los impulsan a resolver conflictos afectivos; una charla pendiente o un viaje ayuda a ordenar emociones y recuperar confianza

Carta de la suerte : El Seis de Espadas. “Se viene una semana tranquila, sin conflictos y con el tiempo necesario para dejar atrás los pensamientos que te dañan”.

Géminis

Los nacidos en Géminis se verán ampliamente favorecidos por la llegada de la Luna llena: las relaciones de amistad y amorosas avanzan con entusiasmo y tu seguridad emocional crecerá exponencialmente.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Representa la reciprocidad perfecta y la confianza mutua, potenciando los encuentros compartidos y asegurando que el entusiasmo es correspondido”.

Signo zodiacal géminis La Nación

Cáncer

El arribo de la Luna aumenta tu sensibilidad y te permite expresar las emociones que tenías guardadas.

Carta de la suerte : La Estrella. “Te brinda luz y protección espiritual para abrir el corazón sin miedos, trayendo esperanza, sanación emocional y bendiciones”.

Leo

Los nacidos en Leo vivirán el comienzo del mes con pasión y deseos de progresar. Canaliza tu energía en relaciones sinceras y evita los juegos emocionales innecesarios.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Te otorga el dominio propio necesario para canalizar esa pasión desbordante con sabiduría, dirigiendo tu energía hacia un amor verdadero”.

Virgo

Los nacidos en Virgo se verán marcados por la sensibilidad y buscarán un refugio emocional. En el amor verdadero encontrarán calma, estabilidad y contención.

Carta de la suerte : El Emperador. “Este naipe ofrece el refugio seguro y la estructura sólida que estás buscando, aportándote el orden y la contención necesaria para tu sensibilidad”.

Libra

La Luna creciente en Libra activa emociones familiares y te lleva a decir lo que sentís sin filtros. Tus palabras sinceras ordenan vínculos y mejoran relaciones importantes para tu vida.

Carta de la suerte : La Justicia. “Te acompaña para que tus palabras tengan el peso exacto de la verdad, equilibrando tus vínculos y poniendo cada relación en su lugar justo”.

Libra es un signo que se verá beneficiado con la Luna llena Shutterstock

Escorpio

Los nacidos en Escorpio usarán el magnetismo para fortalecer sus deseos. Abrís tu corazón para permitir que ingresen nuevas emociones a tu vida.

Carta de la suerte : El As de Copas. “Abre las compuertas de tu corazón para que fluya una nueva ola de amor, fertilidad y emociones renovadas con total confianza”.

Sagitario

Los sagitarianos expandirán sus emociones y conectarán con una pasión auténtica. Reconocés qué vínculo merece tu entrega y qué historia debe quedar atrás

Carta de la suerte : El Juicio. “ Te trae la claridad del despertar y te ayuda a hacer el balance definitivo para dejar el pasado atrás”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio se aferran a la Luna llena para ordenar emociones y sanar vínculos pendientes.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior”.

Signo de Capricornio

Acuario

La Luna creciente en el signo de Acuario pide paciencia para ordenar emociones y sanar vínculos pendientes.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior.”.

Piscis

Los nacidos en Piscis tendrán la oportunidad de realizar un viaje romántico que renovará su energía afectiva y emocional.