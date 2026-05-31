Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 1 al 7 de junio
Enterate qué le pasará a los diferentes signos del Zodíaco a lo largo de los próximos siete días; cómo se viene el inicio de junio
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 1 al domingo 7 de junio. La reconocida astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de 7 días estará marcado por la presencia de la Luna llena.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
La llegada de la Luna llena conectará a los arianos con las emociones intensas. Fortalecer el diálogo con cercanos hará mejorar tus vínculos.
- Carta de la suerte: El Cuatro de Bastos. “El diálogo y el compromiso sincero dará sus frutos”.
Tauro
Los nacidos en Tauro tendrán una semana movida con muchos sentimientos que los impulsan a resolver conflictos afectivos; una charla pendiente o un viaje ayuda a ordenar emociones y recuperar confianza
- Carta de la suerte: El Seis de Espadas. “Se viene una semana tranquila, sin conflictos y con el tiempo necesario para dejar atrás los pensamientos que te dañan”.
Géminis
Los nacidos en Géminis se verán ampliamente favorecidos por la llegada de la Luna llena: las relaciones de amistad y amorosas avanzan con entusiasmo y tu seguridad emocional crecerá exponencialmente.
- Carta de la suerte: Dos de Copas. “Representa la reciprocidad perfecta y la confianza mutua, potenciando los encuentros compartidos y asegurando que el entusiasmo es correspondido”.
Cáncer
El arribo de la Luna aumenta tu sensibilidad y te permite expresar las emociones que tenías guardadas.
- Carta de la suerte: La Estrella. “Te brinda luz y protección espiritual para abrir el corazón sin miedos, trayendo esperanza, sanación emocional y bendiciones”.
Leo
Los nacidos en Leo vivirán el comienzo del mes con pasión y deseos de progresar. Canaliza tu energía en relaciones sinceras y evita los juegos emocionales innecesarios.
- Carta de la suerte: La Fuerza. “Te otorga el dominio propio necesario para canalizar esa pasión desbordante con sabiduría, dirigiendo tu energía hacia un amor verdadero”.
Virgo
Los nacidos en Virgo se verán marcados por la sensibilidad y buscarán un refugio emocional. En el amor verdadero encontrarán calma, estabilidad y contención.
- Carta de la suerte: El Emperador. “Este naipe ofrece el refugio seguro y la estructura sólida que estás buscando, aportándote el orden y la contención necesaria para tu sensibilidad”.
Libra
La Luna creciente en Libra activa emociones familiares y te lleva a decir lo que sentís sin filtros. Tus palabras sinceras ordenan vínculos y mejoran relaciones importantes para tu vida.
- Carta de la suerte: La Justicia. “Te acompaña para que tus palabras tengan el peso exacto de la verdad, equilibrando tus vínculos y poniendo cada relación en su lugar justo”.
Escorpio
Los nacidos en Escorpio usarán el magnetismo para fortalecer sus deseos. Abrís tu corazón para permitir que ingresen nuevas emociones a tu vida.
- Carta de la suerte: El As de Copas. “Abre las compuertas de tu corazón para que fluya una nueva ola de amor, fertilidad y emociones renovadas con total confianza”.
Sagitario
Los sagitarianos expandirán sus emociones y conectarán con una pasión auténtica. Reconocés qué vínculo merece tu entrega y qué historia debe quedar atrás
- Carta de la suerte: El Juicio. “ Te trae la claridad del despertar y te ayuda a hacer el balance definitivo para dejar el pasado atrás”.
Capricornio
Los nacidos en Capricornio se aferran a la Luna llena para ordenar emociones y sanar vínculos pendientes.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior”.
Acuario
La Luna creciente en el signo de Acuario pide paciencia para ordenar emociones y sanar vínculos pendientes.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior.”.
Piscis
Los nacidos en Piscis tendrán la oportunidad de realizar un viaje romántico que renovará su energía afectiva y emocional.
- Carta de la suerte: El Mundo. “Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior”.