Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 11 de junio?

El Sol continúa su recorrido por Géminis. La temporada de este signo de aire nos predispone a explorar, a animarnos a experimentar cosas nuevas, a hacerle lugar a nuestras preguntas y curiosidades. Por otro lado, como este fin de semana se unen matemáticamente Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer también puede suceder que los interrogantes principales sean en torno a nuestra relación con la infancia, con el pasado, la familia y, sobre todo, el modo en que nos vinculamos con las emociones.

Las predicciones del fin de semana largo de junio, según el ascendente

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Tauro y activa la zona de tu carta natal asociada a los recursos y el valor. Si bien estos días el foco puede estar puesto en temas económicos y financieros, vale pensar que los recursos no solo son materiales: también podés recurrir a lo emocional, lo simbólico, a tu capital afectivo, a tus contactos.

Tip: el valor siempre es relativo.

Ascendente en Tauro

Información energética importante: Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido en Cáncer y mantiene su conexión matemática con Júpiter (planeta de la expansión) que también transita por este signo. Esta configuración ilumina tu situación vincular y trae preguntas sobre el cuidado y las formas en que se protege la intimidad de la relación.

Tip: la intimidad lleva tiempo.

Ascendente en Géminis

Tu temporada continúa avanzando y es posible que al mismo tiempo que se van aclarando algunas dudas, vayan surgiendo nuevas preguntas. El recorrido de Mercurio (tu regente) por Cáncer orienta los interrogantes hacia temas vinculados al hogar, la pertenencia y el modo en que sentís cuidado y protección.

Tip: hay respuestas que no son instantáneas.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante: Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) conectan en tu signo y te proponen amigarte con tu sensibilidad y vulnerabilidad. Además, esta configuración pone el foco en tu situación vincular: ¿cómo circula el afecto en tu pareja?

Tip: las emociones son cambiantes.

Las personas con ascendente en Cpancer deberán amigarse con tu sensibilidad y vulnerabilidad Pexels

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Géminis en la zona de tu carta natal asociada al futuro. Es buen momento para reconsiderar si lo que estás haciendo en tu día a día está orientado a construir ese futuro que imaginas. A su vez, Mercurio, Venus y Júpiter en Cáncer llevan su energía hacia la zona de tu carta natal asociada a los finales y te ayudan a desprenderte de viejos patrones infantiles.

Tip: no todo lo que termina se pierde.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Cáncer y este fin de semana conecta en cuadratura con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esta configuración puede sentirse tensamente ya que pone en jaque tu paciencia, te invita a recordar que los tiempos de la emoción son más lentos de lo que te gustaría.

Tip: hay procesos que no pueden apurarse.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido en Cáncer y se une matemáticamente con Júpiter en la zona de tu carta natal asociada al trabajo. En términos energéticos, esta interacción trae expansión y ganas de crecer. Es una buena oportunidad para jugártela por demostrar de qué sos capaz.

Tip: los hechos hablan por vos.

Ascendente en Escorpio

Mientras que Plutón (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Acuario, el ingreso de Marte (tu antiguo regente) en Tauro, tu eje complementario, revive viejos conflictos en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. El desafío está en ver que este momento es distinto al anterior.

Tip: para un resultado diferente, reaccioná de otra manera.

El ascendente en Escorpio revive viejos conflictos en la zona de tu carta natal asociada a la pareja Freepik

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: son los últimos días de Júpiter (tu regente) en Cáncer. Pero antes de su pasaje a Leo, Júpiter se une en conjunción con Venus (planeta de las relaciones) en Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. La enseñanza es básica pero profunda: la primera persona con la que tenés que construir una intimidad amorosa, es con vos.

Tip: suavizá tu exigencia.

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar, este fin de semana se encuentra muy activado el ámbito de tu carta vinculado a la pareja por los recorridos de Júpiter, Venus y Mercurio en Cáncer. La unión de Júpiter y Venus pone en escena que en una relación también es importante tener una visión conjunta de proyectos y objetivos.

Tip: construir de a dos.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su marcha retrógrada por tu signo y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. El recorrido de Marte (planeta de la acción) en Tauro activa la zona de tu carta asociada a la familia y la pertenencia con energía de avance. Es un buen momento para encarar una mudanza de casa o ciudad. Los recorridos de Venus, Mercurio y Júpiter en Cáncer potencian las preguntas sobre qué es construir un refugio para vos.

Tip: los cambios llegan después de que una forma se estabilice.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, estos días el mayor movimiento planetario ocurre en Cáncer, donde transitan Mercurio, Venus y Júpiter activando la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es un gran momento para concentrarte en vos.