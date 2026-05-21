Temporada de Géminis: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

El Sol es la fuente vital del Zodíaco, y durante estos días estará transitando por Géminis, entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Eso significa que hay energía geminiana disponible para sintonizar porque cuando el Sol recorre un signo, su energía marca el clima astrológico del mes. Entonces, para aprovechar esta temporada, es importante comprender qué rol cumple este signo en la secuencia del Zodíaco.

En este despliegue, Géminis viene después de Tauro —momento de atención a las necesidades básicas y al descanso del cuerpo—. Después de este tiempo de calma, el pasaje a Géminis trae movimiento: la energía salta, vuela y se dispersa; se abren múltiples caminos, aparece la posibilidad de curiosear y probar distintas opciones.

Qué dicen los astros Freepik

En la astrología, Géminis representa la relación con el juego, el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación. En ese sentido, esta temporada nos permite que pongamos consciencia allí, que se ilumine qué mensaje queremos transmitir —y también qué podemos comunicar y qué no (y pensar por qué). Además, esta temporada nos invita a divertirnos, a entregarnos a lo lúdico, así como nos propone ver que hay otras perspectivas posibles, abrirnos a explorar. Más allá de “ser de Géminis” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Géminis pone el acento en el aprendizaje y activa una curiosidad por investigar. En ese sentido, es buen momento para hacer algún curso corto que permita sumar un nuevo conocimiento.

Para el ascendente en Aries, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación. Esto puede servir para trabajar la forma en que se transmiten los mensajes: desde la velocidad con que se habla hasta el tono y, por ejemplo, atender a cierta vehemencia que a veces puede sonar muy imperativa.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Géminis trae flexibilidad en el manejo del dinero, que puede ser interesante siempre y cuando no se transforme en despilfarro.

Para el ascendente en Tauro, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y valores. Es buen momento para investigar alternativas financieras pero también para cuestionar a qué se le otorga valor e incluso reconocer la importancia del valor simbólico, el valor de los afectos, el valor de la estabilidad.

Comienza la temporada de Géminis

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Géminis trae vitalidad y, sobre todo, muchísima energía disponible para conectar con lo más propio y auténtico. Es buen momento para quedarse con las preguntas abiertas, para aceptar las dudas como algo inherente al modo de ser. También implica impulso de comienzo, y es ideal para plantar una semilla de los nuevos proyectos por venir.

Para el ascendente en Géminis, es una gran oportunidad para aceptarse con vueltas, titubeos, una energía pensativa que duda casi por default pero sabiendo que nada de todo eso impide tomar decisiones fuertes y profundas.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada trae energía de exploración y juego, pero también de aceptación ante lo que ya no va más.

Para el ascendente sucede algo parecido, el Sol en Géminis activa la zona de la carta natal asociada a los finales y esto es una oportunidad para que se vuelva consciente aquello que está listo para terminar. El desafío es no caer en la nostalgia.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Géminis activa el costado más vincular y social. La energía acompaña para hacer planes distendidos y divertidos. También es momento de ir pensando en el futuro, de animarse a una perspectiva de largo plazo.

Para el ascendente en Leo, el Sol en Géminis activa la zona de la carta natal asociada a los grupos y lo colectivo. Puede ser una buena oportunidad para fomentar la amistad, especialmente para reconectar con los planes grupales. Es un buen momento para recordar que el liderazgo también implica contagiar entusiasmo e inspiración.

Las predicciones, según signo y ascendente Shutterstock.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada de Géminis trae una sensación de exigencia porque aparecen en primer plano los objetivos pendientes. Es bueno saberlo para organizarse bien y hacer un pequeño esfuerzo extra.

Para el ascendente en Virgo, sucede algo parecido: se activa la zona de la carta natal asociada a la profesión y el trabajo y esto pone a prueba la eficiencia. La clave es la disciplina, aunque puede que algunas cosas queden más desprolijas de lo esperado. Y está bien que así sea.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada de Géminis es afín por su energía de aire, y por eso, activa la faceta más sociable y comunicativa. Es un buen momento para preguntarte qué planes querés hacer y con quiénes.

Para el ascendente en Libra, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y la vocación. Pueden aparecer viajes inesperados u organizados; también es un momento valioso para hacerle lugar a las inquietudes de sentido y dirección vital. Ojo, la dirección vital no tiene por qué ser algo solemne, es una búsqueda sincera de bienestar.

A cada signo y ascendente le depara algo distinto Shutterstock

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Géminis ilumina temas inconscientes que necesitan emerger y ser elaborados. La vibración geminana puede ayudar y traer una perspectiva liviana para descomprimir tensiones, con humor, con ironía y aliviar el dramatismo.

Para el ascendente en Escorpio, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente, con energía mental. Esto puede llevarte a preguntas muy interesantes, pero es bueno saber que tal vez no puedas responderlas con palabras. Puede ser un momento ideal para tener una charla honesta que cierre un ciclo emocional pendiente.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Géminis pone el foco en temáticas vinculares: pareja, alianzas, socios e incluso adversarios. Puede ser un momento idóneo para tener un diálogo sincero que permita revisar o renovar una relación. Es una etapa para revisar pactos y pensar otras posibilidades de negociación.

Para el ascendente en Sagitario, sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. La energía acompaña para el encuentro amoroso. Puede aparecer alguien nuevo o ver cómo se avanza y profundiza la confianza de un vínculo. Cuidado con la idealización.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada geminiana es ideal para flexibilizar algunas estructuras diarias. Es buen momento para probar desde el ensayo y error, para ver si es posible cambiar la rutina.

Para el ascendente en Capricornio, sucede algo similar, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la organización y los hábitos. Es un buen momento para ver si estás conforme con tu agenda, para probar alternativas en la administración del tiempo, y ver cuáles son tus prioridades innegociables.

Acuario

Para el Sol en Acuario, esta temporada es afín por su velocidad mental y su impronta social. En términos energéticos, trae una vibración vital, de estímulo y consciencia de sí. Es buen momento para poner el foco en lo propio: ¿qué te hace sentir vos?

Para el ascendente en Acuario, sucede algo similar, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y esto puede ser interesante para reencontrarte con quién sos, quién querés ser y ver cómo está la relación más importante de todas: la que estableces con vos.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada de Géminis lleva su energía al plano más mental, algo que a veces resulta extraño, porque en general predomina lo emocional. Por eso, puede ser interesante hacer un ejercicio de consciencia y ver cómo viene la capacidad de objetivar y pensar algunas cosas más racionalmente.

Para el ascendente en Piscis, se activa la base emocional de la carta natal y el escenario vital asociado al hogar y la pertenencia. En ese sentido, pueden aparecer temas sensibles vinculados con la familia. Es buen momento para buscar los puntos de encuentro, y para tomarse algunas peleas clásicas y repetidas con más humor. A veces no queda otra.