Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 11 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Libra y después de días intensos y movilizantes por el eclipse, esta temporada nos da un respiro. En primer lugar, Venus (planeta de las relaciones) en tránsito por Escorpio conecta con Marte (planeta de la acción) en Cáncer. Este trígono de elemento Agua es un bálsamo para las altas emociones, y puede aquietar turbulencias. Además, Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Géminis conecta matemáticamente con el Sol en Libra y su interacción trae fluidez en el plano mental y reflexivo. Por su parte, la Luna se encuentra en fase creciente y transita por Acuario y Piscis, mientras se prepara para adquirir carácter de llena.

Este fin de semana habá Luna creciente en Acuario y Piscis

Estos tránsitos afectan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Para saber mejor qué implican, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los movimientos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer en la base emocional de tu carta natal y conecta en trígono con Venus (planeta asociado a las relaciones) en Escorpio. Esta interacción dialoga con la temporada de Libra, tu eje complementario, y subraya la importancia de atender la temática vincular y afectiva en tu día a día. Es buen momento para blanquear con vos qué te está pasando y qué es lo que querés para lo que viene con tu familia y afectos.

Tip: las emociones también se tienen que descargar.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido en Escorpio, tu eje complementario, y mantiene su conexión con Marte (planeta de la acción) en Cáncer. Esta interacción puede remover viejos duelos y echar luz sobre algunos conflictos pasados y/o presentes que venías dejando de lado.

Tip: la verdad es inapelable.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Libra en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. En términos psicológicos, es un gran momento para que sintonices tu ingenio y talento para hablar, gestionar, y negociar. Esto se potencia porque Júpiter (planeta asociado a la expansión) en tránsito por tu signo conecta con el Sol (fuente de energía del Zodíaco) en Libra. Eso sí: este planeta acaba de iniciar su período de retrogradación, así que no te extrañes si sentís saturación y ganas de descansar de tanto palabrerío.

Tip: a veces, menos es más.

Ascendente en Cáncer

Marte transita el signo de Cáncer

Marte (planeta asociado a la acción) continúa su recorrido por tu signo y este fin de semana conecta en trígono con Venus (planeta asociación a las relaciones) en Escorpio, y con la Luna (tu regente) en Piscis. De modo que la vibración acuática continúa siendo predominante y es probable que sientas que estás con un grado mayor de emocionalidad. Es bueno saberlo para dejar que decante, para no forzarte a hacer nada que no tengas ganas de hacer.

Tip: rodéate de quienes mejor te comprenden en estos momentos.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Libra en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y este fin de semana conecta en trígono con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Géminis. Esta interacción puede llevarte a reflexionar cuál es tu relación con las redes sociales, ver si hay equilibrio o no entre las interacciones virtuales y presenciales; en síntesis, pone el foco en tu modo de vincularte.

Tip: ¿hay algo que te gustaría cambiar?

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su marcha directa por Libra y funciona como un excelente período para avanzar en negociaciones y proyectos de a dos. Por otro lado, Saturno (planeta asociado al compromiso) continúa su marcha retrógrada por Piscis, tu eje complementario, y empieza a delinear su propuesta en términos de responsabilidad afectiva: ¿te están cuidando? ¿Te estás cuidando?

Tip: podés decir que no sin dar explicaciones.

Ascendente en Libra

Tu temporada continúa a paso firme y este fin de semana hay un pequeño respiro después de días de máxima intensidad. Por un lado, el Sol en tránsito por tu signo conecta en trígono con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Géminis y esto trae reflexividad y lucidez para comunicarte. Por otro lado, Venus (tu regente) en tránsito por Escorpio conecta en trígono con Marte (planeta de la acción) en Cáncer y esto permite que te animes a descargar emociones, que siempre viene bien.

Tip: estar impecable no es sinónimo de perfección.

Ascendente en Escorpio

Información energética importante para vos: Plutón (tu regente) retoma su marcha directa este sábado 12 y empieza a despedirse, lentamente, de su largo tránsito por Capricornio. No tiene efecto inmediato, pero puede ser que con el paso de los días vayas entendiendo mejor retrospectivamente algunas de tus decisiones del último tiempo. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido por tu signo y potencia tu faceta más intensa y sexual.

Tip: no te defiendas de lo que sentís.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) empezó su período de retrogradación en Géminis, que se extenderá hasta el 4 de febrero. Es una excelente oportunidad para que reflexiones sobre la administración de tus recursos, de tu energía. Puede ser que caigan fichas sobre excesos y exageraciones propias o ajenas. Por otro lado, es buen momento para dosificar la información que recibís.

Tip: ¿y si te das un descanso de las redes sociales y el celular?

Ascendente en Capricornio

Plutón se prepara para dejar Capricornio Nasa

Información energética importante: Plutón (planeta asociado a la transformación) este sábado 12 retoma su marcha directa en tu signo y no volverá a Capricornio por los próximos cien años. Por eso, en términos psicológicos es un regalo del cosmos para recapacitar y reflexionar sobre tu relación con los modelos y mandatos como algo ajeno. Es un gran momento para decir que no, para separarte de exigencias que no te pertenecen.

Tip: aceptá tu poder y empezá a usarlo más conscientemente.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su período de retrogradación por Tauro y este fin de semana conecta con la Luna (fuente de energía del Zodíaco) en tu signo y con Venus (planeta de las relaciones) en Escorpio. Estas conexiones se dan en puntos clave de tu carta natal y pueden ayudarte a decodificar si hay algo que ya cambió en tu modo de relacionarte con tu familia y tu trabajo.

Tip: depende de vos.

Ascendente en Piscis

Saturno (planeta asociado al compromiso) en su tránsito por tu signo conecta con la Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) en Piscis. Esta interacción es sutil, pero puede ser ordenadora para entender lo que te estaba pasando. Por otro lado, es bueno saber que Júpiter (planeta de la expansión) inició su período de retrogradación en Géminis, en la base emocional de tu carta natal, y trae energía de reflexión introspectiva sobre temas familiares.

Tip: momento de repliegue.