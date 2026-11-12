Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 13 de noviembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Escorpio y esta temporada propone conectar con las etapas que terminan, pero también con los ciclos que comienzan gracias a que algunas dejan de estar en nuestra vida. En ese sentido, la unión de Marte (planeta de la acción) con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Leo añade una vibración optimista y luminosa al modo en que elaboramos lo que nos pasa. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana se perfecciona la conexión matemática con Júpiter (planeta de la expansión). Esta configuración ilumina la zona de tu carta natal asociada a la identidad con energía de protagonismo y reconocimiento.

Tip: no tenés que pedir permiso para hacer lo que te da felicidad.

Ascendente en Tauro

El Sol continúa su recorrido por Escorpio, tu eje complementario, y este fin de semana forma una cuadratura con Marte y Júpiter en Leo. Esta configuración puede traer una tensión productiva entre lo que vos necesitás y lo que los demás esperan que hagas. Por otro lado, Venus (tu regente) recupera su marcha directa en Libra y te permite actuar con más estrategia.

Tip: revisá los acuerdos que diste por sentado hace tiempo.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y este fin de semana conecta con Plutón en Acuario. Esta configuración puede traer a la superficie un sentimiento que preferías no nombrar todavía.

Tip: elegí bien a quién le contás lo que estás pensando.

A cada ascendente le depara algo distinto Freepik

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) transita por Capricornio, tu eje complementario, y lleva su energía de cuidado y contención al ámbito de la pareja. Puede ser un buen momento para retomar una charla pendiente con madurez emocional.

Tip: estar en desacuerdo no siempre es un problema.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana forma una cuadratura con Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en tu signo. Esta configuración ayuda a dejar atrás viejos resentimientos familiares y apostar por una dinámica más fluida.

Tip: no te lo tomes personal.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y este fin de semana conecta con Plutón en Acuario. Es bueno saber que esta interacción puede hacer que veas las cosas de manera más tajante y absoluta.

Tip: intentá relativizar.

Ascendente en Libra

Información importante: Venus (tu regente) recuperó su marcha directa en tu signo. Este cambio de dirección puede servir para tomar decisiones que estuviste meditando con dudas durante estas semanas.

Tip: confiá en tu propio criterio.

Qué dicen los astros para este fin de semana

Ascendente en Escorpio

Información importante: este fin de semana el Sol en tránsito por tu signo forma una cuadratura con Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Leo. Esta configuración activa la zona de tu carta asociada al desarrollo profesional con determinación y confianza.

Tip: es ahora.

Ascendente en Sagitario

Información importante: Júpiter (tu regente) mantiene su unión con Marte en Leo, y este fin de semana esa configuración forma una cuadratura con el Sol en Escorpio. En términos psicológicos, puede ser que sientas cierta desorientación: querés dar un gran paso, pero también es posible que tengas miedo. La clave está en no juzgarte. Tip: la ambivalencia existe.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y este fin de semana forma una cuadratura con la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) en tránsito por tu signo. Si bien se trata de un movimiento sutil puede servir para registrar cómo estás sintiéndote con respecto a tu trabajo.

Tip: una vez que tengas el diagnóstico vas a poder ajustar lo que sea necesario.

Horóscopo del fin de semana Enrique Meseguer en Pixabay

Ascendente en Acuario

La zona de tu carta natal asociada a la pareja se mantiene muy activa por los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en Leo, tu eje complementario. La energía acompaña para disfrutar de a dos y conectar con romanticismo. También es buen momento para oxigenar una dinámica vincular.

Tip: estar en compañía y ser independiente no son excluyentes.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, este fin de semana el mayor voltaje energético se da en la zona de tu carta natal asociada a la rutina, donde se unen Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en tránsito por Leo. Puede ser una gran oportunidad para reordenar tu día a día en función de algo que te entusiasme y te encienda.