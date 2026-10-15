Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 16 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Libra. Esta temporada favorece las ganas de compartir y de encontrarnos con otros. Por su parte, la cuadratura entre Júpiter (planeta de la expansión) en su tránsito por Leo y Mercurio (planeta de la comunicación) en tránsito por Escorpio pone de relieve luces y sombras de nuestra relación con el control e interpela hasta qué punto estamos dispuestos a soltarlo para poder crecer.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Mientras que Marte (tu regente) continúa su recorrido por Leo y mantiene estimulada tu faceta más individual, la temporada de Libra, tu eje complementario, ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja y te recuerda la importancia de cuidar el balance entre tu desarrollo personal y tu situación vincular.

Tip: no todo depende de tu esfuerzo.

Qué dicen los astros

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio, tu eje complementario, y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con intensidad emocional. Mientras tanto, la cuadratura entre Júpiter en Leo y Mercurio en Escorpio pone en escena si en el vínculo hay confianza o control.

Tip: la confianza no se exige.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y estos días se une en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Leo. Esta configuración es una buena oportunidad para animarte a abordar temas difíciles, encontrarles un nuevo sentido y trascenderlos.

Tip: algunas respuestas necesitan profundidad.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Capricornio, tu eje complementario. Aunque se trata de un movimiento sutil, puede ayudarte a registrar cómo se está construyendo tu vínculo y qué lugar le das a tus necesidades emocionales en la pareja.

Tip: el cuidado no puede ser unilateral.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Libra y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación con energía de negociación y diplomacia. Puede ser buen momento para apostar por un nuevo contrato. Eso sí: como Júpiter (planeta de la expansión) en tránsito por tu signo conecta con Mercurio en Escorpio te conviene revisar bien la letra chica.

Tip: preguntá los detalles antes de comprometerte.

Este es tu ascendente para este fin de semana

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y estos días se une en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Leo, activando la zona de tu carta natal asociada a los finales. Esta configuración es una buena oportunidad para ir hasta el fondo de tus conflictos sin miedo: atravesarlos es una instancia necesaria para después estar mejor.

Tip: las dificultades también se conversan.

Ascendente en Libra

Tu temporada continúa avanzando y eso te suma vitalidad. Por su parte, Venus (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y te propone entrar en contacto con las capas profundas de tus necesidades afectivas. Es buen momento para preguntarte qué hay detrás de algunos conflictos que se repiten.

Tip: comprender qué detona el conflicto puede ayudar a transformarlo.

Ascendente en Escorpio

Venus (planeta de las relaciones) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y Mercurio (planeta de la comunicación) también transita por tu signo. Estos movimientos pueden traer preguntas que te ayuden a entender mejor qué cambió en tu forma de vincularte.

Tip: a veces solo hay que aceptar que algo es distinto.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y estos días forma una cuadratura con Mercurio (planeta de la comunicación) en Escorpio. Esta configuración es ideal para animarte a mirar aspectos negativos y obstáculos de una situación de un modo comprensivo y estratégico.

Tip: lo importante es cómo te tomás el conflicto.

¿Qué dice tu horóscopo ascendente? LA NACION

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y durante estos días descansa de las conexiones planetarias. Por otro lado, la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) este fin de semana transita por tu signo y funciona como un amable recordatorio tanto de tus necesidades emocionales como de la importancia de pasar tiempo en tu casa.

Tip: ¿hace cuánto no tocas el pasto?

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha retrógrada en Géminis en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Progresivamente, su propuesta de exploración y apertura a nuevas opciones de quién sos y querés ser empieza a sentirse. A su vez, Plutón (planeta asociado a la transformación) en tránsito por tu signo retomó su marcha directa y eso puede traer mayor claridad y determinación en tus decisiones.

Tip: las definiciones son cambiantes.

Ascendente en Piscis

Mientras Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, este fin de semana la zona de tu carta natal más activa es aquella asociada al extranjero y el sentido vital, donde transitan Venus y Mercurio por Escorpio. Si estás pensando en viajar o en organizar un viaje para conocer nuevas dimensiones tuyas, es un buen momento.