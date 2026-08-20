Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 21 de agosto?

El Sol está terminando su recorrido por Leo. Aunque esta temporada se despide, los tránsitos de Júpiter (planeta de la expansión) y Mercurio (planeta de la comunicación) en este signo nos recuerdan lo aprendido durante este mes: ser leales con nuestras búsquedas y deseos. Por su parte, la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) recorre Sagitario y va preparándose para el eclipse de Luna llena en Piscis. Por último, el recorrido de Marte (planeta de la acción) en Cáncer pone de relieve la importancia de cuidar nuestros afectos y, al mismo tiempo, de sentirnos protegidos. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Esta semana, el recorrido de Marte en Cáncer pone de relieve la importancia de cuidar nuestros afectos

Ascendente en Aries

Es posible que el recorrido de Marte (tu regente) por Cáncer sensibilice tu percepción y que sean días en los que estás más a la defensiva. Es posible que aparezca una reactividad innecesaria porque interpretás como ataque un simple comentario.

Tip: no te tomes todo personal.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Libra y este fin de semana se opone a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esta configuración puede traer algún tipo de tensión entre lo que necesitás para sentir equilibrio emocional y lo que, en cambio, te da seguridad material.

Tip: ¿es excluyente?

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Leo y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación con energía expresiva y de brillo. Es un buen momento para algún lanzamiento o compartir un proyecto que hace tiempo venís preparando mostrando de qué sos capaz.

Tip: sentir orgullo de lo que hiciste no te vuelve un ególatra.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y se va preparando para el eclipse. Es bueno saberlo porque posiblemente sean días de mayor sensibilidad. En sintonía, el recorrido de Marte (planeta de la acción) en tu signo te pone en alerta y un poco a la defensiva.

Tip: sentirte vulnerable no justifica la agresividad.

Estos son los escenarios que se presentan para cada ascendente

Ascendente en Leo

Tu temporada se va terminando, pero los tránsitos de Júpiter (planeta de la expansión) y Mercurio (planeta de la comunicación) en tu signo permiten que tengas herramientas para procesar todo lo que estás sintiendo y necesitas decantar después del eclipse solar en Leo.

Tip: tomá nota de tus sentimientos.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Leo y activa la zona de tu carta natal asociada a los finales con energía de consciencia. Es una oportunidad para ver que los modelos de éxito son, por definición, ideales e imposibles.

Tip: no te compares con quien recorrió un camino muy distinto al tuyo.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en tu signo, y este fin de semana se opone a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries, tu eje complementario. Esta configuración trae una interesante combinación de deseo y estructura: podés sentir que lo que te conecta con el placer tironea contra responsabilidades asumidas en el vínculo.

Tip: el compromiso no es sinónimo de sometimiento.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y poco a poco va desplegando su energía de actualización en tu dinámica familiar. Puede ser buen momento para aceptar un cambio que en otro momento te hubiera resultado inadmisible.

Tip: no te resistas a las etapas.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y conecta con la Luna en tránsito por tu signo. Si bien es una interacción sutil, favorece tu energía entusiasta y, sobre todo, tu capacidad de liderazgo para convencer y persuadir.

Tip: valorá tu buena fortuna y acompañala con ímpetu.

Las predicciones según le ascendente y las sugerencias para la semana

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y este fin de semana se opone a Venus (planeta de las relaciones) en Libra. Esta configuración puede traer fricción entre lo que sentís que tenés que hacer por obligación y lo que te gustaría hacer por placer. Es una tensión clásica que ya la conocés: eso puede jugar a tu favor para que cambies un patrón de comportamiento.

Tip: no pasa nada si una vez elegís por placer.

Ascendente en Acuario

Si bien la temporada de Leo está terminando, los recorridos de Júpiter y Mercurio mantienen activa la zona de tu carta asociada a la pareja con una propuesta de reconexión emocional y afectiva. Es una buena oportunidad para vincularte desde la confianza y animarte a mostrar lo que sentís sin necesidad de pensar en el futuro.

Tip: vos sabés mejor que nadie que la conexión solo ocurre en tiempo presente.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Aries y durante estos días conecta con Marte (planeta de la acción) en Cáncer, activando la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Esta configuración puede ayudarte a clarificar lo que querés en relación con tu familia y tus modos de cuidar y buscar protección.