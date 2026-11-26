El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por los primeros grados de Sagitario y este fin de semana hay movimientos de alto impacto. Por un lado, el Sol se opone a Urano (planeta de los cambios) en Géminis. Esta configuración puede poner en jaque nuestra manera de pensar, cuestionar el modo en que vemos las cosas o traer una revelación que nos haga reflexionar sobre una situación de una manera inesperada. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo emocional de seis meses en esa zona de nuestra carta natal.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Aries

Información importante: Marte (tu regente) ingresó en Virgo y trae una propuesta metódica, precisa y concreta. Puede ser una gran oportunidad para optimizar tu relación con el tiempo y para valorar los detalles. Además, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación.

Tip: ¿qué mensaje está listo para ser comunicado sin agresividad?

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Libra y te propone practicar la diplomacia y manejar con estrategia una negociación afectiva o laboral. En sintonía, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta asociada a los valores y puede servirte para amigarte con el poder de las palabras.

Tip: intentá enfatizar los aspectos lindos.

Ascendente en Géminis

La Luna llena en tu signo del martes cerró un ciclo emocional de seis meses. Esta lunación se dio en conjunción con Urano (planeta asociado a los cambios) en tu signo. En términos energéticos, es posible que estés sintiendo mayor ruido mental y la necesidad de tomarte un descanso ante tantos estímulos.

Tip: buen momento para hacer una escapada.

Horóscopo semanal. Foto: Canva

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el efecto de la Luna llena en Géminis del martes, que para vos cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. En términos energéticos, es una buena ayuda para aceptar que hay algunos ciclos que ineludiblemente deben terminar.

Tip: momento de transición.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) en su tránsito por Sagitario se opone a Urano (planeta de los cambios) en Géminis. Esta configuración te propone encontrar un nuevo equilibrio entre tus deseos personales y los proyectos que compartís con otras personas. Para completar el cuadro, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo.

Tip: cuidá a tus amistades más leales.

Ascendente en Virgo

El ingreso de Marte (planeta de la acción) en tu signo es una gran noticia en esta época del año en que el cansancio empieza a ser innegociable. En ese sentido, este tránsito puede servir para que elijas tus batallas y no te sobrecargues queriendo resolver todo. Además, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y es buen momento para ver el camino recorrido.

Tip: tus logros merecen ser celebrados.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su marcha directa en tu signo y realza tu faceta más coqueta y seductora. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el sentido vital. Puede ser interesante mirar hacia atrás y reconocer si algo cambió en el modo en que te vinculas con tus decisiones.

Tip: las perspectivas son móviles.

Qué dicen los astros para este fin de semana

Ascendente en Escorpio

El recorrido de Mercurio (planeta de la comunicación) por tu signo puede predisponerte a revisar algunas ideas que parecían muy arraigadas en tu modo de ver el mundo. Además, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Puede ser una buena oportunidad para descubrir tu capacidad de expresar lo que te pasa sin enojarte.

Tip: a veces hay que saber dejar pasar alguna provocación.

Ascendente en Sagitario

Tu temporada continúa muy activa y con movimientos de alto impacto. Este fin de semana el Sol se opone a Urano (planeta de los cambios) en Géminis, tu eje complementario. Esta configuración pone en tensión tus ganas de crecer en una pareja con tus deseos de autonomía y libertad. El secreto está en sostener la ambivalencia y ver las vías de equilibrio. En sintonía, la Luna llena en Géminis cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja y suma una pizca de humor para sobrellevar la situación.

Tip: con entrega.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries con una propuesta de introspección y cautela antes de avanzar en una dirección incierta. Es bueno pensar este momento como una instancia de meditación y reflexión, sin precipitarte a una decisión que no te convence. La Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina e interpela tu administración del tiempo.

Tip: a veces no hay respuestas correctas.

Horóscopo del fin de semana Enrique Meseguer en Pixabay

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) en su recorrido por los primeros grados de Géminis se opone al Sol (fuente de energía del zodíaco) en Sagitario. Esta interacción puede servir para iluminar cómo te estás sintiendo frente a este tránsito que recién empieza y que, durante los próximos siete años, irá reconfigurando el modo en que te relacionás con vos. En sintonía, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la identidad.

Tip: los cambios también tienen su ritmo.

Ascendente en Piscis

El ingreso de Marte (planeta de la acción) en Virgo, tu eje complementario, activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con energía de deseo y confrontación. Es bueno saberlo porque pueden ser días en que estés más a la defensiva. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del martes cerró un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta natal.