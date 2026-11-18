Entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, el Sol transita por Sagitario y esto implica energía sagitariana disponible para sintonizar y usar. Para el Zodíaco, el Sol representa nuestra fuente de energía vital y su recorrido por cada signo configura el clima astrológico del mes.

Para aprovechar la temporada, es fundamental tener presente qué lugar ocupa Sagitario en la secuencia del zodíaco. En este despliegue, es el noveno signo y viene después de Escorpio —momento de intensidad, de contacto con el conflicto y la muerte como parte de los ciclos vitales—. En el momento sagitariano, se habilita la confianza para encontrar una resolución, darle un sentido a la experiencia transformadora y convertirla en un impulso para seguir creciendo.

La temporada de Sagitario va del 22 de noviembre al l 21 de diciembre

En la astrología, Sagitario se asocia con la sabiduría, el conocimiento, la celebración, los viajes, el extranjero y el optimismo. Sagitario sabe que los conflictos pueden superarse y que siempre es posible encontrar una salida. Por eso, esta temporada es una buena oportunidad para ampliar el horizonte y mirar las situaciones desde otra perspectiva. Nos invita a valorar el camino recorrido y a celebrar lo vivido. Más allá de “ser de Sagitario” o no, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Sagitario es especialmente afín por su energía de fuego y puede traer un impulso renovado para crecer y animarse a ir más lejos. Es buen momento para la inspiración.

Para el ascendente, el Sol en Sagitario activa la zona de la carta natal asociada a la expansión y el sentido. Es una buena oportunidad para recuperar la brújula en tus búsquedas personales.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Sagitario propone dejar de darle vuelta a situaciones emocionales que ocupan demasiado espacio. Puede ser buen momento para aceptar que no siempre se tiene razón, pedir perdón o aceptar unas disculpas.

Para el ascendente, el Sol en Sagitario activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y favorece una conexión más libre y espontánea con el deseo y el placer.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Sagitario pone el foco en la pareja y refresca las ganas de compartir tiempo de a dos. Puede ser una oportunidad para resolver una diferencia, para hacerle lugar al disfrute y vencer la inercia de la rutina.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es momento de abrirse con sinceridad, de reflexionar en conjunto cómo se está viviendo la situación vincular.

Empieza la temporada de Sagitario

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Sagitario trae energía expansiva en el plano de la rutina. Puede ser buen momento para revisar cómo te estás organizando y encontrar maneras más sencillas y estimulantes de cuidar tu salud.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y la salud. La energía acompaña para priorizar el cuerpo y su cuidado.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Sagitario trae una energía vital y expansiva. Es un momento vivaz, que afianza la autoestima e invita a diferenciarse y expresarse con libertad.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad con pura vibración fueguina y esto puede ayudar a conectar con lo que enciende y entusiasma. Puede ser buen momento para empezar algún hobby inspirador.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada de Sagitario trae energía de confianza para tomar decisiones. Puede ser buen momento para organizar una mudanza y para encarar cambios que ayuden a recuperar fluidez en la dinámica familiar.

Para el ascendente, se activa la base emocional de la carta natal. Esto puede ayudar a resolver y destrabar conflictos familiares con una solución armónica.

Las predicciones para esta temporada

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada sagitariana trae curiosidad y ganas de aprender e investigar. Es buen momento para incorporar nuevos conocimientos, para empezar algún curso o una práctica novedosa.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación y el pensamiento. Es una buena oportunidad para asimilar y comprender una situación que hace un tiempo está molestando.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Sagitario evidencia qué vínculos y proyectos merecen seguir formando parte de tu vida.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los recursos y pone el foco en aquello que se valora. Es una invitación a cuidar y agradecer las herramientas con las que se cuenta.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, esta temporada trae energía vital y renovada. Se siente posible encarar lo que sea, con alegría y entusiasmo. Es una gran oportunidad para confiar en tu capacidad de crecer.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad con energía de celebración. Es buen momento para sintonizar qué es lo que guía tus acciones: ¿la emoción, los vínculos, un anhelo espiritual?

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Sagitario trae energía de cierre y repliegue, porque prepara el terreno en el plano inconsciente para el nuevo ciclo solar que se avecina el mes que viene. En ese sentido, propone bajar el ritmo y liberar espacio dejando cosas atrás.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales. Es bueno saberlo porque posiblemente sean días de mayor cansancio y un ánimo más sensible.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Sagitario pone en primer plano la importancia de la amistad y de mantener proyectos en equipo. Es un buen momento para recuperar espacios de diversión, para entrar en contacto con comunidades inspiradoras.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo, y en ese sentido puede ser un buen momento para conectar con aquellos vínculos de afinidad que potencian la alegría de vivir.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada de Sagitario trae energía de concreción y resolución en el plano profesional. Puede ser buen momento para detectar qué esfuerzo falta para llegar a la meta.

Para el ascendente, sucede algo parecido, porque se ilumina la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional y es posible que sea un momento de exigencia y mucho trabajo.