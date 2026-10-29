Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 30 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Escorpio y esta temporada propone ir a fondo con las emociones y animarse a enfrentar los conflictos. La intensidad escorpiana se encuentra en un momento de clímax, porque todavía persiste el efecto de la Luna llena en Tauro, del 26 de octubre, que cerró un ciclo de seis meses en la zona Tauro de nuestra carta natal. A su vez, Mercurio (planeta de la comunicación) comenzó su período de retrogradación en Escorpio y añade una dimensión introspectiva. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana conecta en cuadratura con Mercurio (planeta de la comunicación) en Escorpio. Esta interacción puede ayudarte a asumir tu liderazgo y poner en palabras tus ambiciones. Por otro lado, la Luna llena en Tauro del lunes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos.

Tip: tu mejor recurso sos vos.

Ascendente en Tauro

Información energética importante: es posible que todavía estés bajo el efecto de la Luna llena en tu signo del lunes, que cerró un ciclo personal de seis meses. Es buen momento para soltar versiones viejas de vos, para sacarte de encima ideas cristalizadas que ya no te pertenecen.

Tip: no te olvides de alimentar el ocio.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) empezó su período de retrogradación en Escorpio y este fin de semana se une en cuadratura con Marte (planeta de la acción) en Leo. Esta configuración sirve para abordar temas difíciles con valentía y determinación. Por otro lado, la Luna llena en Tauro del lunes cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip: despedirse lleva tiempo.

Este es tu ascendente para este fin de semana

Ascendente en Cáncer

Información energética importante: la Luna (tu regente) adquirió carácter de llena en Tauro el lunes pasado y cerró un ciclo de seis meses en la zona de la carta natal asociada a las amistades y proyectos grupales. Es buen momento para revisar qué vínculos sostienen tu crecimiento y cuáles pueden estar limitándolo.

Tip: las amistades también tienen ciclos.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) transita por Escorpio, en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la tradición y te pide ir a fondo con temas familiares. Por otro lado, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en el área asociada al desarrollo profesional.

Tip: la seguridad afectiva es tu mejor aliada para brillar en el trabajo.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) empezó su período de retrogradación en Escorpio y se une en cuadratura con Marte (planeta de la acción) en Leo. Esta configuración pone a prueba tu capacidad de sobreponerte a imprevistos. Mientras tanto, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la expansión y el extranjero.

Tip: a veces las respuestas llegan si te animás a reformular las preguntas.

¿Qué dice tu horóscopo ascendente? LA NACION

Ascendente en Libra

Información energética importante para vos: Venus (tu regente) continúa su marcha retrógrada y reingresó en tu signo. Es buen momento para cuidar el balance entre cuidado, erotismo y compañerismo en tu pareja. Por otro lado, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la intimidad y puede ser interesante ver qué pasaba hace un tiempo en ese ámbito.

Tip: el valor siempre es relativo.

Ascendente en Escorpio

Tu temporada continúa avanzando intensamente y estos días se da un clímax en la zona de tu carta natal asociada a las relaciones. Por un lado, la Luna llena en Tauro, tu eje complementario, cerró un ciclo de seis meses en el ámbito de la pareja. Por otro lado, Mercurio en tu signo conecta con Marte en Leo y esta configuración realza tu magnetismo.

Tip: es momento de soltar vínculos que no acompañan tu transformación.

Ascendente en Sagitario

Mientras que el Sol y Mercurio en tránsito por Escorpio activan la zona de tu carta natal asociada a los finales, el recorrido de Júpiter (tu regente) por Leo es ideal para que conectes con tus hobbies, tu creatividad y tu capacidad de liderazgo. Por otra parte, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud.

Tip: dejá atrás esos hábitos que te agotan.

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para reforzar tu vínculo con el disfrute y el placer.

Tip: ¿qué pasa si no hacés nada por un rato?

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Géminis y activa la zona de tu carta asociada a la identidad con energía de curiosidad e investigación. Es una buena oportunidad para empezar un curso para expandir tu conocimiento. Por otro lado, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta.

Tip: la creatividad se potencia si tus interlocutores están a la altura.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, la Luna llena en Tauro cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y los aprendizajes. Es buen momento para ver qué pensamientos ya no te representan.