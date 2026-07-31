Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 31 de julio?

El Sol continúa su recorrido por Leo y la temporada alcanza su clímax con la Luna llena en Acuario del miércoles, cuyo efecto sin dudas no pasó desapercibido y todavía se siente. Esto se intensifica porque el Sol se une en conjunción con Júpiter en Leo y juntos irradian e iluminan qué aspectos de nuestra vida queremos que crezcan, que tengan más expansión y desarrollo. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

El Sol se une en conjunción con Júpiter en Leo e iluminan qué aspectos de nuestra vida queremos que crezcan Freepic

Ascendente en Aries

Información importante: Marte (tu regente) continúa su recorrido en Géminis y este fin de semana conecta con Venus (planeta de las relaciones) en Virgo. Esta combinación favorece tu capacidad de negociar y conversar. Por otro lado, la Luna llena en Acuario cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo e ilumina cómo en el último tiempo cambió tu percepción con respecto al trabajo en equipo.

Tip: hay cosas que no pueden hacerse solo.

Ascendente en Tauro

Información importante: Venus (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y este fin de semana conecta con Marte (planeta de la acción) en Géminis. Esta configuración activa tu faceta más exploradora y curiosa, puede ser una oportunidad para flexibilizar algún punto de vista. Por otro lado, la Luna llena en Acuario cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo e ilumina cómo la tecnología no siempre es sinónimo de una mejora.

Tip: lo artesanal puede ser un valor en sí mismo.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer y puede ser que algunas decisiones empiecen a estabilizarse. Por otro lado, la interacción de Marte en Géminis con Venus en Virgo activa puntos clave de tu carta con energía de acción y seducción. Puede ser un buen momento para salir a la conquista. Por último, la Luna llena en Acuario cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación.

Tip: no todo tiene un motivo, pero a veces sirve recordar la pregunta: ¿sabés por qué hacés lo que hacés?

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés procesando la Luna llena en Acuario que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Puede ser que estén cayendo fichas sobre una situación familiar o vincular, sobre algo que necesitaba decantar.

Tip: ya viste lo que tenías que ver.

Para el ascendente en Cáncer se cerró un ciclo emocional de seis meses asociada a la intimidad

Ascendente en Leo

Información importante: el miércoles fue la Luna llena en Acuario, tu eje complementario, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es posible que se haya vuelto evidente que hay una forma de relacionarte que ya no tiene sentido sostener. Al mismo tiempo, el Sol (tu regente) continúa su recorrido por tu signo y su conjunción con Júpiter te invita a confiar más en el lugar que ocupás.

Tip: no confundas reconocimiento con validación.

Ascendente en Virgo

Mientras que Mercurio (tu regente) mantiene su marcha directa en Cáncer, Venus continúa su recorrido por tu signo y este fin de semana conecta con Marte en Géminis. Esta configuración te ayuda a tomar la iniciativa y mostrarte con mayor seguridad. Por otro lado, la Luna llena en Acuario cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: organizarte también implica dejar espacio para lo imprevisto.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y este fin de semana conecta con Marte en Géminis. Esta interacción puede ayudarte a poner en palabras un deseo que venías procesando en silencio. Por otro lado, la Luna llena en Acuario cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los hobbys y el romance. Puede ser que algo que comenzó como un juego haya adquirido otro peso.

Tip: no todo tiene que justificarse.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y este fin de semana se opone al Sol y a Júpiter en Leo. Es posible que aparezca una tensión entre las transformaciones profundas que venís atravesando internamente y las expectativas externas. Al mismo tiempo, la Luna llena en Acuario cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia, iluminando cambios que no pueden postergarse más.

Tip: las certezas también pueden actualizarse.

Para el ascendente en Escorpio se cierra un ciclo emocional de seis meses asociado al hogar y la familia Shutterstock

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido en Leo y estos días se mantiene muy activo porque, por un lado, se une al Sol en Leo, y, por otro, se opone a Plutón (planeta asociado a la transformación). Además, la Luna llena en Acuario cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Es posible que una conversación con alguien cercano haya cambiado tu forma de ver las cosas.

Tip: abrir la cabeza no significa perder tus convicciones.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su recorrido por Aries en la base emocional de tu carta natal y conecta matemáticamente con Mercurio (planeta de la comunicación) en Cáncer, tu eje complementario. Puede ser un buen momento para ordenarte internamente antes de tomar una decisión que involucre a otras personas. Por otro lado, la Luna llena en Acuario cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al valor personal y los recursos. Puede ser que ahora tengas más claro cuánto vale tu tiempo.

Tip: tu tiempo también es un recurso.

Ascendente en Acuario

Información importante: el miércoles fue la Luna llena en tu signo y cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es posible que todavía estés procesando un cambio profundo en la manera en que querés presentarte frente a los demás. Al mismo tiempo, la conjunción del Sol con Júpiter en Leo, tu eje complementario, ilumina la zona de la pareja. Un cambio interno también transforma la manera en que te relacionás.

Tip: no le tengas miedo a la nueva versión de vos que está apareciendo.

Ascendente en Piscis

Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido en Virgo, tu eje complementario, y este fin de semana conecta con Marte (planeta de la acción) en Géminis. Puede ser que tengas especialmente ganas de divertirte y de recuperar algo de liviandad. Por otro lado, la Luna llena en Acuario cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Tal vez necesitas tiempo para comprender algo que todavía no puede ponerse en palabras.