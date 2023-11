escuchar

SEPARADA Y ABURRIDA

Hola Kiron mi nombre es Pato y siempre te sigo, desde hace años. Nací en Bs As un 3 de abril de 1968 a la 1.40 am en la Sardá. Me gustaría saber que me deparan los astros en este 2024 que me asusta por como estoy económicamente y también de amores, separada y aburrida. Gracias. Pato

Hola Pato. Sos de Aries, tenés Luna en Géminis y Ascendente Acuario ¡Imposible que estés aburrida mucho tiempo! Como ariana sos muy pasional, muy polvorita… y tanto la Luna como el Ascendente en signos de Aire te hacen divertida. Cuando Júpiter conecte el año que viene con tu Luna considero que afectivamente vas a tener sorpresas divinas, digamos que ese ámbito de tu vida se reactiva, se enciende. Romances y alegría, eso es lo que viene. Por el momento no te puedo prometer un milagro económico (ni a vos ni a nadie a decir verdad) porque Saturno está en tu Casa 2 y genera dificultades, pero vas a irte estabilizando mucho si sos prudente, algo que sin duda te cuesta. Diría que en el 2025 vas a repuntar como querés y a tener tus números ya en orden. Te deseo lo mejor y prepárate para un florecer del corazón. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

Temas LifestyleHoróscopo