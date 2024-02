escuchar

Querida Kirón te sigo desde hace añares, ya ni sé cuántos, como 20. Nací el 17/12/74 a las 9:00 am en las Toninas y viví un tiempito en San Isidro pero el año pasado me volví a la casa de mi familia en la costa porque se me había ido caro el alquiler, se casó mi hijo y conocí a un señor que me propuso irnos juntos a la costa Estamos bien pero tengo mis mañas, me cuesta convivir y no sé si funcionará. Esto es demasiado tranquilo, claro que trabajo en la computadora y me olvido Si me decís como vendrá el año y por qué estoy tan inquieta te agradezco. Abrazo enorme. Cata

Hola Cata. Sos sagitariana sino que en ese signo tenés varios planetas. La Luna y el Ascendente, por su parte, están en Acuario, signo en el que actualmente están buena parte de los planetas del zodíaco, incluyendo a Saturno, que puede ser causante de esa sensación de que el otro te frena, te hace difícil convivir. La libertad es vital para vos, tan importante como respirar. Sin tu espacio, sin tu “aire” la percepción es de asfixia. Intelectualmente estás más que dotada y seguramente tu forma de ser desoriente a veces a los demás. Si es dependiente o controlador, si es rígido… va a resultar complicado. Es un momento perfecto para tu mudanza y este giro en tu vida. Recordá que tu manera de amar y de estar de a dos no es la tradicional, sos única, muy especial y súper independiente. Preservá eso y disfrutá el momento. Con afecto. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

