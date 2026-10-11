Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 12 al 18 de octubre
La especialista en artes esotéricos brindó el escenario astrológico para cada signo del Zodíaco; descubrí el detalle de cada uno de ellos
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 12 al domingo 18 de octubre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que darán paso al noveno mes del año calendario
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
El Portal 10/10 les abrió la posibilidad de renovar tus vínculos y buscar equilibrio. Dejar atrás discusiones y crear acuerdos fortalecerá tus relaciones.
- Carta de la suerte: Dos de Copas. El amor verdadero y la reciprocidad están muy cerca de tu vida.
Tauro
Es momento para cuidar la forma en que los taurinos construyen sus vínculos. Pequeños cambios y reciprocidad traerán armonía afectiva.
- Carta de la suerte: Tres de Bastos. Se expanden tus horizontes y llegan oportunidades de crecimiento a futuro.
Géminis
La luna sonriente abre oportunidades para el romance y nuevos comienzos. Mostrar tu interés con naturalidad renovará la ilusión en el amor.
- Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Celebración en puerta, estabilidad y alegría compartida en el hogar.
Cáncer
Tiempo para ganar seguridad emocional. Expresar lo que necesitas con calma te ayudará a construir relaciones más equilibradas.
- Carta de la suerte: Rey de Copas. Madurez emocional y dominio de tus sentimientos para decidir con sabiduría.
Leo
El Portal 10/10 favoreció las charlas que transforman tu vida afectiva. Hablar desde el corazón y escuchar con apertura traerá mayor complicidad.
- Carta de la suerte: Diez de Copas. Felicidad plena, armonía completa y realización en la vida familiar.
Virgo
Momento ideal para valorar lo que mereces en el amor. Establecer nuevas prioridades atraerá vínculos más recíprocos.
- Carta de la suerte: La Sacerdotisa. Intuición aguda y secretos revelados que te darán respuestas claras.
Libra
El Portal 10/10 marcó el inicio de un ciclo afectivo con abundancia. Intentá mostrarte con autenticidad para entrar una conexión especial.
- Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. Giros a favor, suerte inesperada y cambios positivos que activan tu destino.
Escorpio
Etapa para cerrar historias pasadas y soltar resentimientos. Preparar el corazón te abrirá a un amor mucho más sano.
- Carta de la suerte: Siete de Bastos. Fuerza interior para defender tu posición y superar cualquier obstáculo.
Sagitario
El Portal dejó favorable los encuentros y nuevas conexiones. Compartir proyectos y ampliar tu entorno te acercará a alguien especial.
- Carta de la suerte: Cinco de Bastos. Competencia o roces pasajeros que te impulsan a reafirmar tus convicciones.
Capricornio
Momento para renovar acuerdos y dar espacio a las deducciones. Balancear tus metas con la pareja consolidará un vínculo sólido.
- Carta de la suerte: Cinco de Espadas. Advertencia para evitar discusiones innecesarias y retirar tensiones que no suman.
Acuario
El Portal 10/10 abrió nuevos horizontes para explorar formas de amar. Salir de la rutina renovará tu relación o traerá a alguien distinto.
- Carta de la suerte: La Estrella. Esperanza renovada, inspiración y fe en que tus sueños se concretan.
Piscis
Tiempo de profundizar la intimidad y fijar límites claros. Expresar tus deseos con honestidad creará una conexión más justa.
- Carta de la suerte: Dos de Espadas. Necesidad de tomar una decisión importante dejando de lado la indecisión.