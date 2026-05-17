Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 18 al 24 de mayo

Jimena La Torre dio a conocer sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo. La astróloga afirmó, mediante un video en su cuenta de YouTube, que este período estará marcado por la presencia de Plutón retrógrado en Acuario.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de Jimena La Torre

Aries

La llegada de la Luna nueva impulsa mejoras económicas y nuevas decisiones laborales para los arianos.

Carta de la suerte : El siete de Espadas. “Inicias nuevos proyectos con más estabilidad emocional y objetivos concretos”.

Tauro

La Luna nueva es el inicio de comienzos importantes que fortalecerán la seguridad profesional de los taurinos.

Carta de la suerte : El Emperador. “Llegó el tiempo de apostar por proyectos sólidos, prósperos y con crecimiento sostenido”.

Géminis

Los nacidos en Géminis se verán favorecidos por tener una planificación, estrategia y decisiones laborales más firmes.

Carta de la suerte : El Cuatro de Oros. “Esta semana es ideal para reorganizarte y utilizar tus recursos para tener tranquilidad y orden”.

Géminis es uno de los signos beneficiados por Plutón Retrógrado (Pexels/Pavel Danilyuk)

Cáncer

El arribo de la Luna nueva impulsa proyectos colectivos en los nacidos bajo el signo de Cáncer, que llegan a buen puerto. Priorizar los acuerdos laborales.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. “Permite el acercamiento de amigos y familiares para que se sumen a tus planes de crecimiento a largo plazo”.

Leo

Plutón retrógrado impulsa a revisar oportunidades profesionales que servirán para mejorar la imagen de los leoninos. Ajustar vínculos, negociar mejor y redefinir compromisos fortalece proyectos compartidos y crecimiento sostenido.

Carta de la suerte : La Estrella. “Ser constante te permitirá consolidar proyectos y así obtener un reconocimiento importante”.

Virgo

Los nacidos en Virgo se verán favorecidos en su entorno laboral y complementarán su faceta productiva con formación académica y nuevos desafíos.

Carta de la suerte : La Justicia. “Te verás guiado para construir y cumplir metas con mucha paciencia y seguridad económica”.

Los nacidos en Virgo se verán guiados por una energía divina que los ayudará a cumplir sus objetivos LaNación

Libra

Plutón retrógrado en Acuario reorganiza las prioridades y fortalece los acuerdos laborales en pos de un crecimiento sostenido para los nacidos bajo el signo de Libra

Carta de la suerte : La Fuerza. “Tomarás decisiones que te brindarán estabilidad y mejores oportunidades de crecimiento”.

Escorpio

Este tránsito impulsa asociaciones y proyectos compartidos con otros profesionales que mejorarán la estabilidad y dirección profesional de los escorpianos.

Carta de la suerte : La Templanza. “La clave está en trabajar en equipo: acuerdos beneficios y resultados duraderos te darán el aval”.

Sagitario

Plutón retrógrado favorece la rutina laboral y ayuda a organizar las prioridades de cara a un futuro inmediato para los sagitarianos.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “La creación de nuevos hábitos conducen a la productividad y crecimiento profesional sostenido”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio experimentarán un nuevo fuego sagrado que potencia la creatividad y, en consecuencia, se verán inmersos en proyectos laborales sólidos.

Carta de la suerte : La Sota de Espadas. “Esta carta te permitirá apostar por ideas concretas que favorezcan tu estabilidad”.

El pronóstico semanal para Capricornio

Acuario

Plutón retrógrado en el signo de Acuario activa cambios importantes en el aspecto personal y laboral.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Para progresar en la vida se precisan bases sólidas que te den mayor seguridad y, a posterior, mejores resultados”.

Piscis

Los nacidos en Piscis se verán favorecidos por proyectos laborales que no tenían en mente, sumado a reuniones laborales que te darán claridad mental.