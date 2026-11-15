Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 15 al 21 de noviembre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 15 al sábado 21 de noviembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que estarán regidos por la aparición de la Luna creciente.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Bajo la energía de la Luna creciente, es un gran momento para consolidar la intimidad y redefinir pactos en tus afectos.

Carta de la suerte : La Magia. Conectá con tu poder genuino para manifestar tus anhelos con honestidad; esto te dará la solidez necesaria para afianzar tu autonomía.

Tauro

La Luna creciente pone el reflector sobre tus relaciones y aquellos compromisos a largo plazo que te gustaría concretar.

Carta de la suerte : Caballero de Espadas. El diálogo sincero y la habilidad para llegar a acuerdos serán claves para impulsar tus proyectos y negocios.

Géminis

Esta fase de Luna creciente te impulsa a optimizar el día a día que compartes con tus seres queridos.

Carta de la suerte : Rey de Oros. Distribuir las tareas y prestar atención a los pequeños detalles revitalizará la complicidad y traerá estabilidad a tu economía.

Cáncer

La influencia de la Luna creciente enciende tu costado más romántico, abriendo la puerta a nuevas y hermosas ilusiones en el amor.

Carta de la suerte : Dos de Copas. Decidirte a confesar lo que bulle en tu corazón te conectará profundamente con alguien importante.

Signo de cáncer

Leo

La Luna creciente te impulsa a cuidar y afianzar los cimientos emocionales de tu hogar y de tus vínculos más cercanos.

Carta de la suerte : Cinco de Oros. Afrontar los temas pendientes con madurez disipará las tensiones y traerá armonía a la convivencia.

Virgo

Se abre un escenario muy propicio gracias a la Luna creciente para entablar diálogos profundos y destrabar acuerdos necesarios.

Carta de la suerte : Diez de Copas. Decir lo que sentís con claridad y medir con cariño cada palabra te unirá más a tu pareja y alineará las expectativas de ambos.

Libra

La Luna creciente te empuja a valorar tu propio peso y a exigir la correspondencia afectiva que mereces.

Carta de la suerte : Rey de Espadas. Plantarte con firmeza y comunicar tus requerimientos con seguridad allanará el camino hacia un horizonte laboral más próspero.

Escorpio

Esta Luna creciente enciende tus ansias de transformación en el plano sentimental y de dar un paso más hacia el compromiso.

Carta de la suerte : As de Copas. Mostrate tal cual sos y da el primer paso; esto afianzará tu vínculo actual o te abrirá los brazos a un amor flamante.

Escorpio se destaca por ser el signo más vengativo y despiadado Pixabay

Sagitario

La Luna creciente te guía hacia la introspección para procesar aquellos sentimientos que has mantenido callados.

Carta de la suerte : Nueve de Bastos. Aceptar tus miedos y dejar ir el pasado te dejará listo para entablar relaciones mucho más maduras y conscientes.

Capricornio

Con la fuerza de la Luna creciente, se multiplican los encuentros y los planes en común que te llenan de ilusión.

Carta de la suerte : La Templanza. Mostrarte receptivo a conocer gente nueva y manifestar tus deseos dará un impulso hermoso a tu vida afectiva.

Acuario

La Luna creciente te desafía a encontrar el punto exacto entre tus metas personales y las demandas de tus afectos.

Carta de la suerte : Sota de Oros. Ordenar tus prioridades y dedicarle tiempo a tu labor diaria potenciará tu seguridad profesional.

Piscis

La Luna creciente aviva tus ansias de proyectar sueños en conjunto y de expandir tus horizontes junto a alguien especial.