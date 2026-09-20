Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 21 al 27 de septiembre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 21 al domingo 27 de septiembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que darán paso al noveno mes del año calendario.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La Luna creciente en Sagitario activa tu magnetismo y te impulsa a dar el primer paso hacia un viaje.

Carta de la suerte : Caballero de Bastos. Momento propicio para avanzar con firmeza, valentía y disposición ante nuevos retos.

Tauro

Esta semana te inspira a manifestar el afecto con mayor calidez y generosidad en todo lo que realices.

Carta de la suerte : As de Oros. Etapa ideal para afianzar la solidez económica y el bienestar que te corresponde.

Géminis

La Luna en oposición al inicio de la semana realza tu atractivo y favorece el diálogo con personas clave para cerrar negocios.

Carta de la suerte : Rey de Espadas. Expresar tus proyectos con claridad, convicción y absoluta firmeza te abrirá grandes caminos.

Signo Géminis

Cáncer

Días enfocados en reconocer tu verdadero valor en el ámbito relacional.

Carta de la suerte : Tres de Copas. Festejar la armonía, el reencuentro y el afecto genuino resulta esencial para conectar con el amor.

Leo

La Luna creciente en un signo afín de fuego estimula tu carisma, confianza y los deseos más auténticos de superación.

Carta de la suerte : Caballero de Espadas. Avanzarás sin rodeos hacia tus metas profesionales, con total seguridad en tus capacidades.

Virgo

El tránsito de la Luna por Capricornio durante esta semana te propone darle lugar a tus emociones y sumar estudios, inteligencia y discernimiento.

Carta de la suerte : As de Espadas. Momento oportuno para tomar determinaciones firmes y disipar toda duda en el plano laboral.

Libra

El ingreso del Sol a tu signo hacia el fin de la semana beneficia los encuentros, los planes grupales y las renovadas alianzas afectivas.

Carta de la suerte : Rey de Copas. Buscarás armonizar los sentimientos y disfrutar con popularidad y alegría.

Signo Libra (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

El paso de Venus por tu signo acentúa la necesidad de sentirte correspondido y valorado en el amor.

Carta de la suerte : Tres de Bastos. La pasión se enciende en tu pecho y surgen ganas de liberar tensiones coordinando una escapada.

Sagitario

La Luna creciente en tu propio signo enciende el entusiasmo, la motivación y tu esencia aventurera.

Carta de la suerte : Caballero de Copas. Ideal para abrir el corazón por completo frente a ofrecimientos románticos.

Capricornio

La Luna en tu signo moviliza emociones profundas y habilita instantes de gran cercanía en la pareja.

Carta de la suerte : As de Bastos. Contarás con la oportunidad de renovar tu vitalidad y dar impulso a proyectos latentes.

Acuario

El arribo de la Luna creciente a tu signo durante la semana pondrá la atención en actividades de desarrollo junto a organizaciones consolidadas.

Carta de la suerte : Rey de Oros. Edificarás alianzas profundamente sólidas y prósperas.

Piscis

La Luna creciente te motiva esta semana a reflejar tus sentimientos mediante acciones tangibles.