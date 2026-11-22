Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 22 al sábado 28 de noviembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que estarán regidos por el Sol en Sagitario.

Las predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

El Sol en Sagitario expande tu mirada y te impulsa a salir, conocer nuevos lugares y moverte. Abrirte a nuevas experiencias te permitirá renovar la energía en tus vínculos.

Carta de la suerte: El Mundo. Vivir cosas nuevas junto a quien querés puede devolverles las ganas y afianzar la confianza en pareja.

Tauro

El Sol en Sagitario te lleva a revisar los acuerdos, aquello que compartís y tus deseos más profundos. Es un buen momento para fortalecer la confianza y apostar al diálogo.

Carta de la suerte: Rey de Oros. Retomar un tema que quedó pendiente y hablar de frente puede darte firmeza para seguir adelante en pareja.

Géminis

El Sol en Sagitario, tu signo opuesto, pone luz en los vínculos y en los compromisos que asumís con los demás. Escuchar y comprender al otro será fundamental para avanzar.

Carta de la suerte: Rey de Copas. Darle lugar a lo que siente tu pareja y elegir juntos cómo seguir puede reforzar la confianza y abrir nuevas puertas.

Signo Géminis

Cáncer

El Sol en Sagitario trae impulso para modificar tu rutina y prestar más atención a tu bienestar. Organizar mejor tus tiempos te permitirá encontrar un mayor equilibrio.

Carta de la suerte: Ocho de Copas. Repartirse las tareas y hacerse un rato para la pareja puede traer calma, alegría y armonía afectiva.

Leo

El Sol en Sagitario potencia tu creatividad y despierta las ganas de disfrutar del amor. Es una etapa favorable para mostrar tus talentos y animarte a nuevas experiencias.

Carta de la suerte: Reina de Copas. Mostrar lo que sabés hacer y expresar lo que sentís puede traer nuevas oportunidades y devolverte el entusiasmo.

Virgo

El Sol en Sagitario lleva tu atención al hogar y a los asuntos familiares que necesitan organización. Resolver cuestiones pendientes te ayudará a recuperar la tranquilidad.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. Acomodar lo importante y cerrar lo que quedó pendiente te dará una base firme para lo que viene.

Libra

El Sol en Sagitario impulsa las conversaciones, los nuevos aprendizajes y los acuerdos que pueden abrirte caminos. Aprovechá este período para avanzar con tus proyectos.

Carta de la suerte: Reina de Espadas. Guiarte por tu propio juicio te ayudará a resolver situaciones y dar pasos firmes en tus planes a futuro.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

El Sol en Sagitario te invita a valorar lo que tenés y descubrir qué oportunidades pueden aparecer en el camino. Es un buen momento para pensar en nuevos proyectos y objetivos.

Carta de la suerte: Dos de Copas. Intercambiar propuestas con personas en las que confiás puede hacer crecer tus ingresos y darle forma a tus ideas.

Sagitario

El Sol en tu signo renueva tus energías y te impulsa a tomar la iniciativa. Es tiempo de confiar en tus capacidades y animarte a comenzar una nueva etapa.

Carta de la suerte: La Estrella. Valorar tus dones y establecer metas concretas te ayudará a iniciar un período de crecimiento y brillo personal.

Capricornio

El Sol en Sagitario te propone hacer un balance y repasar todo lo que dejó este año. Bajar el ritmo y ordenar tus prioridades será clave para preparar lo que viene.

Carta de la suerte: As de Espadas. Terminar lo que quedó pendiente y tomarte un descanso puede darte claridad mental para encarar la próxima etapa.

Signo Capricornio

Acuario

El Sol en Sagitario moviliza tu círculo de amistades, el trabajo en equipo y la posibilidad de conocer gente nueva. Compartir tus proyectos puede acercarte oportunidades interesantes.

Carta de la suerte: Dos de Oros. Poner en común tus ideas y formar equipo con personas afines puede acercarte propuestas y acuerdos con buen futuro.

Piscis

El Sol en Sagitario ilumina tu camino profesional y te invita a organizar tus próximos pasos sin apurarte. La paciencia y la planificación serán tus mejores aliadas.