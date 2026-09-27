Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre

Jimena La Torre publicó en YouTube sus predicciones para la semana que va del 28 de septiembre al 4 de octubre. La astróloga manifestó lo que pasará signo por signo con la llegada de la Luna creciente.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La Luna llena puede traer noticias de un amor del pasado y despertar emociones que creías superadas.

Carta de la suerte: El Juicio. Escuchar antes de responder te ayudará a definir si esa historia merece otra oportunidad.

Tauro

La Luna llena potencia tu atractivo y te permite manifestar el amor con mayor seguridad.

Carta de la suerte: El Emperador. Dar afecto y protección a quienes amas puede fortalecer tus vínculos y hacerte sentir muy valorado.

Géminis

La Luna llena potencia tu capacidad para expresar sentimientos y lograr que te escuchen.

Carta de la suerte: El Mago. Hablar desde el corazón puede abrir caminos, disipar dudas y afianzar una relación importante.

Cáncer

La Luna llena intensifica tus emociones y puede generar sentimientos contradictorios.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa. Evitar reaccionar desde el humor del momento te ayudará a recobrar la calma y cuidar tus vínculos.

Las predicciones de Jimena La Torre de esta semana Gentileza de Jimena La Torre - Jimena La Torre

Leo

La Luna llena fortalece tu deseo de cuidar y proteger a quienes amas.

Carta de la suerte: El Sol. Compartir momentos con la familia y la pareja puede darte seguridad emocional y renovar la felicidad dentro de tu hogar.

Virgo

La Luna llena puede ayudarte a reconocer quién desea construir algo verdadero contigo.

Carta de la suerte: La Emperatriz. Compartir proyectos y mirar hacia el futuro fortalecerá un vínculo que tiene posibilidades de crecer.

Libra

La Luna llena trae decisiones afectivas que pueden marcar finales y nuevos comienzos.

Carta de la suerte: Los Enamorados. Elegir con certeza a quienes merecen tu energía te ayudará a recuperar el control de tu vida amorosa.

Escorpio

La Luna llena despierta el amor y favorece momentos de felicidad compartida.

Carta de la suerte: El Mundo. Disfrutar sin analizar cada emoción puede ayudarte a reconocer el valor de una relación que tienes enfrente.

Sagitario

La Luna llena trae una renovación emocional y puede devolver alegría a tu vida amorosa.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. Abrirte a lo que suceda favorece nuevos romances o una etapa más entusiasta dentro de tu pareja.

Se deberá prestar especial atención a la vida amorosa Wavebreak Media LTD

Capricornio

La Luna llena puede revelar luchas de poder dentro de tus vínculos.

Carta de la suerte: La Fuerza. Hablar con firmeza y poner límites claros te ayudará a cerrar lo que no funciona y cuidar tu bienestar emocional.

Acuario

La Luna llena te ayuda a terminar una situación afectiva donde ya no te sientes libre.

Carta de la suerte: La Estrella. Escuchar a quienes te aman y buscar acuerdos puede abrir una etapa mucho más equilibrada para tu futuro.

Piscis

La Luna llena potencia tu confianza y te ayuda a reconocer cuánto has avanzado en el amor.