Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 3 al 10 de agosto

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del 3 al 8 d agosto. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, lo que pasará signo por signo.

Las predicciones de Jimena La Torre de esta semana Gentileza de Jimena La Torre - Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Durante el mes de agosto, se despierta la pasión y te animas a tomar la iniciativa en el amor.

Carta de la suerte: As de bastos. Expresar lo que sientes con confianza fortalecerá el vínculo y abrirá paso a momentos inolvidables.

Tauro

Durante el mes de agosto, sentirás el impulso de demostrar afecto con gestos generosos y sinceros.

Carta de la suerte: Dos de oros. Compartir tiempo de calidad fortalecerá la relación y renovará la ilusión de construir un futuro juntos.

Géminis

Durante el mes de agosto, se favorece el diálogo, el encanto y las nuevas conquistas.

Carta de la suerte: La Templanza. Tus palabras despertarán interés y permitirán que una conexión especial crezca con naturalidad y entusiasmo.

Cáncer

Durante el mes de agosto, se fortalece tu autoestima y te animas a mostrar tus sentimientos sin miedo.

Carta de la suerte: El Carro. Cuando confías en tu valor, el amor responde con mayor calidez, alegría y compromiso.

Leo

Durante el mes de agosto, se potencia tu magnetismo, seguridad y el deseo de amar intensamente.

Carta de la suerte: El Emperador. Es un gran momento para conquistar, fortalecer la pareja o iniciar una historia muy especial.

Virgo

Durante el mes de agosto, logras dejar atrás la timidez y expresar tus emociones con mayor libertad.

Carta de la suerte: El Ermitaño. Un gesto espontáneo puede acercarte a la persona que ocupa un lugar importante en tu corazón.

Libra

Durante el mes de agosto, se favorecen los encuentros, salidas y momentos llenos de complicidad.

Carta de la suerte: Dos de bastos. La alegría compartida fortalecerá la relación y permitirá que el romance recupere fuerza e ilusión.

Escorpio

Durante el mes de agosto, se despiertan emociones intensas y un fuerte deseo de entrega.

Carta de la suerte: Tres de copas. Será importante equilibrar pasión y confianza para construir un vínculo sólido, sincero y duradero.

Sagitario

Durante el mes de agosto, se enciende el entusiasmo y las ganas de vivir nuevas experiencias de a dos.

Carta de la suerte: La Estrella. Un viaje, una propuesta o una sorpresa renovarán la magia y la conexión afectiva.

Capricornio

Durante el mes de agosto, es el momento ideal para abrir el corazón y demostrar lo que sientes con hechos.

Carta de la suerte: Cuatro de oros. Dejar atrás la rigidez fortalecerá la intimidad y dará mayor estabilidad a la relación.

Acuario

Durante el mes de agosto, se activa el deseo de compartir y comprender mejor al otro.

Carta de la suerte: Dos de copas. Escuchar con empatía favorecerá acuerdos y permitirá que el amor crezca con equilibrio.

Piscis

Durante el mes de agosto, se despierta tu lado más romántico y creativo.

Carta de la suerte: Reina de copas. Un detalle lleno de cariño o una declaración sincera abrirán una etapa de mayor confianza, cercanía y felicidad compartida.