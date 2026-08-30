Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que darán paso al noveno mes del año calendario.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre

Aries

Septiembre te impulsa a manifestar el afecto con hechos concretos. Un gesto firme de apoyo o una palabra precisa para tus seres queridos renovará la confianza.

Carta de la suerte : El Emperador. La seguridad en tu proyecto te impulsará a expandirte hacia una meta de gran relevancia.

Tauro

La Luna en tu signo equilibra tus emociones y favorece los lazos duraderos. Disfrutar de los instantes cotidianos junto a los tuyos te brindará serenidad.

Carta de la suerte : Dos de Copas. Compartir tiempo con quien amas renovará la ilusión y consolidará la unión.

Géminis

El inicio del mes te estimula a escuchar con mayor atención y a cuidar cada detalle. El amor florece cuando combinas paciencia y comunicación.

Carta de la suerte : Los Enamorados. Tus palabras conmueven a quienes quieres, abriendo paso a gestos de verdadera entrega y cercanía.

Cáncer

Septiembre favorece los diálogos sinceros y las decisiones tomadas con templanza. Resolver diferencias desde el respeto mutuo será la clave en la pareja.

Carta de la suerte : La Fuerza. La perseverancia te fortalecerá dentro de una relación auténtica.

Leo

La Luna en Tauro te invita a suavizar el orgullo y a expresar cariño con nobleza y sencillez. Atender las necesidades de quienes te rodean potenciará tu brillo interior.

Carta de la suerte : El Sol. El reencuentro con tu pareja renovará la confianza y la claridad en tu realidad.

Las predicciones de Jimena La Torre para el signo de Leo. Captura de video

Virgo

El mes de tu signo potencia tu magnetismo y te brinda nitidez emocional. Es una etapa ideal para aplicar estudios, inteligencia y discernimiento, ordenando tanto tus sentimientos como tu labor.

Carta de la suerte : La Justicia. Es momento de estructurar un plan sólido basado en la transparencia y en el trabajo en equipo.

Libra

El comienzo de mes te recuerda que tu brillo personal se construye con pequeñas acciones cotidianas. La paciencia será tu gran aliada.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. A través de la dedicación constante hacia tus vínculos, el crecimiento familiar se consolida.

Escorpio

Septiembre promueve la certeza, el compromiso y las metas compartidas. Un diálogo profundo te permitirá abrir la puerta al amor.

Carta de la suerte : El Ermitaño. Dejas atrás antiguos prejuicios para elegir un sentimiento mucho más real y tangible.

Sagitario

La Luna en Tauro te pide atender con empatía los requerimientos de quien amas. La comprensión y la contención te ayudarán a trazar un camino estable.

Carta de la suerte : Seis de Oros. los acuerdos mutuos serán el pilar para edificar una etapa próspera y feliz.

Sagitario es uno de los signos del zodíaco que obtendrá buena fortuna financiera durante esta semana (Pexels/Paoko)

Capricornio

El inicio del mes afianza las relaciones que se fundamentan en hechos concretos y lealtad.

Carta de la suerte : El Mundo. Proyectar el futuro junto a los tuyos te inspirará a planificar un viaje revelador.

Acuario

Septiembre facilita la expresión sincera de tus emociones. Una charla pendiente te brindará la oportunidad de recibir un nuevo afecto.

Carta de la suerte : La Estrella. El universo te otorga la confianza necesaria para abrazar una renovada oportunidad.

Piscis

La Luna en Tauro te invita a armonizar el corazón y la mente en cada vínculo. Escuchar al otro con flexibilidad mental reforzará la unión.