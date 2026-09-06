Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 7 al 13 de septiembre
Descubrí las claves de lo que le depara a los diferentes signos del Zodíaco para estos siete días; cuál es la carta de la suerte de cada uno
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del 7 al 13 de septiembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, lo que pasará signo por signo con la llegada de la Luna menguante.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
La Luna menguante te invita a bajar el ritmo y revisar lo que sentís.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. Soltar viejas tensiones permitirá recuperar la calma, cerrar diferencias y construir un amor más sincero y estable.
Tauro
La Luna menguante favorece la calma y te ayuda a reconocer qué vínculos merecen tu energía.
- Carta de la suerte: La Templanza. Acompañar, con armonía, las inseguridades te permitirá disfrutar del amor con mucha confianza.
Géminis
La Luna menguante te invita a ordenar pensamientos y emociones antes de hablar.
- Carta de la suerte: La Sota de Espadas. Una conversación pendiente puede ayudarte a despejar dudas y recuperar la conexión con una persona especial.
Cáncer
La Luna menguante favorece el encuentro personal y te ayuda a sanar emociones del pasado.
- Carta de la suerte: El Ocho de Copas. Integrar con amor lo que todavía te pesa abrirá espacio para vivir el presente con más equilibrio.
Leo
La Luna menguante te invita a bajar exigencias y observar qué necesita realmente tu relación.
- Carta de la suerte: La Fuerza. Reconocer viejos orgullos te permitirá renovar fuerzas y construir acuerdos sinceros.
Virgo
La Luna menguante te ayuda a revisar tus sentimientos con mayor claridad, enfocado en tus estudios, inteligencia y discernimiento.
- Carta de la suerte: La Sota de Bastos. Cuidar tu cuerpo te permitirá sanar tu espíritu y recuperar la salud.
Libra
La Luna menguante favorece el cierre de conflictos y te invita a recuperar el equilibrio.
- Carta de la suerte: Los Enamorados. Sentir unión con los que amas fortalecerá la confianza dentro de la pareja.
Escorpio
La Luna menguante te invita a liberar emociones que ya no necesitas sostener.
- Carta de la suerte: Siete de Espadas. Hablar claro te ayuda a cerrar una etapa dolorosa.
Sagitario
La Luna menguante te invita a revisar qué esperas realmente del amor.
- Carta de la suerte: El Juicio. Desprenderte de promesas que te hiciste te liberará del pasado.
Capricornio
La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus vínculos.
- Carta de la suerte: El Mago. Expresar lo que necesitas con seguridad te ayudará a construir una vida más sincera y madura.
Acuario
La Luna menguante te ayuda a tomar distancia de emociones confusas y reconocer lo que deseas.
- Carta de la suerte: El Loco. Animarte a lo nuevo abrirá espacio para vínculos más libres y alegres para el futuro.
Piscis
La Luna menguante potencia tu sensibilidad y te invita a sanar aquello que todavía duele.
- Carta de la suerte: El Siete de Copas. Las idealizaciones permiten reconocer un amor más auténtico y vivirlo con mayor alegría.